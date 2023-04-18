كيف توفر المال على فواتيرك الشهرية؟

قمنا بالبحث عن أفضل النصائح في جميع المجالات لتوفير المال وخفض كل شيء من فواتير الكهرباء وفواتير البقالة وفواتير المياه وغيرها. ثق بنا، ستحدث هذه التغييرات الصغيرة فرقًا أكبر مما تدركه.

نبحث جميعًا عن طرق لتوفير المال، وهناك الكثير من الحيل لمساعدتك على الاحتفاظ بمزيد من النقود في حسابك المصرفي، من اكتشاف أفضل وقت لدفع فواتيرك (والفواتير التي لا يجب عليك وضعها على الدفع الآلي) إلى استخدام تطبيقات الميزانية بكفاءة. لكن أتدري ما هو أفضل شيء يمكنك القيام به لخفض فواتيرك؟ ابتكار ميزانية والالتزام بها، حيث تقول نائبة رئيس شبكة الحرية المالية (Freedom Financial Network)، تانيا بيترسون "لا يبدو الأمر مثيرًا ’ابتكار ميزانية’، لكنه أفضل طريقة لتوفير فواتير الأسرة، كما أنه أيضًا الشيء الوحيد الذي يفعله الناس كثيرًا عند محاولة التوفير".

وللقيام بذلك بشكل صحيح، تحتاج إلى إلقاء نظرة فاحصة على نفقاتك الحالية ومعرفة كيفية خفض هذه الأرقام، حيث تقترح بيترسون معرفة تكلفة الفواتير الخاصة بك بالفعل وتحديد أنماط استخدام المرافق والخدمات الفردية الخاصة بك، فتقول حول هذا الأمر: "أنظر إلى الفواتير الأخيرة لمعرفة تكلفة الجالون الواحد من الماء، وكل كيلوواط من الكهرباء، ثم ركّز جهودك للاّدخار كي توفر أنت وعائلتك أكبر قدر من المال". لكن هذه فقط الخطوة الأولى، حيث قمنا بالبحث عن أفضل النصائح في جميع المجالات لتوفير المال وخفض كل شيء من فواتير الكهرباء وفواتير البقالة وفواتير المياه وغيرها. ثق بنا، ستحدث هذه التغييرات الصغيرة فرقًا أكبر مما تدركه.

فواتير تكييف الهواء والتدفئة

استخدم مروحتك أكثر: فبالمقارنة مع مكيف الهواء، يمكن للمروحة أن تجعل الغرفة باردة بشكل ملحوظ مع قوة تكييف أقل، وهذا، بالطبع، يمكن أن يساعدك في توفير الفواتير الصيفية.

استثمر في الستائر الثقيلة: حيث يمكن للستائر الثقيلة أن تكون طريقة مفيدة للغاية لتنظيم درجة الحرارة في منزلك، لأن الكثير من الحرارة التي تدخل المنزل تدخل أثناء النهار من الشمس! فخلال النهار، خصوصا عندما لا تكون في المنزل، أغلق ستائرك لمنع الضوء من تسخين منزلك ليصبح مثل الفرن، فهذا يمكن أن يساعد على خفض تكاليف الكهرباء.

قم بصيانة مكيف الهواء بانتظام: فوحدة التيار المتردد التي تتم صيانتها جيدًا ستعمل بكفاءة أكبر بكثير من تلك التي لم تتم صيانتها مؤخرًا؛ ومن المهم استبدال مرشح AC بانتظام، شهريًا هو الأفضل، كما يجب عليك أيضًا التحقق بانتظام للتأكد من أن القنوات معزولة جيدًا ونظيفة، فذلك لن يساعد فقط على خفض فواتير الكهرباء، ولكنه سيمنع أيضًا أجهزتك من العمل بجهد أكبر، مما قد يمنحها حياة أطول.

فاتورة البقالة

تسوق عبر الإنترنت لتجنب عملية الشراء الاندفاعي: حيث تقترح مؤسِسة موقع (Debt Free Forties)، تانا ويليامز "استخدام خدمات البقالة عبر الإنترنت لتجنب عمليات الشراء الاندفاعي، خصوصا إذا كنت لا تستطيع التسوق بدون الأطفال، حيث يمكن لهذه النصيحة أن توفر بسهولة 20 دولارًا أو أكثر (لكل طلب)، اعتمادًا على مقدار الوقت الذي سيبكيه أطفالك للحصول على وجبات خفيفة مختلفة وحلويات".

تسوّق في أيام إعادة التخزين: اكتشف في أي يوم من أيام الأسبوع يعيد متجر البقالة الخاص بك تخزين المنتجات وتسوّق في ذلك الصباح، حيث ستجد الكثير من المنتجات المخفضة التي يريدون بيعها حتى يتمكنوا من تبديلها بالأخرى الطازجة، مثل الخضروات والمخبوزات واللحوم.

