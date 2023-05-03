أكثر 10 لغات تحدثًا وحقائق ممتعة عنها

يستمر جمال هذه اللغة في إبهار اللغويين حول العالم، فنظرًا لأنها تحتوي على أصوات غريبة عن العالم الغربي، فقد كان هناك دائمًا خوف من الخوض في تعلمها. وتشير الأرقام الحديثة إلى أن عدد الناطقين باللغة العربية

هل تعلم أن هناك 7111 لغة منطوقة في العالم اليوم؟ ومع ذلك، فإن عدد اللغات ينخفض كل عام، فمن بين 7111 لغة يتحدث أقل من 100 ألف شخص بأكثر من 90% منها، مما يعني أن اللغات الأقل استخدامًا هي الأكثر احتمالًا للزوال مقارنة باللغات الأكثر انتشارًا.

فسواء كانت النغمات اللحنية للإسبانية، أو التعقيدات الغنية للماندرين، أو الإيقاع الطربي للغة العربية، فإن اتقان هذه اللغات سيفتح الأبواب أمام ثقافات وفرص جديدة.

فمعرفة تكلم إحدى أكثر اللغات انتشارًا سيدخلك في عالم من المعرفة الثقافية واللغوية والعملية لتغنيك على المستويين الشخصي والعملي.

وفي هذا المقال سنتطرق إلى أكثر لغات العالم نطقًا وانتشارًا، وليس فقط بناء على متحدثيها الأصليين.

اللغات الأكثر استخدامًا في العالم

1. اللغة الإنجليزية - 1121 مليون ناطق

إنها اللغة الأكثر انتشارًا في العالم بسبب التأثير العالمي لإنجلترا والولايات المتحدة في القرون الثلاثة الماضية، ومع أنها ليست اللغة الأم لمعظم الناس، ولكنها اللغة التي يسعى معظم الناس إلى تعلمها. فمع اللغة الإنجليزية لا توجد دولة أو ثقافة لا يمكن الوصول إليها في عالم معولم، فهذه هي اللغة المشتركة للقرن الحادي والعشرين.

2. لغة الماندرين الصينية - 1107 ملايين ناطق

يتحدث حوالي 900 مليون من السكان الأصليين للصين لغة الماندرين ولكن يبلغ عدد ناطقيها حول العالم 1107 ملايين ناطق، لتصبح ثاني أكثر اللغات استخدامًا في العالم وذلك لأسباب اقتصادية وتعليمية وتجارية. إذا كنت ترغب في تعلم لغة يتحدث بها واحد من كل ستة أشخاص في العالم، فهذه هي اللغة المناسبة لك؛ وللعلم به فإن اللغة الصينية هي لغة نغمية تستخدم الآلاف من الرموز وستبقيك مشغولًا بالتأكيد.

3. الهندية - 698 مليون ناطق

هذه لغة أخرى يتحدثها السكان الأصليون بشكل شبه كامل، ولكن بدأ شيء مشابهٌ للصين يحدث للهند: وهو تعلم غير الهنود اللغة من أجل التجارة والاقتصاد حيث أصبح التحدث بهذه اللغة خيارًا مهمًا.

ومع ذلك، فإن الاختلاف عن الصين هو أنه في الهند، يستطيع ما يقرب من 350 مليون شخص التواصل بطريقة أساسية باللغة الإنجليزية و100 مليون يتحدثونها بشكل صحيح.

4. الإسبانية - 512 مليون ناطق

يتم التحدث باللغة الإسبانية كلغة رسمية في إسبانيا، وفي 19 دولة في الأمريكتين، وفي دولة واحدة في إفريقيا، لكن تأثير هذه اللغة يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير وذلك بسبب الهجرات، فعلى سبيل المثال: يبلغ عدد متحدثي اللغة الإسبانية في الولايات المتحدة أكثر من عدد متحدثيها في إسبانيا نفسها.

أصبح التحدث باللغة الإسبانية فرصة للمهنيين من جميع أنواع المهن، وهذا هو السبب الذي جعلها واحدة من أكثر اللغات التي تتم دراستها في العالم.

5. الفرنسية - 284 مليون ناطق

مثل الإسبانية والإنجليزية، انتشرت الفرنسية في جميع أنحاء العالم جنبًا إلى جنب مع الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية، حيث نجد اليوم 29 دولة ناطقة بالفرنسية في جميع أنحاء العالم!

وإذا كانت اللغة الإنجليزية هي لغة الأعمال، فإن اللغة الفرنسية تعتبر لغة الثقافة، حيث تنعكس أهميتها الهائلة أيضًا في حقيقة أنها اللغة الثالثة التي تضم أكبر عدد من المتحدثين غير الأصليين.

6. اللغة العربية - 273 مليون ناطق

يستمر جمال هذه اللغة في إبهار اللغويين حول العالم، فنظرًا لأنها تحتوي على أصوات غريبة عن العالم الغربي، فقد كان هناك دائمًا خوف من الخوض في تعلمها. وتشير الأرقام الحديثة إلى أن عدد الناطقين باللغة العربية يبلغ حوالي 273 مليون، لكن هذا مثال آخر على الأرقام التي لا تحكي الحكاية الكاملة: حيث تختلف العربية مثلها مثل الصينية اختلافًا كبيرًا في اللهجات الخاصة بها (فلكل بلد ومنطقة لهجتها)، ومع ذلك فإن أعداد متعلميها في ازدياد وذلك للتجارة ولجمال اللغة.

