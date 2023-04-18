إيجابيات وسلبيات السفر على الميزانية

طريق السفر حسب الميزانية ليس مشمسًا أو مليئًا بالورود دائما. وللحفاظ على ميزانيتك ضمن الحدود التي وضعتها، سيكون عليك أحيانًا البخل على أمور

هل تريد السفر ورؤية العالم والاستفادة القصوى من عطلتك بدلا من مجرد الجلوس على الأريكة ومشاهدة نتفليكس؟ لكن إما الوقت أو المال أو ربما كلاهما يعيقان؛ يؤكد الجميع دائمًا على أهمية السفر وتجربة العالم، لكن ضغوط الحياة العصرية لا تجعل ذلك ممكنًا دائمًا. علاوة على ذلك، فإن غرف الفنادق إما باهظة الثمن بالنسبة للمسافر ذي الميزانية المحدودة أو أن الغرف الوحيدة ذات الأسعار المعقولة موجودة في أكواخ رخيصة.

إن الظاهرة المتزايدة المتمثلة في الفنادق ذات الاستخدام اليومي من (HotelsByDay) جعلت من السفر الاقتصادي خيارًا متاحًا بسهولة للجميع، حيث يمكنك أخذ غرفة في فندق مسجلا خروجك المتأخر أو المبكر أو يمكنك حتى استئجار غرفة لاستخدامها خلال ساعات النهار فقط، ما يعطي المزيد من المرونة والخيارات للمسافرين العصريين.

إيجابيات السفر حسب الميزانية

استكشاف المزيد من الأماكن بتكلفة أقل

عند السفر بميزانية محدودة، ستتمكن من استكشاف المزيد من الأماكن بنفس المبلغ من المال؛ فعلى سبيل المثال، قد تكون رسوم الدخول فقط إلى قاعة تذكارية أرخص بكثير من حجز جولة لمدة نصف يوم في نفس المكان، وبهذا ستتمكن من استخدام الأموال التي تم توفيرها بشكل آخر كشراء المزيد من التذاكر إلى أماكن أخرى مهمة.

هناك أيضًا فكرة خاطئة تمامًا مفادها بأن السفر بميزانية محدودة هو للطلاب فقط أو لأولئك الذين يعانون من عدم توفر الكاش الكافي بين يديهم، ولكن قلة من الناس تعرف أنه حتى أولئك الذين يملكون المال يفعلون هذا أيضًا! فإذا فكرت في الأمر، فإن فكرة إمكانية زيارة العديد من الأماكن والاستمتاع بها بنفس تكلفة السفر إلى مكان أو اثنين تنطبق على الجميع بغض النظر عن وضعهم المادي؛ فكل ما عليك فعله هو التخطيط الجيد والإنفاق بحكمة. إذًا لما لا؟

لقاء أناس جدد ومثيرين للاهتمام

عادة ما يميل المسافرين ذي الميزانية المحدودة إلى الإقامة في نزل؛ ومن المحتمل أن تكون وسائل الراحة والمرافق ضعيفة مقارنة بالفنادق على سبيل المثال. فعلى عكس الإقامة في فندق، يتعين على الضيوف مشاركة غرفهم وحماماتهم ومناطقهم المشتركة مع أشخاص آخرين، ولكن لا تستهين بفوائد ذلك! حيث يمكن أن تكون مشاركة هذه المناطق نعمة مقنّعة وذلك لأنك ستلتقي بأشخاص من ثقافات وخلفيات مختلفة يتشاركون في كثير من الأحيان قصصهم وخطط سفرهم، وبهذا الحال لن تقوم بتوفير بعض الدولارات فقط من خلال الإقامة في بيوت الشباب، ولكن ستتمكن أيضًا من تكوين أصدقاء جدد يمكن أن يكونوا رفقاء سفر محتملين في المستقبل القريب، وعادة ما تكون النفقات أقل عندما تسافر كمجموعة!

تجربة لتوسعة الآفاق أثناء السفر

عند السفر بميزانية قليلة، عادةً ما تكون الأموال المخصصة للنقل محدودة، ما يعني تجنب السفر الجوي داخل البلد التي سافرت إليها. لذا يُفضّل استخدام وسائل السفر الأخرى، مثل الحافلات والقطارات ليس فقط لأنها أخف على الجيب، فهي طرق رائعة للسفر عبر البلد من مدينة إلى أخرى، حتى لو كان ذلك من أجل المناظر الطبيعية فقط؛ حيث يمكن أن تتحول الرحلة إلى تجربة رائعة عندما تستمتع بالمناظر الخلابة للريف المثالي أو مناظر المدينة المترامية الأطراف.

تذوُّق الأطباق الشعبية

لا داعي لتناول الطعام في المطاعم كل مساء إذا كنت في رحلة على الميزانية، قد يبدو الأمر مروعًا للبعض ولكن طعام الشارع يستحق المحاولة حقًا، فالقدرة على تجربة المذاق الأصيل للطعام المحلي الشعبي بالإضافة إلى توفير المال يشبه قتل عصفورين بحجر واحد، كما أنك لن تمل أبدا من الطعام المختلف. فابتداء من الأسواق الليلية الصاخبة وصولًا إلى الأزقة المتعرجة ستجد هناك دائمًا مجموعة متنوعة من أطعمة الشوارع التي يمكنك المشاركة فيها.

