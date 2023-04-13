تندرج باموكالي (قصر القطن) في تركيا ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، والتي أقل ما يقال عنها إنها إحدى عجائب الطبيعة الفريدة حقًا والتي تشكلت من المياه المحملة بمعدن الكالسيت القادمة من المنحدرات

أجمل 10 عجائب طبيعية في العالم

يزخر كوكب الأرض بمئات إن لم يكن آلاف المواقع الطبيعية التي خلقها الله لتسر الناظرين إليها وتكون مصدر سعادة لمن يزورها، وهناك مواقع تشكلت عبر ملايين السنين إما نتيجة ثوران بركان أو حدوث زلزال أو من عوامل الحت والتعرية لتكون آية في الجمال مميزة عن غيرها من الأماكن فتجذب الزائرين ومحبي المغامرات.

ولكثرة هذه المواقع قمنا بحصر ما نعتقد أنها أجمل 10 عجائب طبيعية في العالم في هذه المقالة:

1. جزيرة جيجو

جزيرة جيجو هي أكبر جزيرة في كوريا الجنوبية تقع بين كوريا الجنوبية واليابان. تشتهر هذه الجزيرة بطبيعتها البركانية وأنابيب الحمم البركانية، وأيضًا نظام الكهوف البركانية وجبل هالاسان (أعلى جبل في كوريا الجنوبية).

سجلتها اليونسكو كجزء من التراث الطبيعي العالمي وذلك لوجود محمية "هانلا الطبيعية" فيها والتي تضم ما يزيد عن 1600 نوع من النباتات و3800 نوع من الحيوانات المتنوعة والتي اقترب بعضها من الانقراض؛ بالإضافة لذلك تضم الجزيرة شبكة للكهوف الحممية البركانية التي تُعرف بإسم "كومون أورم" والتي تحتوي على 20 كهفًا تشكلوا من الحمم المتدفقة، كما تم تسجيل بعض هذه الكهوف ضمن التراث العالمي لليونسكو وذلك لجمالها من الداخل، مثل كهف "بينغ دوي" و"مانغ جانغ" و"يونغ تشون".

2. جزيرة سقطرى

يقع هذا الأرخبيل الذي يُعتبر من أهم مناطق التنوع الجيولوجي عالميًا والذي تم إدراجه في التراث الطبيعي العالمي لليونسكو كمحمية طبيعية في نهاية خليج عدن لتكون أكبر جزيرة لدولة اليمن.

يسمح مناخ الجزيرة المداري المعتدل بتنوع غطاءها النباتي، مما نتج عنه وجود آلاف أنواع النباتات والحيوانات الغريبة والشبه منقرضة، فهناك ما يقرب الـ300 نوع من أنواع من النباتات النادرة التي لا يوجد لها مثيل في العالم أجمع، و44 نوعا من الطيور التي لا تجدها إلا على هذه الجزيرة.

كما تشتهر الجزيرة بالعديد من المغارات المأهولة بالسكان، ومن أشهرها مغارة "دجنابة" وهي الأكبر حجمًا، وكهف "حوق".

3. باموكالي (باموق قلعة)

تندرج باموكالي (قصر القطن) في تركيا ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، والتي أقل ما يقال عنها إنها إحدى عجائب الطبيعة الفريدة حقًا والتي تشكلت من المياه المحملة بمعدن الكالسيت القادمة من المنحدرات الصخرية التي ترتفع أكثر من 180 مترا فوق السهول المحيطة؛ فقامت المياه أثناء شق طريقها إلى أسفل المنحدرات شديدة الانحدار ببناء سلسلة من المصاطب وأحواض الحجر الجيري الأبيض الرائعة المليئة بالمياه الزرقاء الدافئة، والشلالات المتحجرة، والغابات المعدنية الفريدة.

يوجد في المكان ما يقارب 17 عينًا معدنية مليئة بالكالسيوم لتكون إحدى الوجهات المحببة التي يقصدها الأتراك والسياح ممن يعانون من الأمراض الجلدية والروماتيزم.

4. تشانغجياجيه

موقع آخر من مواقع التراث العالمي لليونسكو والذي يقع في الصين، حيث تشتهر حديقة تشانغجياجيه الوطنية بأنها موقع تصوير فيلم "آفاتار" الذي أذهلنا بمناظره الطبيعية المذهلة، وهي موطن لواحد من أكثر المناظر الطبيعية الفريدة في العالم، حيث أنها وجهة لا بد من مشاهدتها من قبل أي شخص يزور الصين.

تضم الحديقة أكثر من 3000 عامود من الحجر الرملي الشاهق تعلوه الأشجار (بعضها يصل ارتفاعه إلى 792 مترا)، وتعد الحديقة الوطنية موطنًا للعديد من الأنواع النادرة من الحيوانات والطيور والنباتات، والتي يمكن اكتشافها بشكل أفضل سيرًا على الأقدام على طول العديد من مسارات المشي الرائعة.

5. جبل الطاولة

يقف جبل تيبل الشهير ذو القمة المسطحة على حراسة واحدة من أكثر المناظر الطبيعية إثارة وتنوعًا في العالم في كيب تاون، أقصى جنوب القارة الإفريقية.