7. البنغالية - 265 مليون نسمة

لم تكن تتوقع أن تكون البنغالية على قائمة معظم اللغات المنطوقة، أليس كذلك؟ تم تقسيم البنغال من قبل البريطانيين في عام 1947 القسم الأول هو البنغال الغربية (معظمها من الهندوس) التي أصبحت الآن جزءًا من الهند، والبنغال الشرقية (معظمها من المسلمين)، وهي بنغلاديش حاليًا، فهي لغة كولكاتا وجزر أندامان و130 مليون بنغلادشي.

8. الروسية - 258 مليون ناطق

واحدة من أكثر اللغات انتشارًا (حيث يتكلمها حوالي 155 مليون متحدث أصلي منتشرون في جميع أنحاء العالم)، وهي ثامن أكثر اللغات المستخدمة في العالم.

وبينما تشتهر قواعد اللغة الروسية بكونها صعبة بعض الشيء، فإن اللغة الروسية بها فقط حوالي 200 ألف كلمة (اللغة الإنجليزية بها ما يقرب من مليون كلمة)، وهذا هو السبب في أن معظم الكلمات لها أكثر من معنى.

9. البرتغالية - 234 مليون ناطق

تعود جذور اللغة البرتغالية إلى منطقة غاليسيا في العصور الوسطى (التي كانت تقع بين شمال البرتغال وشمال غرب إسبانيا)، ولكن 5% فقط من أصل 215 مليونًا من المتحدثين البرتغاليين الأصليين يعيشون بالفعل في البرتغال.

وربما تعلم أنها اللغة الرسمية للبرازيل، ولكن هل كنت تعلم أيضًا بأنها أيضًا لغة رسمية في كل من: أنغولا والموزمبيق وغينيا بيساو وتيمور الشرقية وغينيا الاستوائية وماكاو والرأس الأخضر وساو تومي وبرينسيبي.

10.الإندونيسية - 200 مليون ناطق

على الرغم من أن غالبية سكان جمهورية إندونيسيا هم ثنائيو اللغة حاليًا، إلا أن اللغة الإندونيسية هي لغتهم الأم، كما يتم التحدث بها أيضًا في أجزاء مختلفة من ماليزيا وتيمور الشرقية.

وعلى الرغم من التصورات الغربية المسبقة، إلا أنه وبسبب بنيتها البسيطة والنطق السهل فإن اللغة الإندونيسية سهلة التعلم بشكل مدهش.

حقائق مذهلة عن لغات العالم:

تعتبر لغة الماندرين الصينية أصعب لغة للتعلم

بالنظر إلى أن الأبجدية الصينية "الماندرين" تتكون بالكامل من الرموز، فإن هذه الحقيقة غير مفاجئة. حيث يُقدر أن المواطن الصيني المحلي يعلم أكثر من 8000 رمز، و3000 رمز هو الحد الأدنى ليتمكن المرء من قراءة الصحيفة. هناك أيضًا أربع نغمات مختلفة للنطق للتمييز بين الكلمات حيث أن العديد من الأحرف لها نفس الصوت.

تكمن الميزة الرئيسية للغة العربية في ثرائها! فبينما تحتوي اللغات الإنجليزية والفرنسية والروسية على حوالي 500.000 كلمة و150.000 كلمة و130.000 كلمة في مفرداتها على التوالي، تحتوي اللغة العربية على 12.3 مليون كلمة بمفردها، مما يجعلها أغنى لغة من حيث المفردات إلى حد بعيد.

اخترع ويليام شكسبير 1700 كلمة

في ما يتعلق بموضوع الكلمات الجديدة، جاء ويليام شكسبير بمجموعة كبيرة جدًا من المصطلحات الجديدة، وقد فعل ذلك من خلال مجموعة من تغيير الأسماء إلى أفعال، ومن الأفعال إلى الصفات والجمع بين الكلمات وإضافة البادئات واللواحق وكذلك اختراعه لكلمات جديدة تمامًا.

عندما تتحدث وتفهم اللغة الإنجليزية، فأنت تستخدم الجانب الأيسر فقط من الدماغ، بينما تستخدم كلا الجانبين من الدماغ عند التحدث باللغة الصينية.

بقول البعض أن اللغة الإنجليزية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالفرنسية، والسبب هو أن 30% من الكلمات الإنجليزية مشتقة من الفرنسية.

حتى وقت قريب ، لم تكن الأحرف "k" و"w" و"y" جزءًا من الأبجدية البرتغالية. وفي عام 2009، تم توقيع اتفاقية جديدة لتوحيد نماذج التدقيق الإملائي.

آسيا لديها معظم اللغات.

يوجد في آسيا أكثر من 2300 لغة يتم التحدث بها، تليها إفريقيا بـ2138 لغة، والمثير للدهشة أن أوروبا لديها أقل عدد من اللغات حيث بلغ عددها 286 لغة فقط.