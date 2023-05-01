تاريخ تطوّر إجراءات السلامة في مجال الطيران

شهدت الخمسينيّات تطوّرات كبيرة في تكنولوجيا الطائرات وإجراءات السلامة، حيث دخلت في عام 1952 أوّل طائرة ركّاب تعمل بالطاقة النفّاثة الخدمة التجاريّة، ومع ذلك، كان هناك الكثير من المشاكل الهيكليّة التي تسبّبت في العديد من الحوادث

لطالما كانت حوادث الطيران مصدر قلق كبير لهذه الصناعة منذ إنشائها، ومع ذلك، خلال القرن الماضي، أدّت التطوّرات الكبيرة في التكنولوجيا وتدابير السلامة إلى انخفاض كبير في معدّل الحوادث، من إدخال الصندوق الأسود في الخمسينيّات من القرن الماضي إلى استخدام تحليلات البيانات والتعلّم الآليّ في القرن الحادي والعشرين، حيث تكيّفت صناعة الطيران، وتطوّرت باستمرار لتحسين السلامة، في حين أنّه لن يتمّ القضاء على الحوادث بشكل كامل، فإنّ تركيز الصناعة المستمرّ على تدابير السلامة يضمن أن يظلّ الطيران أحد أكثر وسائل النقل أمانًا المتاحة اليوم.

وتميّزت بداية صناعة الطيران بمعدّلات حوادث عالية، بسبب الفهم المحدود لتكنولوجيا الطائرات ومحدوديّة تدابير السلامة، ففي عام 1903، أجرى الأخوان رايت أوّل رحلة تعمل بالطاقة في كيتي هوك بولاية نورث كارولينا، ولكن لم يتمّ تأسيس أوّل شركة طيران تجاريّة للركّاب حتّى عام 1927، وفي السنوات الأولى للطيران التجاريّ، كانت الحوادث شائعة، مع العديد من الحوادث الناجمة عن خطأ الطيّار أو الأعطال الميكانيكيّة.

ومن أبرز الحوادث الّتي حدثت في السنوات الأولى للطيران التجاريّ تحطّم المنطاد R101 في عام 1930، وقد تمّ تصميم وبناء المنطاد من قبل الحكومة البريطانيّة، وكان من المفترض أن يكون وسيلة نقل فاخرة، ومع ذلك، خلال رحلته الأولى، تحطّم المنطاد في فرنسا، ممّا أسفر عن مقتل 48 من 54 شخصًا كانوا على متنه، ويعزّى الحادث إلى سوء التصميم وعدم كفاية تدابير السلامة.

ومع توسّع الطيران التجاريّ، بدأت تدابير السلامة في التحسّن، مثلًا، في عام 1937، تمّ تمرير قانون الطيران المدنيّ في الولايات المتّحدة، والّذي أنشأ هيئة الطيران المدنيّ "CAA" وفرض لوائح السلامة للطيران التجاريّ، وتضمّنت لوائح هيئة الطيران المدنيّ متطلّبات تدريب الطيّارين وصيانة الطائرات، ومعايير السلامة المحدّدة للمطارات ومراقبة الحركة الجوّيّة، ومع ذلك، استمرّت الحوادث في الحدوث، على الرغم من لوائح السلامة في هيئة الطيران المدنيّ، وفي عام 1940، أدّى تحطّم طائرة من طراز DC-3 في ولاية بنسلفانيا إلى مقتل 25 راكبًا وطاقمًا كانوا على متنها، وكان سبب حريق اندلع في عنبر الشحن بالطائرة، وانتشر بسرعة وتسبّب في تحطّم الطائرة، ونتيجة للحادث، أمرت هيئة الطيران المدنيّ بتجهيز جميع الطائرات التجاريّة بأنظمة الكشف عن الحرائق وإخمادها.

