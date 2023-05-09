أهم 10 تطبيقات مفيدة للطلاب

يواجه الكثير من الطلاب وكذلك الآباء صعوبة في حل المسائل الرياضية؛ لذلك ابتكر أحد الآباء هذا التطبيق الذي يساعد الطلاب على حل المسائل والمعادلات الرياضية من خلال تصوير المسألة بكاميرا الهاتف الذي ينقلك

يحتاج الطلاب إلى أي وسيلة مساعدة تمد لهم يد العون لتسهيل المناهج التعليمية عليهم وتساعدهم على حفظ دروسهم، كحل المسائل الرياضية والمعادلات الكيميائية والفيزيائية، وحل الواجبات والأنشطة المدرسية المختلفة في جميع المراحل التعليمية؛ لذلك فكّر مهندسو البرمجة ومصممو البرامج والتطبيقات التكنولوجية المختلفة بالاستفادة من هذا التطور التكنولوجي لابتكار عدد من التطبيقات المفيدة للطلاب لتكون حلقة الوصل بينهم وبين المنظومة التعليمية وتسهيل المناهج الدراسية وكذلك تنمية قدرات الطلاب العقلية.

ترشيحات لأفضل 10 تطبيقات مفيدة للطلاب

يستطيع الآباء وكذلك المعلمين الوصول إلى تطبيقات مهمة ومفيدة يمكنهم تقديمها للطلاب لمساعدتهم في مسيرتهم العلمية من خلال تسهيل المناهج التعليمية وحل الأنشطة والأسئلة الدراسية في المراحل التعليمية المختلفة، لذلك قررنا من خلال هذا المقال ترشيح مجموعة من أفضل التطبيقات المفيدة للطلاب والتي نذكر منها:

تطبيق My Homework

يمنح هذا التطبيق الكثير من المميزات للطلاب فيُسهّل عليهم متابعة دروسهم وأنشطتهم التعليمية في المواد الدراسية المختلفة، ومن أبرز مميزات هذا التطبيق:

يساعد الطلاب على إنشاء جدول زمني للمذاكرة وأداء الاختبارات وحل الواجبات المدرسية وغيرها وذلك من خلال تذكير الطالب بموعد كل نشاط مطلوب بالوقت والساعة.

يساعد الطالب على تنظيم مواعيده والمهام المطلوبة منه بالإضافة إلى أنه يُرسل إشعارات تذكير.

سهل في تنزيله واستخدامه دون تشتيت فهو مُنظم للغاية.

تطبيق miMind

تُعد الخرائط الذهنية أكثر الطرق الفعالة التي تساعد على التذكر والحفظ، لذلك يستطيع الطلاب الاعتماد على هذا التطبيق في:

عمل خرائط ذهنية لتنظيم المعلومات والدروس والأنشطة.

يمكن التحكم في ألوان وحجم الخط المناسبين لتدوين الملاحظات على كل فرع من فروع الخريطة.

يمكن عمل أكثر من خريطة ذهنية لكل مادة أو مشروع وحفظها على الجهاز الخاص بك للرجوع إليها في أي وقت.

تطبيق Microsoft Lens

تقوم فكرة هذا التطبيق على المسح الضوئي للمستندات، لذلك فهو من أكثر التطبيقات المفيدة للطلاب في المقام الأول وغير الطلاب أيضًا، ومن مميزات هذا التطبيق:

القيام بالمسح الضوئي لكافة المستندات باستخدام الكاميرا وتحويلها للصيغة المطلوبة PDF، Word أو JPG.

المسح الضوئي للكثير من الصفحات المتتالية لتُصبح كالملف الواحد أو كالكتاب الذي يستطيع الطالب من خلاله مذاكرة دروسه بسهولة.

يمكن من خلال هذا التطبيق مشاركة المستندات عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي.

يمكن استخدامه لمسح "رمز الاستجابة السريعة" QR Code والدخول من خلاله إلى الكثير من المواقع والصفحات.

تطبيق PhotoMath

يواجه الكثير من الطلاب وكذلك الآباء صعوبة في حل المسائل الرياضية؛ لذلك ابتكر أحد الآباء هذا التطبيق الذي يساعد الطلاب على حل المسائل والمعادلات الرياضية من خلال تصوير المسألة بكاميرا الهاتف الذي ينقلك تلقائيًا إلى حل المسألة بالخطوات، ويشمل التطبيق أيضًا علم الإحصاء وحساب المثلثات.

تطبيق Evernote

يُعد هذا التطبيق واحدًا من أفضل التطبيقات التي تساعد على التذكر بشكل سهل وبسيط ليحفزك على المراجعة السريعة قبل الامتحان، حيث يمكنك من خلال هذا التطبيق وضع الملاحظات والتظليل باستخدام الألوان والقلم الرصاص على الفقرات المهمة في المنهج، بالإضافة إلى كتابة الملاحظات المهمة بجوار كل فقرة وتسجيل الملاحظات الصوتية لتذكيرك بكل ما هو مهم قبل الامتحان.

تطبيق Dropbox

يجد الطلاب ميزة كبيرة في استخدام هذا التطبيق الفعال الذي يساعدهم في ترتيب وحفظ المعلومات الخاصة بهم بشكل مرتب وسهل، فمن أبرز مميزات هذا التطبيق:

الاحتفاظ بالكثير من المستندات المهمة والفيديوهات والدورات التدريبية وغيرها في قوائم يسهل الوصول إليها.

