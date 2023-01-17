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عالميًّا: عدد السياح الأجانب تضاعف في 2022

تاريخ النشر: 17/01/2023 - 22:17

عالميًّا: عدد السياح الأجانب تضاعف في 2022
سياح في الصين (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات

تضاعف عدد السياح الأجانب في 2022، مقارنة بالعام الذي سبقه، ويتوقع أن يعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا "كوفيد-19" في 2023، بفضل رفع القيود عن السفر خصوصا في الصين، وفق ما توقعت منظمة السياحة العالمية.

وبلغ عدد السياح في العالم 917 مليونا العام الماضي في مقابل 455 مليونا في السنة الماضية، بحسب ما أوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، وتتخذ مدريد مقرا لها.

ورأت المنظمة أن النتائج "أقوى مما كان متوقعا".

وفي حين كان عدد السياح في العالم العام الماضي يشكل 63% فقط من المستوى المسجل في 2019 قبل جائحة كوفيد-19، توقعت منظمة السياحة العالمية أن يشكل عددهم 80 إلى 95% في 2023.

وجاء في تقرير منظمة السياحة العالمية أنه "بالنظر إلى المستقبل، يتوقع أن تعزز السياحة العالمية تعافيها في 2023 مدعومة بالطلب لا سيما من آسيا والمحيط الهادئ مع انفتاح الأسواق والوجهات" السياحية.

وسجلت أوروبا وهي الوجهة السياحية الأكبر في العالم، وصول 585 مليون سائح العام الماضي، ما يشكل 80% تقريبا من مستويات ما قبل الجائحة.

إلا أن القارتين الإفريقية والأميركية استعادتا 65% من عدد الزوار، مقارنة بمرحلة ما قبل الوباء، في حين بلغت النسبة 23% فقط في منطقة المحيط الهادئ، بسبب القيود الأكثر صرامة، المفروضة في إطار مكافحة الجائحة.

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#السياحة العالمية
#السياح
#أوروبا
#وجهات سياحية
#كوفيد
#كورونا

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