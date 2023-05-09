كيفية السفر مع الحيوانات الأليفة: نصائح وإرشادات

تتعرّض معظم الحيوانات الأليفة أثناء السفر إلى دوار الحركة أو حالة من القلق مما يسبب لها حالة من الإسهال، ولكي تتجنب هذه الحالة عليك الابتعاد عن إعطاءه وجبته الأخيرة قبل السفر بـ4 ساعات على الأقل لتلاشي

تُعد فكرة السفر بحد ذاتها واحدة من أكثر الأفكار التي ترفع هرمون الأدرينالين في الجسم وتجعل الشخص يشعر بحماس وسعادة عارمة، فماذا لو كان سفرك سيكون بوجود حيوانك الأليف؟! بالطبع ستُصبح الرحلة مليئة بالسعادة والمرح المضاعفين، ولكن في ذات الوقت فإن اصطحاب حيوانك الأليف في رحلة سيُنمّي لديك الشعور بالمسؤولية والقلق في نفس الوقت؛ لذلك قبل التفكير في السفر إلى أي مكان سواء بالسيارة أو بالطائرة يجب أن تكون على علم بكافة النصائح والإرشادات التي ستساعدك في الوصول إلى وجهتك مع حيوانك الأليف بأمان.

10 نصائح فعالة تساعدك على السفر بأمان مع حيوانك الأليف

الحيوانات الأليفة تُشبه الأطفال دائمًا في تصرفاتها وحاجتها الدائمة للشعور بالأمان، لذلك عند خروجها من المنزل تشعر بحالة ممزوجة بين الفرح والخوف مما يتطلب من صاحب الحيوان الأليف أن يكون على علم بكيفية رعاية حيوانه أثناء رحلة السفر لتجنب أي حالات طارئة قد تُعرّض حياته للخطر أو تجعل الرحلة غير ممتعة، لذلك قررنا عرض مجموعة من النصائح لتساعدك في ذلك.

تجهيز كافة المستندات والشهادات المطلوبة للسفر

هناك عدد من المستندات والأوراق المطلوبة للحيوان الأليف والتي يجب تجهيزها قبل السفر، فمثلًا:

يجب الاتصال بالسفارة الخاصة بالبلد التي ترغب بالسفر إليها لمعرفة كافة المستندات المطلوبة لاصطحاب حيوانك الأليف.

حصول حيوانك على جميع التطعيمات اللازمة قبل السفر مع ضرورة الحصول على شهادة مختومة من عيادة بيطرية رسمية تُفيد بحصوله على جميع التطعيمات.

كل شركة طيران لها شروط مختلفة عن غيرها من الشركات في ما يخص سياسة اصطحاب الحيوانات الأليفة؛ لذلك إذا كنت تنوي السفر بالطائرة فيجب الاتصال بشركة الطيران أولًا لمعرفة شروط اصطحاب حيوانك الأليف وتجهيز المستندات المطلوبة.

جمع الأغراض الخاصة بحيوانك الأليف

الحيوانات الأليفة لديها أغراض مثلها مثل الأطفال، لذلك يجب تحضير شنطة لحيوانك تحتوي على جميع أغراضه مثل:

المستندات الخاصة به مثل شهادة التطعيمات وجواز السفر وغيرها (يجب أن تبقى هذه المستندات في مكان سهل الوصول إليه في المطار).

بعض الطعام والماء المخصصين له أثناء الرحلة وخصوصا إذا كانت الرحلة تستغرق وقتًا طويلًا.

الأدوية اللازمة في حال حدوث أي حالة طارئة مثل القيء أو الإسهال أو الشعور بدوار الحركة الذي يُصيب الكثير من الكلاب أثناء السفر أو ركوب السيارات.

أكياس الإخراج لمساعدته على عملية الإخراج أثناء السفر دون التسبب في أي مشاكل أو إزعاج.

سريره الخاص والبطانية التي تُشعره بمزيد من الأمان.

الألعاب الخاصة به والأطباق الطائرة القابلة للطي.

مناديل ورقية وأخرى مبللة للقيام بالتنظيف إذا ما تعرّض حيونك الأليف إلى دوار الحركة أو إسهال.

ابتعد عن إعطاءه وجبته الأخيرة

تتعرّض معظم الحيوانات الأليفة أثناء السفر إلى دوار الحركة أو حالة من القلق مما يسبب لها حالة من الإسهال، ولكي تتجنب هذه الحالة عليك الابتعاد عن إعطاءه وجبته الأخيرة قبل السفر بـ4 ساعات على الأقل لتلاشي حدوث هذه الحالات، بالإضافة إلى أنه يمكن إعطاؤه الدواء الذي يحميه من التعرّض لذلك الدوار قبل الرحلة.

