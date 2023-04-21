مطار تورنتو: سرقة قطع ذهبيّة تصل قيمتها أكثر من 14 مليون دولار

أوضح المسؤول في الشرطة المحلية ستيفن دويفستاين أن القطع الذهبية والمقتنيات الثمينة وصلت مساءً الاثنين جوًا إلى المطار ووُضعت بعدها في مخزن للوجستيات، إلى أن لوحظ اختفاؤها لاحقًا

نشرت الشرطة الكنديّة، اليوم الجمعة، بيانًا قالت فيه، إنّها شرعت في تحقيق يخصّ سرقة قطع ذهبيّة من مطار تورنتو مطلع الأسبوع.

وقالت الشرطة في بيانها، إنّ القطع والمقتنيات المسروقة، تقدّر قيمتها بأكثر من 14.8 مليون دولار أميركيّ.

وذكرت صحيفة "تورنتو صن" المحلية أن السرقة طاولت أكثر من 1,6 طن من الذهب، ما تفوق قيمته مبلغ العشرين مليون دولار كنديّ، أي ما يعادل 14.8 مليون دولار أميركيّ، والذي تحدثت عنه السلطات.

وأوضح المسؤول في الشرطة المحلية ستيفن دويفستاين أن القطع الذهبية والمقتنيات الثمينة وصلت مساءً الاثنين جوًا إلى المطار ووُضعت بعدها في مخزن للوجستيات، إلى أن لوحظ اختفاؤها لاحقًا.

وقال دويفستاين للصحافيين إن "الحاوية التي كانت تضمّ هذه القطع القيمة سُرقت باعتماد وسائل غير قانونية داخل موقع التخزين".

ولم يعط المسؤول في الشرطة أي توضيحات بشأن طريقة السرقة أو ما إذا كان هناك مشتبه بهم في القضية.

وأوضح للصحافيين أن "محققينا يبحثون في كل الفرضيات"، واصفًا ما حصل بأنه أمر "نادر جدًا" ولافتًا إلى أن ذلك لم يؤثر البتة على حركة الملاحة الجوية.