كيف تخطط لعطلة أحلامك؟ نصائح وحيل

من المهم القيام بذلك قبل الاستقرار أخيرًا على البلد أو المدينة التي تريد السفر إليها. قد تكون في البداية اخترت الأسبوع الأول من شهر تموز/ يوليو، لكن المكان الذي تريد الذهاب إليه في ذلك الوقت معرّض للعواصف

من لا يحلم بالخروج في عطلة مثالية دون مواجهة أي مشاكل تُذكر سواء في الحجوزات، أو تذاكر الطيران أو الأماكن التي ستزورها أو حتى المواصلات، ومن أجل الحصول على هذه العطلة هناك بعض الأمور التي عليك القيام بها أولًا، ألا وهي التخطيط والاستعداد الجيدين من أجل ذلك.

وفي هذه المقالة سنوفر لك عدة نصائح ذهبية لمساعدتك على الحصول على عطلة الأحلام.

1. ضع ميزانية

عليك التأكد من أنك ستصل إلى ميزانية متوازنة مريحة بينما تعتقد أنه يمكنك إنفاقه مقابل ما يمكنك إنفاقه بشكل واقعي. أقول هذا لأنك قد تعتقد في البداية أن مبلغ 8000 شيكل هو كل ما يمكنك توفيره، لكن وفي الحقيقة يمكنك التوفير أكثر والإضافة إلى ميزانية إجازة أحلامك بإلغاء الذهاب للمطاعم 3 مرات في الأسبوع أو المقاهي أو الصرف على الأمور الثانوية التي لا داعي لها مثلا فتحقق أقصى استفادة من رحلتك وتستعد لها دون أي مشاكل.

2. اختر أفضل ثلاث وجهات

مجرد اختيار وجهة للذهاب تستغرق الكثير من الوقت، حيث تبدأ بمكان ثم مكانين وفجأة يصلون إلى عشرة أماكن محتملة وكل ذلك سيكون مضيعة للوقت. قم بالاختيار حسب ميزانيتك فقط لأنك عند الالتزام بها ستكون سعيدًا جدًا باختياراتك دون التحسر على ما كان سيكون عليه الأمر لو كان معك المزيد من المال.

3. لا تتوقف عن البحث

عند اختيار أفضل ثلاث وجهات ابدأ البحث في "جوجل"، ابدأ أولا بزيارة الموقع الرسمي للبلاد أو المدينة حيث سيخبرك عن مناطق الجذب المحلية والإقامة وسيوفر الكثير من المعلومات الأساسية حول المنطقة التي تفكر في زيارتها. بعد ذلك، قم بزيارة موقع غير متحيز يمكن أن يمنحك الأفضل والأسوأ في المنطقة. وفي هذه الحالة فإنني أنصح بموقع (Lonely Planet) وذلك لأنه مفيد للغاية من هذه الناحية، حيث أنه يوفر أسماء مناطق الجذب الفريدة وأفضل المواسم للسفر والسلامة ومعلومات حول المخاطر المحتملة.

4. اختيار التاريخ

من المهم القيام بذلك قبل الاستقرار أخيرًا على البلد أو المدينة التي تريد السفر إليها. قد تكون في البداية اخترت الأسبوع الأول من شهر تموز/ يوليو، لكن المكان الذي تريد الذهاب إليه في ذلك الوقت معرّض للعواصف خلال موسم الأعاصير، أو ربما هو في منتصف موسم الرياح الموسمية، هذه أشياء مهمة يجب مراعاتها لذا تأكد من حالة الطقس قبل الذهاب، وإلا فإن الكثير من الوقت سيذهب سدى.

السفر يجعلك أكثر ذكاءً

هل تعلم أنه بينما تأخذك المشاهد والروائح والأحاسيس لوجهة جديدة، فإن عقلك يقوم بما هو أكثر من مجرد صنع الذكريات؟

حيث تحفز تجارب السفر عقلك على التفكير بشكل مختلف وأكثر إبداعًا أيضًا! أنت تقوم أيضًا بإنشاء مسارات عصبية جديدة، والتي يمكن أن تساعد على تحسين مهاراتك في حل المشكلات والإستنتاج.

5. مناطق الجذب أثناء إقامتك

تحقق من مناطق الجذب المعروضة وتأكد من سريان مفعولها في التاريخ الذي اخترته، فعلى سبيل المثال قد يتباهى موقع المدينة الرسمي بمشاهدة الحيتان والسباحة مع الدلافين، ولكن قد تتعرض لخيبة أمل إذا علمت أنك ذهبت في الموسم الخطأ لذلك النشاط السياحي، من أجل ذلك تأكد من إمكانية القيام بذلك النشاط أو الذهاب إلى تلك الوجهة، وفي حال عدم إمكانية القيام بذلك ابحث عن البدائل، هل هناك مثلًا مسارات مشي رائعة أو براكين أو أودية أو جولات في الغابات المطيرة يمكنك القيام بها بدلا من ذلك؟

6. اختر المكان

الآن يجب أن تختار وجهتك المثالية، ولكن لا تتحمس كثيرًا فما زال هناك الكثير من العمل في انتظارك، فقد انتهينا من النصف الأول وسنتجه الآن إلى النصف الثاني من التحضير لرحلة الأحلام المثالية.