من الصعب فقد أي عنصر من العناصر التي تم الاحتفاظ بها، لذلك تبقى جميع البيانات في أمان.

يسهل مشاركة أيًا من المعلومات التي تم الاحتفاظ بها على التطبيق.

يمكن الوصول إلى أي مستندات تم الاحتفاظ بها من قبل على التطبيق حتى في حالة عدم وجود إنترنت.

تطبيق Pomodoro Timer

يُعد هذا التطبيق ثروة حقيقية للطلاب الذين يعانون من عدم التركيز والتشتت، فأكثر ما يجعل الطالب في حالة من عدم القدرة على المذاكرة والتحصيل هو فقد القدرة على الانتباة والتركيز لمدة طويلة بعض الشيء، لذلك يحفز هذا التطبيق الطلاب على التفرقة بين وقت التركيز والمذاكرة ووقت الراحة وذلك من خلال تخصيص وقت للتركيز ألا وهو 25 دقيقة ثم 5 دقائق راحة واسترخاء، فبهذه الفكرة يرتفع تركيز الطالب خلال الوقت المخصص للمذاكرة ليحصل على المكافأة بعد هذا الوقت ألا وهو 5 دقائق مما يزيد كفاءة الطالب وفاعليته في مذاكرة دروسه وإنجاز المهام المطلوبة.

تطبيق Offtime

تُعتبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" وغيرهما من أكثر الوسائل الترفيهية التي يستخدمها الطلاب أثناء الوقت الرسمي للمذاكرة؛ الأمر الذي يُضعف من قدرة الطالب على التركيز نتيجة تشتيت انتباهه وإهدار الكثير من الوقت، لذلك إذا كنت ترغب في استغلال وقتك الاستغلال الأمثل وتخصيص وقت معين للمذاكرة دون تشتيت فيمكنك استخدام هذا التطبيق الذي يعمل على حظر المكالمات الصوتية والرسائل النصية والإشعارات وعددا من المواقع أثناء فترة المذاكرة.

تطبيق Dragon Microphone

يُمثل هذا التطبيق واحدًا من أهم وأفضل التطبيقات التي يحتاج إليها الطلاب الدارسين عبر الإنترنت، أو الأشخاص الذي يحرصون على حضور عدد من المحاضرات أو الدورات التدريبية عبر الإنترنت أيضًا، فمن الواضح من اسم التطبيق أنه لديه قدرة كبيرة في تحويل الصوت إلى كتابة بشكل واضح وسريع وبدون أخطاء؛ الأمر الذي يساعد الطلاب في تدوين الكثير من الملاحظات المكتوبة نصًا باستخدام الميكروفون الذي يقوم بتحويل الجمل الصوتية إلى جمل نصية مما يوفر الكثير من الوقت والمجهود.

تطبيق Scribd

استطاع هذا التطبيق أن يجمع بين ملايين الطلاب حول العالم من خلال مشاركة ملايين الكتب والمستندات المتنوعة لجميع المواد الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة، لذلك يستطيع أي طالب الإطلاع على الموضوعات التعليمية المختلفة في هذه المكتبة الإلكترونية العملاقة، فمن مميزات هذا التطبيق:

مشاركة الكتب والمستندات المختلفة من جميع أنحاء العالم.

يجعل مشاركات الطلاب مع بعضهم البعض أسهل وأسرع من خلال مشاركة المستندات العلمية المهمة.

يمكن تنظيم الموضوعات بسهولة داخل التطبيق للوصول إلى الموضوعات المطلوبة.

يُصنف كأكبر مكتبة إلكترونية في العالم والتي يمكن الإطلاع على موضوعاتها من قبل الطلاب وغيرهم.

نصائح تساعد الطلاب على زيادة معدل التركيز والانتباه

تنبع طرق زيادة القدرة على التركيز والانتباة إما من الطالب ذاته أو من خلال مساعدة الأسرة أو المعلمين سواء في المدرسة أو عبر الإنترنت إذا كان التعلّم عن بُعد؛ لذلك هناك مجموعة من النصائح التي تساعد على زيادة معدل التركيز والانتباه لدى الطلاب نذكر منها:

وضع أهداف قريبة وأخرى بعيدة على شكل قائمة لتحفيز الطالب على إنجازها.

تصميم قائمة مهام يومية بمعرفة الطالب أو بمساعدة أحد الآباء والتي تضم وقتًا مخصصًا لإنجاز الدروس ووقت للعب ووقت للراحة وغيرها.

تنزيل التطبيقات التي ذكرناها سابقًا والتي تساعد الطالب على الإطلاع وتنمي لديه القدرة على البحث.

تخصيص مكان مناسب للمذاكرة بعيدًا عن أي عامل من عوامل التشتت مثل الألعاب، والتلفزيون أو الهاتف وغيرها.

وضع مكافآت في حالة إنجاز الطالب لمهامه اليومية المطلوبة.

الحرص على توفير مكان يتوفر به إضاءة مناسبة وغير متعبة للعين.

التطبيقات التي تساعد الطلاب في المذاكرة ومراجعة المناهج التعليمية وزيادة معدل التركيز وإنجاز المهام كثيرة ومتنوعة، ولكن الحرص على تطبيقها والالتزام بتنفيذها يتطلب إرادة داخلية من الطالب ورغبته في النجاح لذلك يجب الحرص على تنمية هذا الجانب من خلال تحفيز الطالب وتشجيعه على النجاح.