أهم 10 نصائح دراسية لاجتياز امتحاناتك

يحب بعض الناس الصمت التام والذهاب للمكتبة، بينما يحب البعض الآخر الدراسة في مقهى مزدحم، كما يفضل بعض الطلاب الجلوس في مكاتبهم للدراسة، والبعض الآخر يحب أن تكون بقعة

إذا كنت طالبًا، فإن الامتحانات مهمة وذلك لأنها جزءا من درجتك النهائية، لذلك فإن الإستعداد طوال الفصل الدراسي هو الطريقة الأكثر فعالية للقيام بعمل جيد في امتحاناتك النهائية. وفي نهاية الأمر، لا يوجد ما يسمى بطريق مختصر للحصول على الدرجات الممتازة، ومع القيام بما هو مطلوب منك طوال الفصل، فإنك لن تشعر بالذعر في الليلة التي تسبق الامتحان النهائي خائفًا من عدم النجاح.

وفي هذا المقال سنعطيك 10 نصائح لمساعدتك على الاستعداد في اجتياز امتحاناتك.

1. استفد للحد الأقصى من وقت الفصل

احضر جميع محاضرات الفصل، واهتم بما يقال، وقم بتدوين الملاحظات بطريقة منطقية بالنسبة لك، فالهدف هو أن تكون قادرًا على فهم ملاحظاتك عند مراجعتها لاحقًا، حيث يقترح أحد الطلاب في جامعة كانساس قائلًا: "إن تدوين الملاحظات الجيدة يعني أنك تولي مزيدًا من الاهتمام أثناء الفصل، فعندما تستعد للاختبار، سيكون مفيدًا حقًا".

إذا كانت هناك نقطة غير منطقية أو غير مفهومة، ارفع يدك واسأل، أو قم بتدوين ملاحظة للمتابعة مع أستاذك أو مساعد المعلم بعد انتهاء المحاضرة.

2. الدراسة مع زملاء الدراسة

بالإضافة إلى تكوين الصداقات، فإن تشكيل مجموعات دراسية في كل فصل من فصولك هي طريقة قيّمة وممتعة للمراجعة للاختبارات، حيث يساعد العمل معًا على تطوير عادات دراسية جيدة، وزيادة التعاون في المشاريع الجماعية، وتعزيز الثقة. فالأفضل البحث عن شريك لمقارنة الملاحظات معه، فيمكنكما العمل والدراسة معًا، ومساعدة بعضكما البعض، ودفع بعضكما البعض لتكونا أفضل.

3. حضور الفصل بانتظام

لا يمكنك اجتياز الفصل الدراسي أو الامتحانات بنجاح إذا لم تحضر الفصل، لأن الحضور بشكل دائم يسمح لك:

بسماع المحاضرات بشكل مباشر وتدوين الملاحظات، بالإضافة إلى مساعدتك على فهم كتاباتك وواجباتك، حيث تستند معظم الإمتحانات إلى ما يتم تغطيته في الفصل، لذا لا يُنصح أبدًا بعدم الذهاب للحصص، فجميعنا يعلم أن بعض الأساتذة يعاقبون على الغياب، ما يعني أنك قد لا تجتاز الفصل حتى إذا نجحت في الامتحان.

معرفة ما يناقش المعلمون والأساتذة ما يحتمل أن يكون في الامتحان أثناء الفصول الدراسية، لذلك إذا لم تكن في الفصل، فلا يمكنك الحصول على هذه المعلومات المهمة.

في حال لم تتمكن من حضور الفصل، فأخبر أستاذك بذلك مسبقًا، واسأله عما ستفتقده في المحاضرة وما إذا كان هناك أي شيء يمكنك القيام به لتعويض الغياب والحصول على المعلومات، فذلك سيُشعره بكل تأكيد أنك مهتم بالمادة.

لا تسأل معلمك أو أستاذك أسئلة مثل "هل فاتني أي شيء في محاضرة الأمس؟" فكافة المحاضرات حسب أستاذك مهمة وتمنحك معلومات قيمة، وأسئلة مثل هذه تبدو غير محترمة له.

نصيحة: إذا قام الأستاذ بكتابة معلومة على السبورة، فأضفها إلى دفتر ملاحظاتك، لأن احتمالية ظهورها في الاختبار عالية.

4. قم بعمل بطاقات استذكار (فلاش كاردز)

تتضمن إحدى أهم نصائح الدراسة لطلاب الجامعات إعادة كتابة المعلومات والمفاهيم والتعريفات المهمة على بطاقات الإستذكار، حيث تتيح لك هذه البطاقات اختبار نفسك دون مساعدة الآخرين، كما تُعد البطاقات الرقمية وتطبيقات الدراسة طريقة أخرى لتنظيم المواد ومراجعتها.

5. ابحث عن بقعة دراسة جيدة

يحب بعض الناس الصمت التام والذهاب للمكتبة، بينما يحب البعض الآخر الدراسة في مقهى مزدحم، كما يفضل بعض الطلاب الجلوس في مكاتبهم للدراسة، والبعض الآخر يحب أن تكون بقعة الدراسة بالخارج تحت أشعة الشمس؛ فكل طالب لديه تفضيلاته المختلفة، حيث يقول أوليفر الطالب في جامعة كنساس: "في المنزل، أرغب في النوم أو في ممارسة ألعاب الكمبيوتر، لذا، أذهب إلى المكتبة للدراسة". فأفضل بيئة دراسية بالنسبة لك هي تلك التي تشعر بأنها أكثر إنتاجية، لذا جرب بعض الأماكن لمعرفة أيهما يعمل بشكل أفضل.

