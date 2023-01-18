عرب ٤٨ يتجدد
  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

سحب رفات "العملاق الإيرلندي" من العرض بمتحف بريطانيّ

تاريخ النشر: 18/01/2023 - 21:19

سحب رفات "العملاق الإيرلندي" من العرض بمتحف بريطانيّ
رسمة تصوّر العملاق الإيرلندي خلال تجوّله (Getty Images)
عرب ٤٨

رحب نشطاء بقرار إزالة الهيكل العظمي لرجل من القرن الثامن عشر، كان يعاني حالة صحية تُعرف بالعملقة، جعلت طول قامته يتخطى المترين، من العرض العام في متحف بالعاصمة البريطانية لندن.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وعُرضت رفات تشارلز بيرن، الذي بلغ طول قامته 2,31 متر، في متحف هانتيريان في كلية الجراحين الملكية في إنجلترا، في وسط لندن.

لكن المتحف قال إن "العملاق الإيرلندي" لن يكون جزءا من مجموعاته عندما يعاد افتتاحه في آذار/ مارس، بعد عملية تجديد استمرت خمس سنوات، وبلغت كلفتها 4,6 مليون جنيه إسترليني.

ووصف كبير محاضري القانون بجامعة أبردين في إسكتلندا، توماس موينزر، القرار بأنه "خبر رائع".

"العملاق الإيرلندي" (Getty Images)

لكنه قال إن هذا التطور يشكل "نجاحا جزئيا" فقط، إذ أراد بيرن نفسه أن يُدفن في البحر، لمنع علماء التشريح من استخدامه للدراسة.

وفي عام 2011، نشر موينزر وعالم أخلاقيات الطب لِن دويال، دراسة في المجلة الطبية البريطانية، طلبا فيها احترام رغبات بيرن الأخيرة.

وكتب الباحثان: "كان يجب دفن رفات بيرن في البحر أو على الأقل سحبه من العرض العام".

كما تلقت الحملة دعما من الكاتبة البريطانية هيلاري مانتل التي توفيت العام الماضي، وكتبت عام 1998 سيرة متخيلة لبيرن بعنوان "العملاق".

وقالت كلية الجراحين الملكية بإنجلترا الأسبوع الماضي، إن أمناء المجموعة ناقشوا "حساسيات" الاحتفاظ بالهيكل العظمي لبيرن وعرضه خلال فترة الإغلاق.

"ويكيبيديا"

وتم الحصول على الهيكل العظمي بعد وفاة بيرن عن عمر يناهز 22 عاما عام 1783، بعد تدخل الجراح وعالم التشريح البارز جون هانتر. فقَبْل دفنه، دفع هانتر لأصدقاء بيرن 500 جنيه إسترليني، وهو ما يعادل 60 ألف جنيه إسترليني اليوم، مقابل الاحتفاظ بجثمانه.

ويأتي القرار في وقت تعيد المتاحف في المملكة المتحدة وحول العالم، تقييم مصدر مجموعاتها.

ومن المقرر أن يبدأ متحف "هانتيريان" برنامجا جديدا في وقت لاحق من هذا العام، "لتعزيز البحث الجديد واستكشاف القضايا المتعلقة بعرض الرفات البشرية، واقتناء العينات"، خلال فترة الاستعمار البريطاني.

وأضاف المتحف أنّ "هانتر" وآخرين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، "حصلوا على العديد من العينات بطرق لا نعتبرها أخلاقية اليوم".

بودكاست عرب 48

#الهيكل العظمي
#العملقة
#تشارلز بيرن
#العملاق الإيرلندي

حوارات

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حياة السود مهمّة:ما الذي يجعل متوسط أعمارهم منخفضًا مقارنة بالبيض؟
حياة السود مهمّة:ما الذي يجعل متوسط أعمارهم منخفضًا مقارنة بالبيض؟

2023-01-18

وفاة أكبر مُعمّرة عن 118 عاما.. "اعتادت أكل الشوكولاتة وشرب النبيذ"
وفاة أكبر مُعمّرة عن 118 عاما.. "اعتادت أكل الشوكولاتة وشرب النبيذ"

2023-01-18

كيف أتخلص من النفايات الطبية في المنزل؟
كيف أتخلص من النفايات الطبية في المنزل؟

2023-01-18

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء مشمسة ودافئة

حالة الطقس: أجواء مشمسة ودافئة

2023-01-17
الاحتلال يعيق دخول السفير الأردني للمسجد الأقصى.. والأردن يستدعي السفير الإسرائيلي

الاحتلال يعيق دخول السفير الأردني للمسجد الأقصى.. والأردن يستدعي السفير الإسرائيلي

2023-01-17
وفد سيناتورات أميركي يقاطع سموتريتش وبن غفير خلال زيارته لإسرائيل

وفد سيناتورات أميركي يقاطع سموتريتش وبن غفير خلال زيارته لإسرائيل

2023-01-17
قبيل تحرره: الشرطة الإسرائيلية تخضع الأسير ماهر يونس للتحقيق

قبيل تحرره: الشرطة الإسرائيلية تخضع الأسير ماهر يونس للتحقيق

2023-01-17
التأمين الوطني: 42.4% من العائلات العربية تعيش بانعدام أمن غذائي

التأمين الوطني: 42.4% من العائلات العربية تعيش بانعدام أمن غذائي

2023-01-17