وشهدت الخمسينيّات تطوّرات كبيرة في تكنولوجيا الطائرات وإجراءات السلامة، حيث دخلت في عام 1952 أوّل طائرة ركّاب تعمل بالطاقة النفّاثة الخدمة التجاريّة، ومع ذلك، كان هناك الكثير من المشاكل الهيكليّة التي تسبّبت في العديد من الحوادث، بما في ذلك حادث مميت في عام 1954، أدّت الحوادث إلى تحقيق شامل أدّى إلى تغييرات كبيرة في تصميم الطائرات وممارسات الصيانة، وكان أحد أهمّ التطوّرات في مجال سلامة الطيران خلال الخمسينيّات هو إدخال مسجّل بيانات الرحلة، المعروف باسم "الصندوق الأسود"، والذي يسجّل بيانات الرحلة وصوت قمرة القيادة، والّتي يمكن استخدامها للتحقيق في الحوادث وتحسين تدابير السلامة، وتمّ تطوير أوّل صندوق أسود من قبل الباحث الأستراليّ ديفيد وارين في عام 1953، وسرعان ما أصبح مكوّنًا في الطائرات التجاريّة، وشهدت الستّينيّات زيادة كبيرة في الحركة الجوّيّة، حيث زاد عدد الأشخاص الّذين يسافرون عن طريق الجوّ أكثر من أيّ وقت مضى، وعلى الرغم من الزيادة في حركة المرور، استمرّ معدّل الحوادث في الانخفاض، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًّا إلى التحسينات في مراقبة الحركة الجوّيّة وتكنولوجيا الطائرات، وفي عام 1965، تمّ إنشاء إدارة الطيران الفيدراليّة (FAA) في الولايات المتّحدة لتنظيم صناعة الطيران والإشراف عليها، لتحلّ محلّ هيئة الطيران المدنيّ.

وفي السبعينيّات، واجهت الصناعة العديد من الحوادث البارزة الّتي أدّت إلى تحسينات كبيرة في تدابير السلامة، ففي عام 1972، أدّى تحطّم طائرة الخطوط الجوّيّة الشرقيّة الرحلة رقم 401 في فلوريدا إيفرجليدز إلى مقتل 101 شخصًا، حيث نتج الحادث عن خلل في ضوء جهاز الهبوط؛ ممّا أدّى إلى تشتيت انتباه طاقم الطائرة، وأفقدهم السيطرة على الطائرة، ونتيجة لذلك، بدأت شركات الطيران في تنفيذ تدريب على إدارة موارد الطاقم والتي تركّز على مهارات العمل الجماعيّ والتواصل واتّخاذ القرار.

وشهدت حقبة الثمانينيّات انخفاضًا في معدّل الحوادث، وكان أحد أهمّ التطوّرات خلال هذا الوقت هو إدخال نظام تحذير القرب الأرضيّ المحسن في عام 1986، ويحذّر هذا النظام الطيّارين إذا كانت الطائرة معرّضة لخطر الاصطدام بالأرض، وكان له الفضل في منع العديد من الحوادث.

على الرغم من التحسينات في تدابير السلامة، شهدت التسعينيّات العديد من الحوادث البارزة الّتي سلّطت الضوء على الحاجة إلى التحسينات المستمرّة، حيث أدّى تحطّم طائرة في عام 1996، والّتي انفجرت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار جون إف كينيدي الدوليّ في نيويورك، إلى مقتل جميع ركّابها وطاقمها البالغ عددهم 230 شخصًا. وكشف التحقيق أنّ الحادث نتج عن انفجار خزّان الوقود، ممّا أدّى إلى تغييرات كبيرة في تصميم الطائرات وخزّانات الوقود.

وفي السنوات الأخيرة، واصلت صناعة الطيران التركيز على تحسين تدابير السلامة، حيث كان أحد مجالات التركيز على استخدام البيانات لتحديد مخاطر السلامة والتخفيف من حدّتها، حيث تولّد صناعة الطيران كمّيّات هائلة من البيانات، وقد أتاح التقدّم في تحليلات البيانات والتعلّم الآليّ تحديد مخاطر السلامة المحتملة واتّخاذ تدابير استباقيّة لمعالجتها.

ومن المجالات الأخرى الّتي تمّ التركيز عليها في السنوات الأخيرة تحسين سلامة تصميم الطائرات وبنائها، حيث جعلت التطوّرات في علم الموادّ والتصميم بمساعدة الكمبيوتر من الممكن إنشاء طائرات أخفّ وزنًا وأقوى وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود من أيّ وقت مضى، وقد مكنت هذه التطوّرات أيضًا من تصميم طائرات أكثر مقاومة للأعطال الهيكليّة ومخاطر السلامة الأخرى.