تم اختيار هذا الجبل كواحد من عجائب الطبيعة السبع الجديدة في عام 2012، وهو محاط بحديقة جبل تيبل الوطنية المحتوية على العديد من أنواع النباتات المتوطنة الفريدة في المنطقة.

وللصعود إلى الأعلى فإنك تمتلك خيارين: إما الصعود مشيًا على الأقدام واختيار أحد المسارات المتعددة كمسار "كاتيلسبورت" الشهير أو ركوب التلفريك والتمتع بالمناظر الآسرة أثناء الصعود، وعند الوصول للقمة ستجد مناظر بانورامية لمدينة كيب تاون فضلا عن المناظر الطبيعية الأخرى كجزيرة روبن وجبل رأس الأسد وساحل المحيط الأطلسي من الغرب والجنوب.

6. نهر "كانيو كريستيلز"

يقع نهر كانيو كريستيلز "نهر الألوان الخمسة" أو كما يطلق عليه الكولومبيون "النهر الهارب من الجنة" في حديقة "سيرانيا دي لاماكارينا" الوطنية في كولومبيا، وهو بلا شك النهر الأكثر إثارة للاهتمام الذي ستراه على الإطلاق، حيث يبهر نهر الألوان الخمسة المذهل الزوار بعرض أخاذ للألوان الزاهية الناتجة عن مزيج فريد من المواد الطبيعية؛ فنرى اللون الأحمر النابض بالحياة والذي يأتي لونه من نبتة ماكارينا كلافيجير التي تنمو في قاع النهر، فالصخور السوداء والطحالب الخضراء والمياه الزرقاء اللامعة والرمال الصفراء الزاهية، وأفضل وقت لزيارة هذا النهر هو ما بين شهري تموز/ يوليو وتشرين الثاني/ نوفمبر.

7. خليج ها لونج

يقع "خليج هالونج" أو كما يسميه الفيتناميين "خليج التنانين الهابطة" في شمال فيتنام، على بعد حوالي 160 كم شرق مدينة هانوي والذي سجلته اليونسكو ليكون أحد مواقع التراث العالمي. في الحقيقة مهما سمعت عن المكان فلا شيء سيجهزك تمامًا لرؤية المشهد الدرامي أمامك، حيث يقال إنه أحد أجمل عجائب الدنيا الطبيعية في العالم.

يتخلل الخليج الضخم ما يقارب 2500 جزيرة جيرية ترتفع بشكل مهيب عن البحر، فيغطي معظمها الأشجار الكثيفة وتمتلىء بينها الممرات السرية الخفية والكهوف البحرية الواسعة التي تحتوي على مئات الصواعد والهوابط.

8. جلينكو

جلينكو هو وادٍ ذو مناظر خلابة للغاية يقع في قرية "غلين كو" في منطقة لوكابر في المرتفعات الاسكتلندية الشهيرة، وسمي على اسم نهر كو الذي يمر عبره. ما يجده الزوار أثناء زيارة هذا المكان هو وادٍ هادئ للغاية وجميل وتاريخي محاط بالجبال الرائعة التي تشكل جزءًا من المرتفعات الغربية، ومن الجدير ذكره بأن هذا المكان يخطف الأبصار في جميع فصول السنة، كما أنه مثالي لتسلق الجبال والمشي لمسافات طويلة.

9. شلالات إجوازو

أحد عجائب الدنيا الطبيعية السبعة، حيث تعد شلالات إجوازو بلا شك واحدة من أكثر العجائب الطبيعية إثارة للإعجاب في العالم، وتقع على الحدود بين البرازيل والأرجنتين.

تمتد الشلالات الرائعة بعرض رائع يبلغ 2.7 كم، يتوسطها صخور كبيرة تقوم بتقسيم المياه الدافقة إلى مئات الشلالات الفردية التي يختلف ارتفاعها ما بين 51 و79 مترًا، ويتم تقاسم الشلالات بين حديقة إيغوازو الوطنية الواقعة في الأرجنتين، وبين منتزه إيغواسو الوطني الذي يقع في البرازيل، وكلاهما من مواقع التراث العالمي لليونسكو.

10. جبل كليمنجارو

يعلو جبل كليمنجارو العظيم أو كما يسميه السكان "شيطان البرد" فوق المناظر الطبيعية التنزانية المحيطة به، وهو أعلى جبل في القارة الإفريقية. يتكون الجبل من ثلاث قمم بركانية خاملة، أعلاها قمة "كيبو" ثم "ماونسي" و"شيرا". ويُعتبر هذا المكان وجهة مشهورة للرحلات وتسلق الجبال، فيأتي الزوار من جميع أنحاء العالم محاولين الارتقاء إلى مستوى التحدي المتمثل في الوصول إلى قمة أوهورو، أعلى قمة على حافة فوهة كيبو. كما أن الجبل محاط بحديقة جبل كليمنجارو الوطنية المسجلة ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي المليئة بالفيلة والجاموس والعديد من الحيوانات الصغيرة الأخرى.