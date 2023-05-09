5 طرق سهلة لتوفير المال كل شهر

يجد الكثير منا متعة كبيرة في تجربة الوجبات الجديدة والأطباق المميزة والمشروبات الرائعة في المطاعم والكافيهات كل يوم، الأمر الذي يتسبب في إنفاق مبالغ كبيرة يوميًا مما يؤثر سلبًا على القدرة على توفير المال

يزداد بحث الكثير منا عن طرق سهلة تساعدنا على توفير المال كل شهر، فتوفير المال يُشعر الأسرة بالأمان لتلبية احتياجاتها المادية والمعنوية، وحتى إن كنت لا تزال بمفردك وليس لديك أسرة فتوفير المال بشكل شهري يساعدك على تحقيق الكثير من الأهداف على المدى البعيد، لذلك هناك بعض الحيل والوسائل التي يمكن من خلالها توفير جزء من الراتب الشهري للادخار ومن خلال هذا المقال سنعرض بعضًا من هذه الطرق.

أفضل الطرق التي تساعدك على توفير المال شهريًا

يجد البعض صعوبة في الإدخار أو توفير المال كل شهر نتيجة الكثير من الأسباب مثل الراتب الشهري القليل أو كثرة الالتزامات والمتطلبات التي تحتاج إلى إنفاق مبلغ كبير كل شهر، مما يُصيب الكثير بحالة من الإحباط وعدم القدرة على توفير جزء من المال لتأمين أنفسهم وتأمين أسرهم، لذلك فكرنا من خلال هذا المقال عرض 5 طرق سهلة ستساعدك على توفير المال كل شهر.

تقسيم الراتب الشهري إلى أجزاء

إن فكرة تقسيم الراتب الشهري إلى أجزاء وتخصيص جزء من الراتب للتوفير حتى ولو كان جزءًا بسيطًا مع الحرص على عدم استخدام ذلك الجزء إلا عند الضرورة، فمثلًا:

يجب تقسيم الراتب إلى أجزاء، ووضع الالتزامات الشهرية في المقام الأول مثل دفع إيجار المنزل، والقروض وفواتير الماء والكهرباء وغيرها.

تخصيص جزء من الراتب للطوارئ مثل زيارات الطبيب المفاجأة أو شراء بعض الأدوية وغيرها.

تخصيص جزء من الراتب لشراء الاحتياجات الخاصة بالمنزل مثل السلع الغذائية والاستهلاكية والأغراض الشخصية.

تخصيص جزء للرفاهيات مثل الخروج للتنزه مع الأصدقاء مرة أو مرتين شهريًا أو تناول الطعام مع العائلة بدلًا من ذلك.

إدخار جزء ثابت من الراتب كل شهر وعدم استخدامه إلا في وجود حالة طارئة.

التقليل من تناول الأطعمة والمشروبات خارج المنزل

يجد الكثير منا متعة كبيرة في تجربة الوجبات الجديدة والأطباق المميزة والمشروبات الرائعة في المطاعم والكافيهات كل يوم، الأمر الذي يتسبب في إنفاق مبالغ كبيرة يوميًا مما يؤثر سلبًا على القدرة على توفير المال شهريًا، لذلك يمكنك الاستمتاع بذلك ولكن بشكل مختلف من خلال:

إعداد الأطباق المميزة في المنزل من خلال شراء مكونات الوجبة التي ترغب في تناولها ثم طهيها في المنزل مما يضمن لك قضاء وقت ممتع في الطبخ، وضمان الجودة والنظافة العالية والطعم المميز بتكلفة أقل.

الاستغناء عن شراء القهوة من الخارج، فإن تكلفة شراء كوب أو كوبين من القهوة يوميًا يُكلفك الكثير، لذلك يمكنك استبدال ذلك من خلال إعداد القهوة يوميًا في المنزل أو شراء الماكينة المخصصة لصناعة القهوة واصطحابها معك إلى العمل.

يمكنك الاستمتاع بتناول الأطعمة المختلفة في المطاعم ولكن بشكل مقنن فاجعلها مرة كل أسبوعين او أسبوع مع أصدقائك.

تقليل نفقات الطعام مع أصدقائك في العمل، وتستطيع القيام بذلك من خلال إعداد الوجبات الخفيفة التي يمكن اصطحابها إلى العمل مما يوفر عليك الحاجة إلى مشاركة أصدقائك في الشراء من الخارج وتحمّل الكثير من النفقات.

يمكن استبدال السهر والخروجات مع الأصدقاء بإقامة الحفلات البسيطة بتكلفة أقل في المنزل من خلال مشاركة الطعام المنزلي معًا دون الحاجة إلى الشراء من الخارج.

