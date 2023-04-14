عدد المسافرين من مطار إسطنبول يتجاوز الـ16 مليونًا

أضاف صامسونلو في تغريدته "رغم كارثة الزلزال التي شهدناها في شباط/ فبراير الماضي، والتأثير السلبيّ لبدء شهر رمضان في مارس على عدد الركّاب، فإنّ مطار إسطنبول حقّق بداية قويّة في عام 2023"

أعلنت هيئة تشغيل مطار إسطنبول، أمس الخميس، أنّه خلال الربع الأوّل من العام الجاري، بلغ عدد المسافرين من مطار إسطنبول نحو 16 مليونًا و403 آلاف مسافر.

ومن جهته، قال مدير هيئة تشغيل المطار، قدري صامسونلو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعيّ، أنّ عدد المسافرين الذين استخدموا مطار إسطنبول خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بلغ 11 مليونًا و371 ألفًا، في حين بلغ عدد المسافرين في هذا العام أكثر من 16 مليونًا.

وأضاف صامسونلو في تغريدته "رغم كارثة الزلزال التي شهدناها في شباط/ فبراير الماضي، والتأثير السلبيّ لبدء شهر رمضان في مارس على عدد الركّاب، فإنّ مطار إسطنبول حقّق بداية قويّة في عام 2023".

وتوقّع مدير هيئة تشغيل المطار، ازديادًا في حركة المسافرين عبر مطار إسطنبول خلال الفترة المقبلة.

وارتفعت حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 49,589 قتيلا بينهم 6807 قتلى من الأجانب؛ وذلك وفقا ما أعلن عنه مساء اليوم، السبت.

ومما يذكر أنه في يوم 6 شباط/ فبراير الماضي، ضرب زلزالان جنوبي تركيا وشمالي سورية بقوة 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلف دمارًا ماديًا ضخمًا.