6. قم بكل واجبات القراءة

سيقوم معظم الأساتذة والمعلمين بطلب القراءة من الطلاب خلال الفصل الدراسي واعتماد ما تمت قراءته في الامتحانات الكتابية. ومن خلال القيام بالقراءة، فإنك لن تكون قادرًا على المشاركة في المناقشات الصفية فحسب، بل ستحصل أيضًا على المعلومات التي تحتاجها لاجتياز الاختبار.

تأكد من تدوين الملاحظات أثناء واجب القراءة: وتمامًا مثل تدوين الملاحظات من المحاضرات، ما عليك سوى كتابة أهم المعلومات.

قم بمراجعة واجبات القراءة كل بضعة أسابيع: بالطبع ليس عليك مراجعة كل شيء بشكل متعمق، لكن العودة إلى النقاط الرئيسية ستساعد ذاكرتك حتى تتمكن من الوصول للمعلومات لاحقًا في الامتحان.

7. اقرأ وراجع - مبكرًا وغالبًا

وفقًا لمبدأ "منحنى النسيان" لإبنغهاوس، فإننا ننسى 70% مما تعلمناه في غضون 24 ساعة، لذلك ستساعد مراجعة المواد بعد يوم من أخذ المادة في الفصل على زيادة الحفظ والفهم، لذا خصص وقتًا كل مساء لمراجعة سريعة.

قم بتقسيم الفصول الدراسية إلى أقسام لمراجعة المواد في نهاية كل فصل قبل البدء بقسم جديد.

قم بتدوين الملاحظات من خلال تلخيص الأفكار المهمة أثناء القراءة حتى تتمكن من مراجعتها بسهولة دون الحاجة إلى إعادة قراءة فصول كاملة من المادة.

ضع علامة مرجعية للأقسام الصعبة حتى تقوم بالتركيز عليها بشكل أكبر.

نصيحة: تزيد التمارين من تدفق الدم إلى الدماغ، مما قد يمنحك المزيد من الطاقة والفهم الأفضل. يمكن أن تساعد جلسة لليوغا أو التمدد في التركيز والفهم.

8. ابقى منظمًا

يعد تحديد مواعيد الاجتماعات الدراسية والواجبات المنزلية والمهام والمشاريع والجلسات الدراسية أمرًا بالغ الأهمية للبقاء منظمًا.

استخدم خطة لتتبع المواعيد النهائية والتواريخ والأوقات حتى لا تنسى أي شيء مهم.

تحقق من منهج الفصل الدراسي الخاص بك لمعرفة التواريخ الرئيسية للامتحانات وخطّط لجدولة الدراسة حسب ما يناسبك.

9. أعرف علاماتك في الفصل

من المهم طوال الفصل الدراسي معرفة درجاتك، لأنك إن وضعت هذه المعلومة في الاعتبار، فستساعدك على معرفة مقدار الوقت الذي تحتاجه لتخصيصه للدراسة للامتحان. وإذا لم تكن متأكدًا من درجاتك بشكل عام، فتحقق من المنهج الدراسي الخاص بك والواجبات وأوراق الأبحاث التي قمت بتقديمها، حيث يعطي معظم المعلمين وزنًا لهذه المهام وللمشاركة والحضور وغيرها، لذا، يجب أن تكون قادرًا على الحصول على فكرة تقريبية عن كيفية أدائك بشكل عام، أو قم بسؤال دكتور المادة عن مجموعك.

10. خذ فترات راحة

امنح عقلك وجسمك فرصة للتنشيط حتى تتمكن من التعامل مع المادة بطاقة وتركيز. فوفقًا لـ(Oxford Learning)، فإنه مع كل 30 دقيقة دراسة، يجب أخذ استراحة قصيرة لمدة 10-15 دقيقة لإعادة الشحن.

جلسات الدراسة القصيرة أكثر فعالية وتساعدك على الاستفادة القصوى من وقت دراستك ؛ لذا، قف ومد ساقيك واحصل على بعض الهواء النقي قبل العودة إلى الكتب.

عادات الدراسة الجيدة هي عمل شاق! لذا، دلل نفسك بإعطاء نفسك القليل من المكافآت لإبقائك مستمرا، كالوجبات الخفيفة الصحية أو المشي الخفيف في الخارج أو حتى مشاهدة حلقة من برنامجك التلفزيوني المفضل للبقاء متحمسًا.

تعد معرفة إستراتيجيات الدراسة الفعالة الخاصة بك أمرًا أساسيًا للنجاح في مسيرتك الجامعية، وستساعد على المشاريع المهنية والعروض التقديمية بعد التخرج أيضًا. إن العثور على نصائح الدراسة التي تعمل بشكل أفضل من أجلك سيوفر لك الوقت والطاقة ويكسبك أفضل النتائج.