مصر: اكتشاف ورش عمل قديمة ومقبرتين في منطقة سقارة

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، إن "الورش استخدمت لتحنيط البشر والحيوانات المقدسة. وأشار إلى أنها تعود إلى الأسرة الفرعونية الثلاثين (380 قبل الميلاد إلى 343 قبل الميلاد) والعصر البطلمي

كشفت سلطات الآثار المصرية اليوم، السبت، النقاب عن ورش عمل ومقبرتين قديمتين قالت إنها اكتشفت مؤخرا في جبانة فرعونية خارج العاصمة القاهرة.

وجرى العثور على المنطقتين في مدافن سقارة مترامية الأطراف، والتي تعد جزءا من مدينة ممفيس عاصمة مصر القديمة، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، إن "الورش استخدمت لتحنيط البشر والحيوانات المقدسة. وأشار إلى أنها تعود إلى الأسرة الفرعونية الثلاثين (380 قبل الميلاد إلى 343 قبل الميلاد) والعصر البطلمي (305 قبل الميلاد إلى 30 قبل الميلاد)".

وأضاف وزيري أن "علماء الآثار عثروا داخل الورش على أواني فخارية وأشياء أخرى تستخدم على ما يبدو في التحنيط، وكذلك أواني الطقوس".

وتعود المقبرتان لمسؤول كبير من المملكة القديمة في مصر القديمة وكاهن من الدولة الحديثة، وفقا مدير عام آثار منطقة سقارة، صبري فرج.