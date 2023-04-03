مواقع مفيدة لتعلم اللغة الإنجليزية

في معظم الأحيان لا يجد الشباب أو المقبلين على تعلم الإنجليزية الوقت الكافي أو الظروف الملائمة التي تسمح لهم بالالتحاق بالمعاهد والمراكز التعليمية التي توفر دورات تدريبية وتعليمية لتعلم الإنجليزية.

أهمية اللغة الإنجليزية

يمكن تلخيص الأسباب التي تضاعف أهمية اللغة الإنجليزية عالميا في النقاط الآتية:

من أبرز الأمور التي تميز اللغة الإنجليزية عن غيرها هو كونها اللغة المشتركة والمتعارف عليها في كل دول العالم، والتي تساعد الزوار والسائحين على التواصل.

تمكنك اللغة الإنجليزية من التوسع في مجالات الاتصالات والمعلومات وتتيح لك فرصا أكثر على نطاق أوسع من باقي اللغات.

إن اللغة الإنجليزية هي اللغة الأكثر استخداما في عالم الإنترنت، ولذلك فإن تعلمها يساعدك على التعلم أسرع على الإنترنت ويتيح لك التعرف على المواقع الإلكترونية وطبيعتها بشكل أعمق بالإضافة لاستكشاف محتوياتها.

هي اللغة الثانية من حيث الانتشار من بعد اللغة الماندرية.

تعتبر اللغة الإنجليزية اللغة الرسمية لمعظم مجالات الدراسة الجامعية المتنوعة كالطب والاقتصاد والهندسة... إلخ.

عن طريق اللغة الإنجليزية يمكنك التعرف على الكثير من المجتمعات والحضارات واكتشاف العادات والتقاليد الشعبية والتراث العالمي.

أفضل المواقع لإتقان اللغة الإنجليزية

في معظم الأحيان لا يجد الشباب أو المقبلين على تعلم الإنجليزية الوقت الكافي أو الظروف الملائمة التي تسمح لهم بالالتحاق بالمعاهد والمراكز التعليمية التي توفر دورات تدريبية وتعليمية لتعلم الإنجليزية.

لهذا السبب، فإن المواقع التي سنشرحها في هذا المقال تساعد على تعلم اللغة دون الحاجة للخروج من المنزل بالإضافة لكون معظمها مجانية فلا يحتاج المتعلم لدفع المال.

موقع BBC Learning English

يوفر لك موقع (BBC Learning English) الفرصة لتعلم اللغة الإنجليزية بإتقان وسهولة، حيث تجد لكل فرع من فروع الإنجليزية قسمه الخاص على الموقع، مثل قسم القواعد وقسم النطق وقسم المفردات، وستجد أيضا أقساما للاختبارات بمستوياتها.

ما يميز (BBC Learning English) هو احتوائه على دورات تعليمية بمستويات مختلفة، حيث يوجد مستوى للأطفال وآخر للكبار ومستوى خاص بالمدرسين من أجل مساعدة الطلاب على التعلم بالطريقة الصحيحة وبشكل ممتاز.

إن قمت بتخصيص وقت كافٍ للتعلم بشكل يومي على موقع (BBC Learning English)، ستتقن اللغة الإنجليزية خلال وقت قياسي.

Livemocha

يمكنك بواسطة موقع (livemocha) تعلم اللغة الإنجليزية من الصفر وبشكل مجاني. وتجدر الإشارة إلى أن موقع (livemocha) يقدم دورات تدريبية للغات أخرى مثل الإسبانية والإيطالية والفرنسية وغيرها.

يمنحك (livemocha) فرصة التعلم بسلاسة عن طريق مجموعة الدروس المقدمة على شكل عبارات صوتية تمت كتابتها وترجمتها إلى اللغة العربية.

ما يميز موقع (livemocha) هو قسم الدردشة الذي يساعدك في تقوية لغتك الإنجليزية عن طريق محادثة أفراد من أنحاء مختلفة من العالم، وممارسة اللغة الإنجليزية والتدرب معهم.

Busuu

(Busuu) هو الخيار الأفضل لتعلم اللغة الإنجليزية بشكل مجاني وبشكل خاص للمبتدئين، حيث يمتلك (Busuu) شهرة واسعة بسبب وسائله التفاعلية والمسلية للتعلم دون ملل. فموقع (Busuu) يدعم اللغة العربية لمساعدتك على تعلم الإنجليزية بسلاسة وبدون مشاكل، كما يقدم لك خطة للدراسة بانتظام ويطرح عليك الأسئلة لمساعدتك أثناء التعلم،

عند الدخول للموقع، يمكنك البدء من الصفر أو بإمكانك تحديد مستواك في اللغة قبل البدء إن كنت لست مبتدئا، وفي حال أتممت أحد المستويات التعليمية على (Busuu) فيمكنك الحصول على شهادة من مؤسسة (McGraw-Hill Education) العالمية. تجدر الإشارة إلى أنه يمكنك تنزيل التطبيق المجاني الخاص بمنصة (Busuu) على هواتف آيفون وأندرويد الذكية.

