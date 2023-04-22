غوغل توقف البناء في موقع ضخم "للحد من النفقات"

مجموعة "ألفابت" المالكة لغوغل تلغي حوالى 12 ألف وظيفة على مستوى العالم إثر "واقع اقتصادي مليء بالتحديات"، على حد تفسيرها.

أوقفت شركة "غوغل" موقتًا عملية بناء موقع ضخم في سان خوسيه، وهي ثالث أكبر مدن كاليفورنيا، وعاشر أكبر مدن الولايات المتحدة الأميركية، في إطار ما قالت أنها "خطتها للحد من النفقات".

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، الجمعة، أعلنت مجموعة "ألفابت" المالكة لغوغل، في وقت مبكر من هذا العام أنها ستلغي حوالى 12 ألف وظيفة على مستوى العالم، مبررة ذلك بواقع اقتصادي مليء بالتحديات.

يشار إلى أن "ألفابت"، وهي شركة أميركية تم تأسيسها عام 2015 من خلال إعادة هيكلة شركة Google، سجّلت إيرادات وأرباحًا أقل مما كان متوقعًا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، فيما تؤدي الأوضاع الاقتصادية الصعبة إلى تراجع أعمالها الإعلانية، بحسب ما يشير إليه تقرير لوكالة"أ ف ب" نُشر اليوم، السبت.

ويضيف التقرير أنه "تم إخلاء الموقع في سان خوسيه من أجل إنشاء مشروع "داونتاون ويست" على أن يبدأ البناء بحلول نهاية هذا العام.

ووفقا لتقرير "سي إن بي سي" نقلا عن أشخاص، لم تُكشف أسماؤهم، أن المشروع توقف موقتًا، من دون تبليغ المقاولين بشأن موعد استئنافه.

ويتضمن "الموقع الذي تبلغ مساحته 80 فدانًا (32 هكتارًا) مكاتب ووحدات سكنية وحدائق عامة وفقا ل"سي إن بي سي".

ويأتي الخفض في ميزانية "ألفابت" عقب موجة توظيف كبيرة خلال ذروة جائحة كوفيد-19 من قبل شركات الإنترنت التي سعت وقتها لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها خلال عمليات الإغلاق.

من جهة ثانية، يتابع تقرير وكالة "أ ف ب"، وجد محرك بحث "غوغل" نفسه "تحت الضغط مع ظهور برنامج شركة مايكروسوفت، تشات جي بي تي، التوليدي، والذي يتفاعل مع البشر ويستطيع إنتاج كل أنواع النصوص عند الطلب".