توقف عن شراء المنتجات ذات العلامات التجارية: وذلك من ورق التواليت إلى حبوب الإفطار إلى المنظفات، وذلك لأن معظم المنتجات ذات العلامات التجارية تتشابه مع أي علامة تجارية أخرى متوفرة في المتاجر الخاصة بالخصومات ولكن الفارق هو توفير الكثير من المال.

احصل على تذكرة خصم مؤجلة (rain check): تقول المحللة المالية في (Merchant Maverick)، إيريكا سيبالا: "يستخدم الكثير من الناس القسائم والخصومات في المتاجر، لكن البعض ينسى (أو لا يعرف) تذاكر الخصم المؤجلة"، فإذا كان هناك خصومات كبيرة ولكن القطعة التي تريدها نفذت فيمكنك سؤال الموظف عن إصدار تذكرة خصم مؤجل، والذي سيسمح لك بالعودة لاحقًا لشراء القطعة بنفس السعر المخفّض.

فاتورة المياه

استخدم مهويات الصنايبر ورؤوس الدش منخفضة التدفق: حيث يقول مالك (Savebly.com)، مايكل أوتار "هذه الأجهزة سهلة التثبيت حقًا، وهي استثمار رائع لأنها ستدفع ثمن نفسها بمرور الوقت".

استحم بشكل أسرع: فوفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن رأس الدش العادي يسحب 2.5 جالون من الماء في كل دقيقة؛ لذا، فإن الطريقة البسيطة لخفض فاتورة المياه هي الاستحمام بشكل أسرع، والنتيجة ستكون واحدة.

توقف عن شطف الأطباق مسبقًا بالماء قبل تنظيفها بالماء والصابون. فغسالات الأطباق الجديدة قوية بما يكفي لتنظيف الأطباق المتسخة، لذا لا تقم بالشطف وضع الصحون المتسخة مباشرة في غسالة الصحون لتوفير المياه. وللتوفير أكثر قم باختيار التنشيف عبر الهواء الجاف بدلًا من التنشيف الحراري لتوفر المزيد من الطاقة.

إعادة استخدام الكوب الخاص بك: قد لا تصدق هذا ولكن هذه إحدى أسهل الطرق لخفض فاتورة المياه، فلا مشكلة عى الإطلاق من الشرب من نفس الكوب أو زجاجة الماء طوال اليوم، حيث يمنع هذا اتساخ العديد من الأكواب ويقلل من عدد الغسلات اليومية لغسالة الأطباق.

فاتورة الكهرباء

افصل الأدوات غير المستخدمة: حيث تقول Andrea Woroch، الخبيرة في توفير الأموال والتمويل: "اعتد على فصل الأدوات التي لا تستخدمها، من شاحن هاتفك الذكي إلى آلة صنع القهوة إلى جهاز الكمبيوتر والتلفزيون الخاص بك، لأنه بخلاف ذلك، فأنت تهدر المال دون أن تدرك ذلك".

بدّل إلى مصابيح LED: حيث تتمثل إحدى طرق توفير الكهرباء في تحويل المصابيح الكهربائية القديمة إلى مصابيح LED أحدث وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وبالتأكيد لن توفر المال على المصابيح الجديدة فحسب، بل سيكون منزلك أكثر كفاءة في استخدام الطاقة (وستكون فاتورتك أقل) في الأشهر المقبلة، لذا، يمكن اعتبار هذه المصابيح كنوع من أنواع الاستثمار المستقبلي.

وفّر الماء الساخن: قم بتحديد درجة الحرارة على سخان الماء عند 120 درجة أو إذا كان لديك سخّان به مقياس، فحاول تخفيف درجته قليلا، فمن خلال القيام بذلك، ستوفر عمومًا حوالي 10% من تكاليف تسخين الماء وسيظل لديك الكثير من الماء الساخن، وهذه هي النتيجة النهائية التي تصبوا إليها.

اغسل الغسيل بالماء البارد: اغسل الملابس في الماء البارد، فقد تم تصميم معظم المنظفات اليوم لتلائم الغسيل بالماء البارد، فعندما يكون ذلك ممكنًا، ستقوم بتوفير ما يصل إلى 90% من الطاقة التي تستخدمها الغسالة، حيث يمكن أن يساعد هذا التغيير الصغير أيضًا على تقليل بصمتك الكربونية في المنزل (إجمالي الغازات الدفيئة الناتجة عن الانبعاثات الصناعية أو الخدمية أو الشخصية)، لذلك فهو مفيد بأكثر من طريقة.

تخلص من النشّافة: فالصيف هو الوقت المثالي لتعتاد على تجفيف الملابس في الهواء الطلق والتخلي عن النشافة، وعلى الرغم من أن هذه الفكرة ستبدو لك فكرة قديمة، إلا أنها تستحق الجهد الإضافي، ففي العديد من المنازل، تستخدم النشافة طاقة أكثر من أي جهاز آخر في المنزل.

هناك عدة طرق لتوفير الطاقة، وكما ذكرنا مسبقًا أن كل ما تحتاج إليه هو خطة توفير مسبقة تقوم بالإلتزام بها.