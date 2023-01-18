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في حادثة نادرة: دبّ قطبيّ يقتل امرأة وطفلا في ألاسكا

تاريخ النشر: 18/01/2023 - 23:27

في حادثة نادرة: دبّ قطبيّ يقتل امرأة وطفلا في ألاسكا
(Getty Images)
عرب ٤٨

أعلنت سلطات الأسكا مقتل امرأة وطفل، الثلاثاء، خلال هجوم دب قطبي في قرية نائية على الساحل الغربي للولاية الأميركية، في حدث نادر من نوعه.

وقالت شرطة الولاية في بيان إنه "بحسب المعلومات الأولية"، دخل الدب إلى قرية ويلز الصغيرة التي تقطنها بمعظمها مجموعات من السكان الأصليين على ضفاف مضيق بيرينغ، و"طارد العديد من السكان".

وأضافت الشرطة أن "الدب هاجم امرأة وفتى وقتلهما"، قبل "القضاء على الحيوان بنيران أحد السكان"، موضحة أن شرطيين وعناصر متخصصين سيتوجهون إلى مكان الحادث "بمجرد أن تسمح الظروف الجوية بذلك".

وذكّرت "أنكوراج ديلي نيوز"، كبرى الصحف في ألاسكا، بهجوم قاتل نفذه دب قطبي في الولاية في عام 1990. وبحسب منظمة "بولار بيرز إنترناشونال" غير الحكومية، قُتل 20 شخصا في 73 هجوما لدببة قطبية بين عامي 1870 و2014، فيما وتيرة هذه الهجمات آخذة في الازدياد.

وفي ألاسكا، يقتصر نطاق وجود الدببة القطبية على السواحل الشمالية والغربية البعيدة للولاية. ويشكل تغير المناخ، الذي يتسبب بذوبان موئلها الرئيسي، أي الطوف الجليدي، تهديداً لبقاء الدببة.

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#دب قطبي
#ألاسكا
#دب يقتل امرأة
#تغير المناخ

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