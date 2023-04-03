تعرّف معنا على غرير العسل

غرير العسل هو الحيوان الوحيد الذي ينتمي لنوع الراتل (Mellivora) وتعني هذه الكلمة باللغة اللاتينية حرفيا "آكل العسل الجبلي" مما يجعل هذه الحيوانات الوحيدة من جنس (Mellivorinae) التي تنتمي إلى صنف

تعرف حيوانات غرير العسل (Honey Badger) أيضا باسم الراتل وهي حيوانات تعتبر صغيرة الحجم نسبيا يعرف عنها أنها شرسة وعنيفة بالرغم من أنها ليست دائما كذلك.

مع أن حيوانات غرير العسل تبدو لطيفة إلا أنها لا تمانع في بعض الأحيان مهاجمة الأسود عند الحاجة. ومع ذلك لا يجب أن نخاف من هذه الحيوانات لأنها تصبح شرسة فقط عندما تدافع عن نفسها.

حقائق غريبة وممتعة عن حيوان غرير العسل

غرير العسل ليس حقا غريرا

تلام تصنيفات علوم الأحياء التي تم إجراؤها في القرنين الثامن والتاسع عشر على وضع غرير العسل تحت فئة الغرير، إذ أنه ليس حقا من هذه الفئة.

في الحقيقة إن غرير العسل لا يشبه هذه الفئة بالشكل حتى وإنما يشابه ابن عرس أكثر ولكن حجمه أكبر وله ذنب جميل ووجه صغير.

غرير العسل هو حيوان الـMellivora الوحيد في العالم

غرير العسل هو الحيوان الوحيد الذي ينتمي لنوع الراتل (Mellivora) وتعني هذه الكلمة باللغة اللاتينية حرفيا "آكل العسل الجبلي" مما يجعل هذه الحيوانات الوحيدة من جنس (Mellivorinae) التي تنتمي إلى صنف (Mustelinae) المرتبطة بصنف "المستذئب".

إن هذه السمة تعطي فكرة عن مصدر سمعة غرير العسل الشرسة فبالرغم من أن هذه الحيوانات لا تنتمي حقا إلى فئة الغرير إلا أنها ترتبط بأحد أشهر المخلوقات الأسطورية الشرسة.

حيوان غرير العسل أقوى مما يبدو عليه

مع أن غرير العسل يبدو من النظرة الأولى كابن عرس كبير، فهناك قوة كبيرة تكمن تحت فرائه الناعم. ويزن ذكر غرير العسل البالغ ما بين 10 إلى 15 كغم أما الإناث فهي أقل وزنا بقليل.

أنثى غرير العسل لديها أربع أثداء

بما أن غرير العسل هو الحيوان الوحيد من فئة (Mellivora) فقد تطور ليصبح لدى إناثه زوجان من الأثداء وخصوصا أنها في العادة تلد توأمين وبهذه الطريقة تصبح الجراء الصغيرة قادرة كلها على الرضاعة من الأم في نفس الوقت.

لغرير العسل فتحة شرج قابلة للحركة ورش سائل ذو رائحة كريهة

لحيوانات غرير العسل فتحات شرج قابلة للحركة أو القلب وترشّ سائلا كريه الرائحة كفيل بجعل معظم الناس تختنق. تتشابه حيوانات غرير العسل في هذه الخاصية مع حيوانات الظربان والتفسير العلمي له أن هناك كيسا شرجيا داخليا يفتح ويرش هذا السائل الكريه فور قلب الشرج من قبل هذا الحيوان.

أما عن سبب وجود هذا الكيس وتمكّن غرير العسل من رش السائل ذو الرائحة الكريهة فبعض علماء الأحياء يقولون إن هذه الخاصية تعتبر وسيلة دفاعية، بينما يظن البعض أن لهذا السائل تأثيرا فعالا جدا تجاه نحل العسل بينما يشير آخرون إلى أن هذه الحيوانات تقوم بتحديد منطقتها عبر رش هذا السائل على حدودها.