LingQ

إن كنت تمتلك الأساسيات في اللغة الإنجليزية وتريد تطوير مهاراتك وإتقانها فهذا الموقع هو خيارك الأول، حيث يمتلك (LingQ) أساليبا مميزة ورائعة في التعليم ولكن عيبه الوحيد هو أن (LingQ) لا يدعم اللغة العربية وكل تفاصيل الموقع باللغة الإنجليزية فقط، لذلك هو ممتاز للمستويات الجيدة والمتوسطة وليس خيارا مناسبا للمبتدئين.

يعتبر (LingQ) من المواقع الممتازة ويتضمن محتوى تعليمي ممتاز وفريد، حيث يركز (LingQ) على مهارات الاستماع والقراءة ويوفر لك مجموعة كبيرة من المفردات والجمل القصيرة المستخدمة بكثرة في اللغة الإنجليزية. يمتلك موقع (LingQ) تطبيقا خاصا به يمكن تنزيله على هواتف أندرويد وآيفون.

Duolingo

من المواقع المفيدة والمسلية في نفس الوقت والتي تجعلك تتعلم الإنجليزية بطريقة ممتعة وتفاعلية بعيدة عن الملل. يعتبر (Duolingo) من المواقع التي تناسب المبتدئين الذي لا يمتلكون أساسيات اللغة وخاصة الأطفال بسبب أسلوبه المختلف الذي يشبه الألعاب واختباراته المتنوعة والكثيرة التي تساعدك على حفظ ما تعلمته وترسيخه في ذهنك.

يقدم لك (Duolingo) مجموعة كبيرة من المفردات والقواعد والدورات بالإضافة لميزة الدردشة مع المشتركين الآخرين لممارسة ما تعلمته، وهذا بدوره يساهم في تقوية لغتك الإنجليزية بشكل ملحوظ ويمكنك تنزيل التطبيق الخاص بمنصة (Duolingo) على هاتفك.

Lyrics Training

الاستماع للأغاني الإنجليزية من الوسائل المفيدة جدا في تطوير مهاراتك في اللغة، لأنه بواسطة الأغاني تستطيع الاندماج أكثر في اللغة عن طريق التعلم بطريقة مختلفة بالإضافة لاكتساب المفردات والجمل باللغة الإنجليزية المحكية أو العامية.

ولهذه الأسباب فإن موقع (lyrics training) هو أفضل المواقع لتعلم اللغة الإنجليزية عن طريق الأغاني، والتركيز على كلمات الأغنية المشغلة.

كل ما عليك فعله هو الدخول إلى الموقع وتحديد مستواك في اللغة (مبتدئ، متوسط، متقدم، خبير)، ثم بعد ذلك يختار لك الموقع الأغاني الملائمة لمستواك ويقوم باختبارك عن طريق تشغيل أغنية لتستمع إليها ومن ثم تملأ الفراغات المرفقة أسفل الفيديو المشغّل.

EF English Live

يتيح لك (EF English Live) أن تتلقى الدرس عن طريق المعلم المشرف الذي تقوم باختياره ويعطيك الدرس في الوقت الذي تحدده أنت وزملائك وعلى مستوى عالي جدا من الجودة وبطريقة تناسب مستواك في اللغة.

يتكون الموقع من 16 مستوى مختلف ويمكنك تحديد مستواك عن طريق إجراء اختبار تحديد المستوى، بالإضافة لذلك ستنال شهادة معتمدة في نهاية كل مستوى تجتازه.

يساعدك هذا الموقع على تحقيق هدفك من اللغة الإنجليزية مثل تكوين صداقات أو السفر والاستكشاف أو من أجل العمل. أيضا يمكنك التحضير لاختبارات اللغة العالمية مع توفير اختبارات تجريبية.

إن هذا الموقع ليس مجاني، ولكنه يقدم بعض العروض، حيث ستدفع دولارا واحدا من أجل أول 14 يوم، ومن بعدها يوجد اشتراك شهري بقيمة 69 دولارا بالإضافة للعروض المحدودة.