تطوير مهارات البقاء على قيد الحياة

عادة ما تكون السيناريوهات والظروف التي ستجد نفسك فيها فريدة عند السفر بميزانية محدودة؛ فعلى سبيل المثال قد تواجه عقبات مثل حواجز اللغة، أو ضعف الإتصال على أجهزتك الخلوية واللابتوب، أو الاضطرار إلى التنقل عبر طرق غير مألوفة على الرغم من مهاراتك الفائقة في القيادة؛ وللتغلب على هذه الصعوبات، سيتعين عليك الخروج بأفكارك وحلولك الخاصة، لذا عند مواجهة هكذا مواقف فإنك ستطور مهارات حل المشاكل التي ستجعلك شخصًا أكثر إبداعًا وحيلة بشكل عام.

سلبيات السفر على الميزانية

طريق السفر حسب الميزانية ليس مشمسًا أو مليئًا بالورود دائما. وللحفاظ على ميزانيتك ضمن الحدود التي وضعتها، سيكون عليك أحيانًا البخل على أمور قد تزيد عن ميزانيتك ببضعة قروش. فعلى الرغم من أن السفر الاقتصادي يمكن أن يكون مذهلا، إلا أنه بالتأكيد ليس فاخرًا أو ساحرًا أو سهلًا أو حتى مريحًا جدًا في معظم الأحيان!

الاعتماد على الأقل

الحفاظ على الميزانية يعني عدم وجود فنادق 5 نجوم أبدًا! فأنت لن ترى نفسك مسافرًا على الدرجة الأولى (ما لم تحصل على ترقية مجانية!)، كما أنك ستطبخ لنفسك أو ستتناول طعام الشارع المحلي الرخيص، ولن تقترب من المأكولات الراقية على الإطلاق؛ وبشكل عام، لن تستقل سيارات الأجرة، ولن تستأجر سيارة إلا عندما يكون الخيار الأرخص وفقط الأرخص، وفي حين أن هناك بعض الاستثناءات، إلا أن السفر حسب الميزانية بشكل عام، ليس ساحرًا.

وداعا للراحة

يمكنك قول الوداع لوسائل الراحة اليومية العادية إذا كنت مسافرًا بميزانية محدودة، فعلى سبيل المثال لم تعد وجبات الطعام أو الحقائب المسجلة من ضمن سعر تذاكر الطائرة الرخيصة في معظم الأوقات، لذا ستضطر إلى إمساك جوعك ووضع جميع مقتنياتك في حقيبة الظهر الصغيرة، وعند ركوبك لوسائل النقل العام المزدحمة فإنك قد تضطر إلى الوقوف طوال الرحلة، ما يعني آلامًا حادة في القدمين لاحقًا.

الحقيبة الثقيلة

المشي هو أفضل صديق للمسافر ذو الميزانية المحدودة، فهو مجاني كما أنه يوفر تمرينًا رياضيًا جيدًا وفرصة لا تعوّض لاستكشاف المزيد من المدينة، ولكن سيئته هو الحقيبة التي على ظهرك والتي يمكن القول إن كل عالمك فيها، فتخيل ألم الأكتاف عند حمل عالمك عليه، حيث أن المشي سيبدو أكثر صعوبة وبلا نهاية.

السفر المتطفل

يُعد السفر المتطفل " hitchhiking" لمسافات طويلة طريقة مجانية رائعة للتجول في الكثير من أنحاء العالم وتوفير الكثير من المال، ولكن هذا يعني أنك قد تضطر إلى الانتظار لفترات طويلة لربط رحلة أو تعديل مسارك أو وجهتك بناءً على المكان الذي يتجه إليه سائقك، فهو ينطوي على الكثير من الوقوف والمشي للعثور على أفضل الأماكن لأخذ سيارة، والنتيجة لذلك، رمي الجدول الزمني الخاص بك للرحلة خارج النافذة!

دوامات لا تنتهي

عندما تجد تذاكر طيران وحافلات وقطارات رخيصة جدًا، فإن ذلك لسبب وجيه تمامًا، وذلك لأنها في أقل الأوقات شعبية، فقد تكون في وقت متأخر من الليل أو في وقت مبكر جدًا من الصباح، أو قد تتوقف الطائرة 4 مرات لمدة تزيد عن الـ 9 ساعات، لذا باختصار فإن ما توفره بالمال ستدفعه غالبًا في ضياع وقتك وإرهاقك الجسدي.

تتيح لك فرصة السفر حول العالم بميزانية محدودة رؤية نفسك والعالم الذي تعيش فيه من زاوية مختلفة تمامًا. ومع هذه المغامرات والرحلات فإنك ستصبح أكثر انفتاحًا وقبولًا وقابلية للتكيف في أي وضع مستقبلي قد تجد نفسك فيه، كما سيتغير موقفك تجاه الحياة تدريجيًا نحو الأفضل، ولكن بالطبع كل شيء له سلبياته وإيجابياته، ومع جميع ما تم ذكره إلا أن ذلك قد يكون على حساب وقتك وصحتك وراحتك.