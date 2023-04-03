دليلك الشامل عن أهم المشروبات الشتوية الصحية

يعرف عن الليمون أنه أحد أسلحة الإنسان ضد الزكام والأمراض التنفسية في الشتاء وذلك بسبب احتوائه على فيتامين C، إلا أن الليمون غني بالمعادن والفيتامينات الأخرى ومن أهم فوائده أنه يعتبر من مضادات الأكسدة

يعتمد الكثيرون في فصل الشتاء على المشروبات الساخنة ليكتسبوا شعورا بالدفء والتخلص من بعض آثار البرد على الجسم وخصوصا الجهاز الهضمي. وفي هذا المقال سنتعرف على أهم المشروبات الصحية التي يمكن تحضيرها وتناولها في الشتاء.

الحلبة بالحليب

فوائد الحلبة والحليب الصحية

فوائد الحلبة

الحلبة نبات ينتشر بكثرة في الشرق الأوسط وهو واحد من أكثر النباتات إفادة للجسم ويباع في بعض البلدان الأوروبية بأسعار عالية نظرا لندرته ومعرفة الناس لفوائده العديدة وخصوصا أن العلم لم يكتشف لحد الآن آثارا جانبية سلبية لاستخدام الحلبة بشكل معتدل من قبل الإنسان.

توصف الحلبة للمرضع بهدف إدرار الحليب وهي فاتح شهية طبيعي وفعال ولها فوائد كثيرة لجهاز الدوران والتنفس كما أنها ممتازة كمصدر للألياف النباتية التي تساعد على التخلص من الإمساك وخصوصا أنها تحتوي على المعادن والفيتامينات.

فوائد الحليب

أما الحليب فهو واحد من أهم مصادر الكالسيوم والدسم الصحي ويساعد على تنظيم البيئة البكتيرية المفيدة ضمن الجهاز الهضمي السفلي وينصح بتناوله بانتظام في حال عدم وجود حساسية أو عدم القدرة على تحمله.

مكونات الحلبة بالحليب

ملعقتان صغيرتان من الحلبة المطحونة.

كوب حليب (ويمكن استخدام الحليب المجفف).

رشة قرفة.

2 ملعقة صغيرة عسل طبيعي أو سكر ستيفيا ويمكن استخدام السكر العادي ولكنه بديل غير صحي.

طريقة تحضير الحلبة بالحليب

في قدر عميق أو ركوة نضع الحليب والحلبة ونحرك. إذا كنا نستخدم السكر أو سكر ستيفيا نضيفه في هذه المرحلة أما في حال استخدام العسل فيفضل إضافته فيما بعد لكي لا يفقد فوائده بفعل الحرارة. نرفع القدر على هادئة حتى لا تلتصق المكونات ونحرك باستمرار. عندما يغلي الخليط نرفعه عن النار. نضيف العسل في هذه المرحلة ونحرك أما مع السكر نتجاوز هذه الخطوة. نضع المزيج في كوب التقديم ونرش القرفة على الوجه.

الكمون والليمون

فوائد الكمون والليمون الصحية

يعرف عن الليمون أنه أحد أسلحة الإنسان ضد الزكام والأمراض التنفسية في الشتاء وذلك بسبب احتوائه على فيتامين C، إلا أن الليمون غني بالمعادن والفيتامينات الأخرى ومن أهم فوائده أنه يعتبر من مضادات الأكسدة التي تحارب شيخوخة الخلايا.

أما الكمون فهو من المحاصيل الطبيعية المحلية المفيدة ومن أهم فوائده أنه طارد للغازات ويهدئ الجهاز الهضمي ويساعد على التخلص من التلبك المعدي.

مكونات مشروب الكمون بالليمون

تحتوي الوصفة الأساسية لهذا المشروب على القليل من الملح إلا أنه يمكن الاستغناء عنه أو تقليل الكمية في حال وجود مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل ومشاكل الكلى.

عصير ليمونة حامضة واحدة.

ملعقة صغيرة من حبوب الكمون.

كوب ماء.

