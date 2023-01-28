تعرف معنا على جنين القمح

ما هو جنين القمح؟

هو جزء صغير موجود داخل حبة القمح، يشكل نسبة 2.5% من وزن حبة القمح فقط، وعلى الرغم من حجمه الصغير إلا أنَ فائدته كبيرة جدا.

إن جنين القمح من الأجزاء المهمة المسؤولة عن نمو وتكاثر نبات القمح، لذلك يعد كنزا غذائيا مهما جدا، على الرغم من ذلك إلا أن عددا كبيرا من الناس يتخلص منه عند القيام بطحن حبوب القمح لإنتاج الطحين.

ومن الجدير بالذكر أن حبة القمح وجنين القمح هي من الأطعمة الغنية بالقيمة الغذائية.

القيمة الغذائية لجنين القمح

العناصر الغذائية في جنين القمح

على الرغم من أن جنين القمح صغير الحجم إلا أن له فوائد صحية مذهلة.

المادة الغذائية القيمة الموجودة في كل 100 غرام من جنين القمح الطاقة 366 سعرة حرارية البروتين 31.4 غرام الدهون 10 غرام الكربوهيدرات 49.38 غرام الألياف الغذائية 11.9غرام الماء 5.6 ميليمترات السعرات الحرارية 382 سعرة حرارية السكريات 7.8 غرام

الفيتامينات الموجودة في جنين القمح

الفيتامينات القيمة الموجودة في كل 100 غرام من جنين القمح فيتامين ج 6 ميليغرام فيتامين ب1 1.67 ميليغرام فيتامين ب2 0.82 ميليغرام فيتامين ب3 5.59 ميليغرام فيتامين ب6 0.978 ميليغرام فيتامين هـ 15.99 ميليغرام بيتا كاروتين 62 ميليغرام حمض الفوليك 317 ميكروغرام

الأملاح والمعادن الموجودة في جنين القمح

الملح المعدني القيمة الموجودة في كل 100 غرام من جنين القمح الكالسيوم 50 ميليغرام الحديد 8.34 ميليغرام المغنزيوم 313 ميليغرام الفوسفور 1130 ميليغرام البوتاسيوم 1097 ميليغرام الصوديوم 6 ميليغرام الزنك 16 ميليغرام المنغنيز 19 ميليغرام السيلينيوم 65 ميكروغرام

فوائد جنين القمح الصحية

جنين القمح وتقوية جهاز المناعة

إن إضافة كمية قليلة من جنين القمح إلى حميتك الغذائية كفيلة بأن تمنح جهازك المناعي دفعة إضافية من الطاقة والحيوية للعمل بكفاءة ومقاومة الأمراض والالتهابات وخاصةً أمراض القلب والسرطانات.

يحتوي جنين القمح على نوع خاص من البروتينات التي تساعد على زيادة الأنشطة المضادة للأكسدة ومقاومة الجذور الحرة المسببة للأمراض الخطيرة.

تناول جنين القمح يعطي مقاومة لمرض السكري

يحتوي جنين القمح على منسوب عالي من حمض الفوليك الذي يعد عاملا مساعدا للوقاية ضد مرض السكري وذلك عند الأشخاص المعرضين للإصابة بالسكري.

يرتبط حمض الفوليك بمركب كيميائي ضار موجود داخل الجسم مما يساعد في الوقاية من حدوث الأمراض مثل أمراض جهاز الدوران والسكري.

جنين القمح كمضاد للسرطان

إضافة جنين القمح إلى الحمية الغذائية يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطانات. كما أنَه قد يساعد في قتل الخلايا السرطانية الموجودة داخل الجسم، ولكن هذا الأمر لا يزال قيد الدراسة.

تقوية جهاز الدوران عبر تناول جنين القمح

إنَ لجنين القمح الكثير من التأثيرات الإيجابية على جهاز الدوران، فتناوله بانتظام يساهم بما يلي:

تحسين صحة القلب وتقليل فرصة الإصابة بأمراض الشرايين التاجية.

تقليل فرصة الإصابة بالجلطات القلبية، وذلك عن طريق خفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم.

حماية الشرايين والأوعية الشعرية والمحافظة على صحتها العامة.

تحسين صحة عضلات الجسم

يعد جنين القمح من أهم مصادر البروتينات النباتية الضرورية لصحة وبناء العضلات والضرورية أيضا لشفاء العضلات بعد التعرض لأي تمزق أو جرح أو إصابة.

يمكن أن نعتبر جنين القمح من أكثر المأكولات فائدة على الرياضيين الذين يسعون إلى بناء عضلات بشكل صحي وطبيعي.

تحسين عملية الأيض بتناول جنين القمح

يحتوي جنين القمح على مجموعة فيتامينات ب الهامة والضرورية لعملية الأيض، ومن أجل سيرها بفعالية وكفاءة.

يساعد كل من النياسين والثيامين وحمض الفوليك في تحويل المواد الغذائية إلى طاقة تختزن في خلايا الجسم للاستفادة منها عند الحاجة.

كذلك للثيامين فائدة كبيرة في محاربة بعض الأمراض المزمنة والمتعلقة بعملية الأيض مثل السمنة.

جنين القمح وتعزيز الحمل الصحي

جنين القمح غني جدا بحمض الفوليك والذي يساعد على الحفاظ على صحة الحمل، ويحمي الجنين من الإصابة بأي عيوب خاصةً في الجهاز العصبي.

جنين القمح مفيد لصحة الجلد والبشرة

بسبب ما يحتويه جنين القمح من قيم غذائية فإنَه يمتلك أيضا دورا مذهلا في محاربة مظاهر تقدم العمر، وتحسين صحة الشعر والبشرة بشكل ملحوظ.

وكذلك يساعد جنين القمح في الوقاية من الأمراض التي تصيب الشعر والجلد مثل التجاعيد الوجهية والأكزيما وانحسار خط الشعر.

طريقة أكل جنين القمح

لا توجد طريقة معينة لتناول جنين القمح، لكنه عادة يتم إضافته إلى الجرانولا وخبز الذرة. وكذلك يشاع استخدامه مع اللبن والمثلجات وفطائر الفواكه وخليط الحبوب الساخنة والباردة. حيث يتوفر جنين القمح على شكل هلام أو سائل وعلى شكل المكملات الغذائية.

أضرار جنين القمح

من المحتمل تناول مستخلص جنين القمح بجرعة تتراوح بين 8.5 إلى 9 غرامات مرتين أو ثلاث مرات يوميا مدة تصل إلى 12 شهرا يعتبر أمنا، ولكن العديد من الدراسات والبحوث أثبتت بعض التأثيرات الجانبية التي قد ترافق تناول جنين القمح بكميات كبيرة وهي الإمساك والغثيان والإسهال والغازات.

درجة أمان تناول جنين القمح

فيما يأتي نوضح درجة أمان مستخلص جنين القمح لبعض الحالات والفئات:

الأطفال

من المحتمل أن تناول مستخلص جنين القمح بكميات معتادة كما هو معروف مرتين باليوم لمدة 29 شهر أمر آمن، ولكن من الأفضل استشارة الطبيب المختص قبل إعطاء الطفل أي نوع من المضافات الغذائية.

الحامل والمرضع

لا توجد أي معلومة حول سلامة تناول جنين القمح كدواء للمرأة المرضعة، لذلك من الأفضل تجنب إعطائه خلال فترتي الحمل والإرضاع.

محاذير استخدام مستخلص جنين القمح