غرير العسل واحد من أذكى حيوانات إفريقيا

بالمقارنة مع حجم حيوان غرير العسل، يعتبر دماغه ضخما ولذلك يعتبر واحدا من أذكى الحيوانات فهو قادر على خداع أعدائه الطبيعيين والهروب من أي فخٍ ينصبه له الإنسان.

تعتبر حيوانات غرير العسل واحدة من الحيوانات غير الأولية القليلة في العالم التي تعدّ وتستخدم الأدوات. على سبيل المثال، تقوم هذه الحيوانات الذكية بدحرجة أغصان الأشجار على الأرض إلى المكان الذي تريده لكي تتمكن من الوصول إلى مصدر طعام محدد، وإذا لم تتمكن من الحفر تحت عقبة ما في طريقها فهي قادرة على بناء جسر فوقها.

لغرير العسل جلد مطاطي قوي

تبلغ سماكة جلد غرير العسل 6 ملمتر، وبهذا تكون أسمك وأقوى من جلد أي حيوان آخر. يعتبر جلد هذا الحيوان سميكا عند المقارنة بالحيوانات المشابهة له من حيث الحجم، فحيوان البوفالو له جلد بنفس السماكة وهو حيوان ضخم يبلغ وزنه أكثر من 50 ضعفا من حيوان غرير العسل على سبيل المثال.

بالإضافة إلى ذلك، فجلد غرير العسل له خاصية مطاطية وهو أكبر من حجم الحيوان بحد ذاته بكثير. بكلمات أخرى يمكن القول إن جلد غرير العسل يشابه بعض الملابس الواسعة التي يمكن للحيوان أن يتحرك ضمنها ويعتبر ذلك واحدا من الأساليب الدفاعية له.

يستفيد غرير العسل من هذه الخاصية عبر قدرته على التنصل من قبضة أي حيوان مفترس يمسك به، وحتى عندما يقوم هذا الحيوان المفترس بعض الغرير، ينسحب الأخير من جلده بالاتجاه الآخر تاركا المفترس ينهش الجلد فقط.

تساعد سماكة الجلد بالنسبة لأي حيوان على محاربة الجراح والطعنات والعضات والإصابات الأخرى، ولذلك يعتبر غرير العسل محصنا ضد الرماح والسهام وعضات النحل وأسنان الحيوانات المفترسة.

غرير العسل يدافع عن نفسه عبر الهجوم

من المعروف أن هناك حيوانات معينة تدافع عن نفسها عبر الهجوم على عدوها، ومع أن هذه الحيوانات كان يعتقد أنها معدودة وتصنف كلها من الحيوانات الضخمة، إلا أن غرير العسل واحدا منها في الحقيقة.

يستخدم غرير العسل مخالبه الحادة في الهجوم على أي حيوان يحاول افتراسه حتى لو كان ملك الغابة ذات نفسه. وعلاوة على جسارة الغرير في المعركة، فهو يتميز بقدرته على تحديد المكان الأفضل لتوجيه ضرباته، إذ أنه عند مواجهة حيوان مفترس ذكر عادة ما يصوب نحو الخصيتين، بينما يوجه ضرباته نحو العينين أو أسفل البطن عند مواجهة أنثى حيوان مفترس.

يفضل عدم الاقتراب من غرير العسل

عادة ما يختلط الأمر على الكثيرين عند الحاجة إلى تمييز غرير العسل عن بعض الحيوانات الأخرى من فصيلة القنفذ أيضا، ومع أن الأخيرة تعتبر شرسة وخطيرة في الكثير من الأحيان فهي عادة تلوذ بالفرار فور الإمكان. أما غرير العسل يستجمع شجاعته وروح المحارب فيه ولا يتراجع عن المواجهة مما يجعله أخطر من غيره من الحيوانات ولهذا السبب يفضل الابتعاد عنه قدر المستطاع.

الطعام المفضل لغرير العسل

يبدو من البديهي أن غرير العسل يفضل تناول العسل كغذاء له وخصوصا أنه قادر على تشتيت تركيز النحل باستخدام الرائحة الكريهة التي يطلقها من شرجه، كما أن طعامه المفضل الآخر ليس إلا يرقات النحل وله مصادر أخرى كثيرة للغذاء.