أفضل السيارات الاقتصادية من حيث الوقود وكيفية اختيار سيارتك المستقبلية

قد تكون تجربة شراء السيارة الأولى أو تجديد سيارتكم القديمة مفرحة للكثيرين إلى أن يصطدم الشخص بتفاصيل وحيثيات هذه التجربة وخصوصا أن قراراته في هذه المرحلة ستلازمه لفترة طويلة نسبيا.

السيارات العشر الأكثر توفيرا للوقود في 2023

تويوتا بريوس 2023

السعر في الأسواق العالمية الإيجابيات السلبيات متوسط الصرف بالغالون يبدأ بحوالي 30,000 دولار أميركي قوة كبيرة مع الحفاظ على الكفاءة.

قيادة سلسة ومريحة متطورة. مقاعد خلفية ضيقة.

ليست ممتعة بالقيادة للغاية. من 49 إلى 57 ميل

تويوتا بريوس برايم

السعر في الأسواق العالمية الإيجابيات السلبيات متوسط الصرف بالغالون يبدأ بحوالي 30,890 دولار أميركي توفير فائق للوقود.

واسعة مقاعدها مريحة.

خيارات واسعة ومتنوعة في المواصفات. نوعية قيادة متدنية.

مساحة أقل للأمتعة والحاجيات من بريوس العادية.

الموديلات المنافسة تتمتع بحجرات أكبر. 54 ميلا على خيار القيادة الهجينة.

25 ميلا على الطاقة الكهربائية.

هيونداي إلانترا 2023

السعر في الأسواق العالمية الإيجابيات السلبيات متوسط الصرف بالغالون يبدأ بحوالي 22,200 دولار أميركي مساحة داخلية كبيرة بالنسبة لسعرها.

مجموعة واسعة من الخيارات والمواصفات.

كفالة ممتازة. كمية كبيرة من القطع البلاستيكية الداخلية.

مشاكل في أداء المحرك الرئيسي. من 23 إلى 54 ميل

هيونداي سوناتا 2023

السعر في الأسواق العالمية الإيجابيات السلبيات متوسط الصرف بالغالون يبدأ بحوالي 26,100 دولار أميركي تصميم كبير.

متوفرة بمحركات هجينة ومحركات الأداء العالي.

توفير جيد للوقود. لا يوجد دفع رباعي.

المحرك ذو قوة متواضعة. من 27 إلى 52 ميل

تويوتا كامري 2023

السعر في الأسواق العالمية الإيجابيات السلبيات متوسط الصرف بالغالون يبدأ بحوالي 27,300 دولار أميركي مساحة داخلية ضخمة ومقاعد خلفية مريحة.

تصميم فاخر يجمع العملية والاتساع.

الموديل الهجين منها يمشي 50 ميل بالغالون. قوة محرك متواضعة.

السيارات المنافسة من نفس الفئة تتمتع بحجم أكبر للصندوق. من 25 إلى 52 ميل

تويوتا كورولا 2023

السعر في الأسواق العالمية الإيجابيات السلبيات متوسط الصرف بالغالون يبدأ بحوالي 23,050 دولار أميركي فاعلية عالية من حيث توفير الوقود بما في ذلك الطرازات الهجينة.

ميزات أمان خاصة افتراضية ونظام معلومات وتسلية محدّث.

متوفر دفع رباعي. مساحة محدودة للأمتعة.

بعض المنافسين يعرضون سيارات أداء عالي من نفس الفئة. من 34 إلى 50 ميل

هوندا أكورد 2023

السعر في الأسواق العالمية الإيجابيات السلبيات متوسط الصرف بالغالون يبدأ بحوالي 29,000 دولار أميركي تصميم داخلي جذاب.

مساحة ركاب وصندوق مناسبة.

تقدم الطرازات الهجينة منها توفيرا جيداً للوقود. عدم وجود الدفع الرباعي يقلل من شعبيتها خصوصا في المناخات الباردة.

مساحة خلفية ضيقة. من 32 إلى 48 ميل

ليكزس إي إس 2023

السعر في الأسواق العالمية الإيجابيات السلبيات متوسط الصرف بالغالون يبدأ بحوالي 41,390 دولار أميركي تصميم داخلي هادئ للغاية.

قيادة بالدفع الرباعي اختيارية.

الطرازات الهجينة ذات التوفير العالي بالوقود متوفرة. بعض المنافسين يقدمون خيارات أفضل من حيث القيادة الديناميكية.

يتوفر الدفع الرباعي فقط مع المحرك ذو الأربع أسطوانات.

التصميم الخارجي بحاجة إلى تحسين. من 25 إلى 44 ميل

تويوتا كراون 2023

السعر في الأسواق العالمية الإيجابيات السلبيات متوسط الصرف بالغالون يبدأ بحوالي 41,357 دولار أميركي تصميم المقاعد مرتفع بالنسبة لفئتها من السيارات.

تصميم خارجي مميز.

فعالية ممتازة من حيث صرف الوقود. يمكن أن يسبب نظام التشغيل الهجين الضوضاء المزعجة.

لا تقدم النسخ عالية الأداء الهجينة متعة كبيرة للسائق. من 30 إلى 41 ميل

ميتسوبيشي ميراج 2023

السعر في الأسواق العالمية الإيجابيات السلبيات متوسط الصرف بالغالون يبدأ بحوالي 17,179 دولار أميركي واحدة من أكثر السيارات ذات السعر المعقول والحديثة.

مساحة تحميل واسعة.

توفير جيد في الوقود.

كفالة جيدة. تسارع غير مرضي.

محرك غير سلس.

كابينة منخفضة. من 37 إلى 39 ميل

كيف تختار سيارتك المناسبة لك

قد تكون تجربة شراء السيارة الأولى أو تجديد سيارتكم القديمة مفرحة للكثيرين إلى أن يصطدم الشخص بتفاصيل وحيثيات هذه التجربة وخصوصا أن قراراته في هذه المرحلة ستلازمه لفترة طويلة نسبيا، ويمكن اختزال عناء هذه التجربة عمليا عبر القيام بخطوات بسيطة نسردها لكم في ما يلي:

حساب الميزانية

قبل القيام بأي خطوة يجب تحديد ميزانية الشراء المتاحة بشكل واقعي ومحدد بقدر المستطاع بما في ذلك الأقساط الشهرية التي يمكن دفعها بالإضافة إلى التكاليف التي يتطلبها تشغيل السيارة وقيادتها مثل أسعار الوقود أو الشحن والصيانة والتأمين والتسجيل.

تحديد احتياجاتك الشخصية

من المهم أن تحدد غايتك من شراء السيارة أي الأماكن التي تحتاج السيارة للذهاب إليها وتواتر رحلاتك وعدد الأشخاص الذين تتوقع أن يشاركوك في رحلاتك فيها، على سبيل المثال من غير المنطقي شراء سيارة رياضية سريعة إذا كان لديك أطفال صغار فلا تتسع لهم السيارة ولا تتسع لحاجياتهم مثل عربة الأطفال.

ادرس السوق في منطقتك

إن التوجه إلى أفخم معرض سيارات في منطقتك أمرٌ مغري بالطبع، ولكن يجدر بك زيارة أكثر من معرض والتفكير بشراء السيارة من أكثر مكان يقدم مغريات مادية لك بما في ذلك كفالة جيدة ونظام تقسيط مريح.

جرّب السيارة قبل شرائها

من المهم أن تأخذ السيارة في جولة قبل أن تقرر شراءها لكي ترى إذا كانت قيادتها سلسة ويعجبك الشعور الذي تعطيك إياه أم لا.