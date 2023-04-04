بسبب العنصريّة... الحكم على شركة تسلا بدفع تعويض كبير لعامل مصعد

في أعقاب الحكم الأصليّ في الدعوى، قلّل نائب رئيس الموارد البشريّة في تسلا من أهمّيّة المزاعم بحصول إساءات عنصريّة، لكنّه أقرّ بأنّ تيسلا "لم تكن مثاليّة" عندما كان دياز يعمل هناك

قالت وسائل إعلام أميركيّة، إنّ شركة "تسلا" لصناعة السيّارات الكهربائيّة، سوف تضطرّ لدفع تعويض بقيمة 3.2 مليون دولار لعامل سابق أسود البشرة، بعد أن أمرت هيئة محلّفين بهذا الحكم.

وكانت هيئة المحلّفين قد أدانت الشركة بالتغاضي عن ممارسات عنصريّة في مصنعها في سيليكون فالي، ضدّ العامل أوين دياز.

وكانت الشركة تواجه حكمًا سابقًا في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2021، بدفع 137 مليون دولار، وتمّ تخفيض هذا الرقم إلى 3.2 مليون دولار.

وتعرّض دياز وفقًا لوثائق القضيّة، لإساءات عنصريّة وبيئة عمل معادية، حيث كان يعمل كعامل مصعد في مصنع تسلا في فريمونت في ولاية كاليفورنيا، بين حزيران/ يونيو 2015 وتمّوز/ يوليو 2016.

وفي أعقاب الحكم الأصليّ في الدعوى، قلّل نائب رئيس الموارد البشريّة في تسلا من أهمّيّة المزاعم بحصول إساءات عنصريّة، لكنّه أقرّ بأنّ تيسلا "لم تكن مثاليّة" عندما كان دياز يعمل هناك.

وأكّدت الشركة أيضًا أنّ الظروف تحسّنت في مكان العمل مقارنة بالفترة الّتي كان دياز يعمل فيها.

وقال دياز في الدعوى الّتي رفعها عام 2017 أنّ الموظّفين الأميركيّين من أصل أفريقيّ في المصنع حيث يعمل ابنه أيضًا كانوا عرضة لنعوت عنصريّة ومهينة بشكل منتظم.

وقال إنّهم بدلًا من الوجود في بيئة عمل عصريّة، واجهوا "مشهدًا مباشرًا من عصر جيم كرو" الّذي فرض قوانين الفصل العنصريّ في القرن الماضي، وفق الدعوى الّتي رفعها في الأصل دياز وابنه وموظّف ثالث سابق.

وأضاف دياز أنّه على الرغم من الشكاوى المقدّمة للمشرفين على العمل، لم تتّخذ تسلًا أيّ إجراء بشأن الإساءات العنصريّة.