طريقة تحضير الكمون بالليمون

نضع الماء في ركوة ونرفعها على النار. عندما يغلي الماء نطفئ النار ونضع الكمون في الماء ونغطيه لثلاث دقائق. في هذا الوقت نضع عصير الليمون والملح (في حال استخامه) في كوب. نصفي منقوع الكمون في الكوب فوق عصير الليمون ونحرك.

العسل والزنجبيل

فوائد العسل والزنجبيل الصحية

قد يكون العسل الطبيعي واحدا من أهم المنتجات الصحية للإنسان، وقد أثبت العلم أن تطبيق العسل موضعيا على مواضع الحروق الخارجية يسرع عملية الشفاء بالضِّعف وأن بعض أنواع العسل لها فائدة فعلية في محاربة الأمراض التنفسية الشائعة في الشتاء.

يعرف عن الزنجبيل أن أنه يعطي حرارة للجسم أي أنه يبعد البرد وهو أيضا غني بمضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة الجسم بما أنها تقضي على الجذور الحرة.

وينصح عند شراء الزنجبيل الأخضر انتقاء القطع الممتلئة والتي لا تحتوي على براغم أو على اللون الأخضر الغامق، أما في حال شراء الزنجبيل اليابس فيفضل عدم شراء المطحون منه وإنما شراء القطع المجففة وطحنها في المنزل.

مكونات مشروب العسل والزنجبيل

ملعقة صغيرة من الزنجبيل الأخضر المفروم ناعما أو نصف ملعقة من الزنجبيل اليابس المطحون.

ملعقة من العسل الطبيعي.

كوب ماء.

يمكن إضافة رشة من القرفة.

طريقة تحضير مشروب العسل والزنجبيل

يوضع الماء على النار حتى يغلي. نطفئ النار ونضيف الزنجبيل إلى الماء ونغطيه 3 دقائق. نضع العسل في الكوب ثم نصفي منقوع الزنجبيل ونحرك. يمكن إضافة رشة القرفة.

السحلب

واحد من أشهر المشروبات الشتوية عربيا ويمكن اعتباره نوعا من الحلويات أيضا. يتم تقديمه في شوارع الأحياء الشعبية في المدن العربية خصوصا القاهرة ودمشق على القهاوي ومحلات العصائر وحتى على عربيات متنقلة.

يكسب السحلب الجسم في الشتاء الدفء والطاقة بسبب احتوائه على الحليب والسكر والنشويات كما أنه لذيذ جدا. عادة ما يتم تناول السحلب مع الكعك بالسمسم أو بعض أنواع البسكويت في حال عدم توفره ويمكن اللجوء إلى بسكويت الدايجستيف إذا كان الشخص يحاول عدم اكتساب الوزن.

كما أن مسحوق السحلب يمكن تحضيره منزليا بمكوناتٍ مثل دقيق الأرز وبعض المنكهات والمكونات، أو يمكن شراء مسحوق السحلب الجاهز في حال عدم توفر طاحونة كهربائية مناسبة أو في حال عدم الوثوق من مقادير وصفة المسحوق.

يمكن أيضا شراء مسحوق السحلب المغلف الذي يشبه ظروف النيسكافيه إلا أن هذا المنتج عادةً ما يحوي كمية كبيرة من السكر ولذلك يعتبر غير صحي وغير مناسب للأشخاص الذين يفضلون السكر الخفيف. لهذا السبب نعتمد في في وصفتنا هذه على مسحوق السحلب غير المحلى الذي يباع لدى العطارين.

مكونات السحلب

2 كوب حليب (ويمكن الاعتماد على الحليب المجفف بمقاديره المعتادة).

نصف ملعقة شاي من مسحوق السحلب غير المحلى.

ملعقة شاي من السكر ويمكن استبداله بمحليات صحية أخرى أو الاستغناء عنه.

قرفة مطحونة.

كعك بالسمسم أو بسكويت دايجستيف.

جوز الهند المبشور عند الرغبة ويمكن الاستغناء عنه.

طريقة تحضير السحلب