7. تذاكر الطيران والإقامة والمواصلات

يمكن القول إن هذه الخطوة هي الأهم، وذلك لأن الكثير من اللحظات السعيدة والمريحة مرتبطة بهذه النقطة:

تذاكر الطيران: اختيار الرحلة المناسبة هو الأهم، وعليك الاختيار جيدًا، ففي بعض الأحيان، تدّعي شركات الطيران أنه يمكنك الحصول على صفقة أفضل إن أخذت الحزمة كاملة (الطيارة والسيارة والسكن)، وقد تحصل على الصفقة الأفضل فعلًا إن اخترت حزم العطلات الشاملة، ولكن إذا كنت تفكر في الاستئجار من أحد السكان المحليين ولا تحتاج إلى استئجار سيارة، فحاول التحقق من الأيام ذات الأسعار الأرخص في حال كانت لديك امكانية الاختيار، وحاول الحجز قبل 6 أسابيع على الأقل ونصحيتي هي اختيار الرحلات الصباحية للاستفادة من كل دقيقة.

الإقامة: كنت عند السفر في الأيام الماضية تحجز غرفة في فندق لينتهي الأمر، ولكن مع مرور السنين وتغيّر المفاهيم أصبح الاستئجار من أحد السكان المحليين أمرًا عاديًا وطبيعيًا تمامًا، لذلك، أوصي بشدة استخدام موقعي (Airbnb و VRBO)، حيث ستجد العديد من الخيارات التي تتراوح بين الشقق أو المنازل المستقلة إلى أماكن إقامة أكثر إبداعًا مثل المراكب، وحتى بيوت الشجر! حيث أن أفضل جزء في الأمر هو أن الأسعار عادة ما تكون أرخص من الفنادق، كما يمكن أن يأخذ أحد أفراد العائلة التي استأجرت عندها دور الدليل المحلي للمنطقة فيأخذك إلى مناطق أفضل وأقل سعرًا مما لو حاولت البحث عنها بنفسك حيث يقول المثل "تعرّف على ما يعرفه السكان المحليون، أينما ذهبت".

المواصلات: هل تقضي إجازتك في مدينة يمكن السير فيها؟ أم أن المدينة تحتوي على نظام مواصلات شامل ومتطور من باصات وقطارات ومتروهات؟ إن كان الأمر كذلك فلا حاجة لاستئجار سيارة، فكل ما عليك القيام به هو السؤال عن تطبيق مترو الأنفاق الأفضل للحصول على الجداول والطرق، وشراء البطاقة التي تخولك للقيام بعدد الرحلات التي تريد. وبرأيي كل ما كان مكان إقامتك أقرب للمواصلات كل ما كان ذلك أفضل. أما إذا كنت تزور مدينة تتطلب سيارة، فابحث عن أماكن التأجير المحلية واتصل لمعرفة نوع العروض الخاصة التي قد تكون لديهم، حيث يمكنك غالبًا الحصول على سعر أرخص محليًا مما يتم تقديمه من خلال شركات تأجير السيارات الكبرى المدرجة على الإنترنت.

8. تأكد من أصغر التفاصيل

هل تتطلب وجهتك جواز سفر؟ هل تحتاج إلى فيزا أو مطعوم؟ هل تعرف أين توجد المستشفيات أو العيادات المحلية في حالة مرضك؟ هل اتصلت بالبنك لإعلامهم متى وأين ستسافر حتى يتمكنوا من وضع ملاحظات على بطاقتك؟ هل تقدمت بطلب إجازتك حتى يتم جدولتها قبل أن يطلب شخص آخر إجازته؟ هل ستحتاج إلى واق من الشمس ورذاذ حشرات؟ وهل علمت قيمة تحويل العملات؟ قم بعمل قائمة مراجعة وليكن دائما لديك الخطة "ب" في حالة الطوارئ. وحاول أن تفرغ من مهام عملك أو أي أعمال شخصية حتى لا تنضغط في القيام بذلك قبل عدة أيام من سفرك.

استمتع بإجازتك فقد كسبتها عن جدارة! وتذكّر دائمًا أنه عند سفر عليك الاستمتاع بكل لحظة حتى وإن حدثت بعض المنغصات أو الأمور المفاجئة، فبعض الرحلات لن تتكرر؛ وابتعد عن السوشيال ميديا ولا تقرأ إيميلات العمل، فهذا الوقت لك فقط.