ترشيد الاستهلاك اليومي لكثير من الأشياء

إن أسهل طرق توفير المال كل شهر يبدأ بترشيد استهلاكك اليومي للكثير من الأشياء، ومن أبرز مظاهر ترشيد الاستهلاك التي تعود عليك إيجابًا بتوفير المال:

تقليل فاتورة استهلاك المرافق من خلال توفير استهلاك المياه، وكذلك ترشيد استهلاك الكهرباء عن طريق استخدام مصابيح الإضاءة الموفرة للطاقة وكذلك فصل عدد من الأجهزة الكهربائية أثناء عدم التواجد في المنزل وتعليم الأطفال ضرورة إطفاء المصابيح عند الخروج من الغرفة.

الاشتراك مع صديق لك للذهاب إلى العمل كل يوم باستخدام سيارة واحدة فقط إما سيارتك أو سيارته، مع إمكانية الاستغناء عن السيارة في بعض الأيام واستخدام المواصلات العامة.

ترشيد استهلاكك من المشروبات الغازية والعصائر الموجودة في المحلات التجارية واستبدالها بشرب الماء مما يساعدك على توفير الكثير من الأموال والحفاظ على صحتك في نفس الوقت.

الابتعاد عن العادات الشرائية الخاطئة

يرتكب الكثير منا عددًا من العادات الشرائية الخاطئة التي تكلفه الكثير من النفقات بشكل يومي أو أسبوعي، لذلك إذا حاولنا إصلاح تلك العادات أو الابتعاد عنها وتجنبها سيصبح لدينا القدرة على توفير المال بشكل كبير، ومن أبرز النصائح التي نقدمها إليكم للابتعاد عن العادات الشرائية الخاطئة:

لا تأخذ بطاقتك البنكية عند خروجك للتسوق إلا في حالة الضرورة، فبمجرد أخذ هذه البطاقة سيعرضك لشراء الكثير من الأشياء دون تخطيط مسبق لما تحتاج إليه مما يجعل شرائك اندفاعيا وغير مخطط له.

حاول الابتعاد عن الذهاب إلى المولات التجارية بكثرة، فالمولات أصبحت من أكثر الأماكن جذبًا للأشخاص للتنزه والترفيه وشراء الأغراض الشخصية والسلع الغذائية أيضًا، لذلك ننفق الكثير من الأموال فقط عند الذهاب في جولة إلى المولات التجارية.

تجنب الشراء العاطفي، والشراء العاطفي هو قيام الشخص بالتنزه وشراء الكثير من الأغراض سواء كان بحاجة إليها أم لا وذلك عند شعوره بالحزن أو الفرح أو الاكتئاب وغيرها.

خصص ميزانية كل شهر للتبضع وشراء احتياجات المنزل واحتياجاتك الشخصية وإذا نجحت في عدم تخطي الحد المخصص لهذه الميزانية يمكنك مكافأة نفسك بهدية بسيطة أو تناول وجبتك المفضلة في أحد المطاعم.

استبدال عادة شراء الملابس الخاصة بأشهر الماركات والبراندات العالمية باهظة الثمن بأخرى محلية الصنع والتي توفر الكثير من النفقات وتساعدك على توفير جزء كبير من الأموال.

تجنب شراء مستحضرات التجميل والعناية بالشعر والبشرة لأشهر الماركات أيضًا واستبدالها بالوصفات الطبيعية المناسبة والمنتجات المحلية.

تطبيق خطة 50\30\20

يؤكد الكثير من خبراء المال أن هناك طريقة مضمونة وفعالة تساعد الكثير من الأشخاص على تعلّم كيفية الإنفاق بذكاء وتساعد على إدخار المال بشكل شهري مما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشتك ويساعدك على تحقيق أهدافك بشكل كبير، وتتمثل تلك الخطة في الإنفاق كالتالي:

أولًا المقصود بالـ50 هو إنفاق نسبة 50% من إجمالي دخلك الشهري على النفقات الأساسية الخاصة بك أو بأسرتك إذا كنت مسؤولًا عن أسرة، وتتمثل تلك النفقات الأساسية في دفع الفواتير الشهرية مثل فاتورة المياه، الكهرباء، الغاز، تكلفة السكن، شراء السلع الغذائية الأساسية وأخيرًا نفقات تعليم الأطفال إذا وجد ذلك.

ثانيًا المقصود بالـ30 هو إنفاق 30% من إجمالي دخلك على النفقات الشخصية والترفيهية مثل: الخروج للتنزه مع الأصدقاء وشراء الملابس والاحتياجات الشخصية والسفر والاشتراك في صالة ألعاب رياضية وغيرها.

ثالثاً المقصود بالـ20 هو إدخار 20% المتبقية من راتبك الشهري لتحقيق أهدافك البعيدة وتأمين احتياجاتك في حالة حدوث أي أمر طارئ.

التوفير أو الإدخار كما يُطلق عليه البعض أمرٌ ضروري سواء كنت أعزبًا أو لديك أسرة مسؤول عنها، الإنفاق بذكاء أمر يجب تعلًمه لتأمين مستقبل أفضل والاستمتاع بحياة متوازنة، فتوفر المال يجعلك تشعر بالأمان ويساعدك على تحقيق أهداف أكبر مثل السفر إلى الخارج وشراء أصول مختلفة في مجال العقارات والسيارات والأراضي وغيرها.