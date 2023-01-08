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160 عاما على أول شبكة ميترو أنفاق بالعالم

تاريخ النشر: 08/01/2023 - 09:59

160 عاما على أول شبكة ميترو أنفاق بالعالم
محطة ميترو في لندن عام 1966 (Gettyimages)
عرب ٤٨

بلَغ عمر شبكة ميترو الأنفاق الأولى في العالم 160 عاما، وهي الشبكة الأكثر تفرعا والأكبر طولا في العالم في مدينة لندن عاصمة المملكة المتحدة.

عانت مدينة لندن في منتصف القرن التاسع عشر من ازدحامات شديدة، حيث كان يسكن المدينة ما يزيد عن 2.5 مليون آنذاك، وكانت فكرة بناء ميترو الأنفاق استجابة إلى الحاجة الكُبرى لتوفير وسائل نقل لسكّان المدينة.

محطة ميترو في لندن عام 1966 (Gettyimages)

كان أطول خط ميترو 6 كيلومترات فقط، لكن هذا، قبل أن تتوسّع شبكة سكك القطارات التحت أرضية، لتصبح اليوم بعد 160 عامًا، المدينة رقم واحد في العالم على مستوى إجمالي طول خطوط ميترو الأنفاق بما يساوي نحو 500 كيلومتر.

يُمكن لمدينة شنجهاي الصينية أن تنافس لندن على طول خطوط الأنفاق.

نظام ميترو الأنفاق هو للنقل السريع ويستهلكه جزء كبير من لندن وضواحيها، هو نظام يمر عبر 270 محطة بطول مسار حوالي 402 كيلومترات، منها 55% فوق سطح الأرض، وهي شبكة تضم أول سكة حديد تحت الأرض في العالم.

وتُشكّل السكك الحديدية متروبوليتان، التي افتُتحت في عام 1863، جزءا من دائرة هامرسميث والمدينة وخطوط العاصمة، وقد توسعت هذه الشبكة لتتألف من 11 خط، وحتى كانون الأول/ ديسمبر عام 2011 حمّل ميترو أنفاق لندن أكثر من مليار راكب، واليوم مرّ 160 على إنشاء أول خط ميترو أنفاق بالعالم.

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#شبكة ميترو الأنفاق الأولى في العالم
#لندن

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