ولاية فيرجينيا: طفل (6 سنوات) يطلق النار على معلّمته.. "ليس عرَضي"

أوقِف طفل يبلغ ستّ سنوات بعد إطلاقه النار على معلّمته في مدرسة ابتدائيّة في الولايات المتحدة، الجمعة، ما أدّى إلى إصابتها بجروح خطرة، حسبما ذكرت الشرطة.

وهذه المأساة التي وقعت في مدرسة ريتشنيك الابتدائيّة في نيوبورت نيوز بولاية فيرجينيا (شرق)، على بُعد 300 كيلومتر جنوبي واشنطن، لم تتسبّب في وقوع ضحايا آخرين.

وقال ستيف درو قائد الشرطة المحلّية للصحافة "إنّه طفل في السادسة وهو محتجز حاليا. هذا ليس إطلاق نار عرَضي". وأوضح أنّ الضحية شابة في الثلاثينات وحياتها مهدّدة.

من جهته، قال جورج باركر مدير مدارس نيوبورت نيوز "أشعر بالصدمة والإحباط. نحن بحاجة إلى دعم مجتمعنا للتأكّد من عدم وصول الأطفال إلى الأسلحة".

قال خبراء إن إطلاق نار في مدرسة يشمل طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات هو أمر نادر للغاية، على الرغم من أنه لم يسمع به من قبل، في حين أن قانون ولاية فرجينيا يحد من الطرق التي يمكن من خلالها معاقبة طفل في هذا العمر على مثل هذه الجريمة.

خارج المدرسة (أ ب)

قالت الشرطة إنه لم يصب أي تلميذ في إطلاق النار بمدرسة ريتشنيك الابتدائية. تعرضت المعلمة - وهي امرأة في الثلاثينيات من عمرها - لإصابات خطيرة. قال ستيف درو، رئيس شرطة نيوبورت نيوز، إن حالتها تحسنت إلى حد ما في وقت متأخر من بعد الظهر.

قال درو للصحفيين "لم يكن لدينا موقف حيث كان هناك شخص يدور حول المدرسة ويطلق النار" مضيفا في وقت لاحق أن الرصاصة لم تكن حادثا.

قال درو إن الطالب والمعلمة كانا يعرفان بعضهما البعض في غرفة الصف.

وقال إن الصبي كان يحمل مسدسًا في الفصل، وكان المحققون يحاولون معرفة من أين حصل عليه. لم يدل قائد الشرطة بمزيد من التفاصيل حول إطلاق النار أو المشاجرة أو ما حدث داخل المدرسة.

قالت جوسلين غلوفر، التي كان ابنها في الصف الرابع، لصحيفة ذا فيرجينيا بايلوت إنها تلقت رسالة نصية من المدرسة تفيد بإطلاق النار على شخص واحتجاز آخر.

قالت: "توقف قلبي... كنت أشعر بالخوف، متوترة للغاية. فقط أتساءل عما إذا كان هذا الشخص هو ابني".

كان كارلوس، ابنها البالغ من العمر 9 سنوات، في فسحة. لكنه قال إنه وزملائه في الفصل سرعان ما اختبأوا في الجزء الخلفي من أحد الفصول الدراسية.

قال كارلوس للصحيفة: "كان معظم الطلاب يبكون”".

قالت مدارس نيوبورت نيوز العامة عبر فيسبوك إن الآباء والطلاب اجتمعوا عند باب صالة للألعاب الرياضية.

وتغرق الولايات المتحدة في كابوس عمليّات إطلاق النار داخل مؤسّسات تربويّة وهو ما يُمثّل مأساةً لا تنفكّ تتوالى فصولًا.

وفي أيّار/ مايو، قُتل 19 تلميذًا ومعلّمان اثنان عندما أطلق مراهق النار في مدرسة ابتدائيّة في تكساس.