تأكد من المكان الذي يتواجد به أثناء رحلة السفر

تسمح بعض شركات الطيران باصطحاب الحيوانات الأليفة داخل الطائرة بشروط معينة، ولكن معظم الشركات تسمح بوضع الحيوانات الأليفة في المكان المخصص للحقائب أسفل الطائرة؛ لذلك هناك عدة نصائح يجب اتباعها للحفاظ على راحة حيوانك وحمايته أثناء السفر:

احرص على اقتناء صندوق أكبر وأكثر راحة لحيوانك أثناء السفر ليكون باستطاعته التحرك داخل الصندوق والنوم والوقوف.

يجب أن يكون هناك فتحات للتهوئة في الصندوق لتسمح بمرور الهواء لمساعدته على التنفس بسهولة.

أغلق الصندوق جيدًا بشكل يمنع الحيوان من إمكانية فتح الصندوق أثناء الرحلة، ولكن يجب الحرص على عدم قفل الصندوق بمفتاح أو بشكل يصعب معه فتحه حتى يتمكن مسؤولي الشحن من فتحه عند حدوث أي حالة طوارئ.

إذا كان حيوانك الأليف من النوع الذي يمتلك أنفًا قصيرًا (أفطس) حاول ألا تضعه في المكان المخصص لشحن الحقائب لأن هذا النوع يعاني من أعراض نقص الأكسجين سريعًا.

احرص عند شراء طوق لرقبة حيوانك أن يكون مُريحًا وخاليًا من أي حواف قد تسبب الأذى له أثناء السفر، وتأكد من تدوين بياناتك على الطوق مثل اسمك ورقم الهاتف وعنوانك، بالإضافة إلى لزق ملصق عليه بياناتك على الصندوق الخاص بالشحن.

وضع كمية كافية من الطعام والماء داخل صندوقه

إذا كانت الرحلة تستغرق وقتًا طويلًا فمن الأفضل وضع كمية كافية من الطعام والماء للحفاظ على راحته ورطوبته أثناء السفر.

أخذ أوقات من الراحة في حالة السفر بالسيارة

يجد البعض متعة أكبر في السفر بالسيارة بصُحبة حيواناتهم الأليفة، الأمر الذي يساعدهم على أخذ بعض الراحة بين حين وآخر، لذلك احرص على التوقف بسيارتك كل ساعتين لاصطحاب حيوانك في جولة قصيرة حول المكان لتساعده على الحركة والاستمتاع بالهواء النقي وقضاء حاجته في نفس الوقت، كما يُمكنك تقديم كمية بسيطة من الطعام والماء قبل مواصلة الرحلة.

اختيار رحلة سفر مناسبة لك ولحيوانك الأليف

إذا كان لا مفر من وضع حيوانك في الكابينة المخصصة لشحن الحقائب في الطائرة فعليك اختيار الرحلة المناسبة، فمثلًا:

إذا كنت في فصل الصيف فعليك الابتعاد عن الرحلات النهارية واستبدالها برحلة مسائية أو صباحية والعكس في فصل الشتاء.

احرص على اختيار الرحلات المباشرة لتوفير الوقت حتى لا تتركه وقتًا أطول أثناء السفر وتصبح الرحلة شاقة عليه.

حاول الابتعاد قدر المستطاع عن الرحلات المزدحمة والتي عادًة ما تكون في العطلات الرسمية وإجازات نهاية الأسبوع.

تدريبه على المكوث في صندوق السفر

فكرة وضع الحيوان الأليف واصطحابه في رحلة بشكل يومي تُعد فكرة جيدة؛ فهذا سيساعده على التعود على فكرة البقاء داخل الصندوق دون الشعور بالانزعاج أو القلق حيال ذلك.

ترتيب مكان الإقامة الخاص بحيوانك الأليف عند السفر

تسمح بعض أماكن الإقامة مثل الفنادق وغيرها باصطحاب الحيوانات الأليفة وهناك من يرفض. لذلك، يجب معرفة ما إذا كان فندقك يسمح بذلك أم لا قبل اصطحاب حيوانك، وإن لم يكن مسموحًا فأنت أمام خيارين:

تركه مع العائلة أو في منزل أحد الأصدقاء لحين عودتك من رحلة سفرك.

اصطحابه في رحلتك وترتيب إقامته في مكان مخصص له في البلد التي تسافر إليها، كعيادة للطب البيطري أو مركزًا للحيوانات الأليفة.

الاطمئنان عليه فور الوصول إلى وجهتك

سارع بفتح الصندوق المخصص لحيوانك فور النزول من الطائرة للاطمئنان على سلامته وتقديم بعض الطعام والماء له لتُشعره بالأمان واحرص على حصوله على الهواء النقي.

السفر مع حيوانك الأليف متعة حقيقية فقط إذا اتبعت هذه النصائح والإرشادات التي تجنبك الوقوع في الكثير من المشاكل أثناء رحلة سفرك، فالحيوانات الأليفة أرواح بريئة تُشبه الأطفال يجب العناية بها وتقديم الرعاية الكاملة لها في جميع الأوقات.