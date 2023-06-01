أفضل السيارات الاقتصادية من حيث الوقود وكيفية اختيار سيارتك المستقبلية

السيارات العشر الأكثر توفيرا للوقود في 2023
تويوتا بريوس 2023
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السعر في الأسواق العالمية
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الإيجابيات
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السلبيات
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متوسط الصرف بالغالون
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يبدأ بحوالي 30,000 دولار أميركي
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من 49 إلى 57 ميل
تويوتا بريوس برايم
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السعر في الأسواق العالمية
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الإيجابيات
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السلبيات
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متوسط الصرف بالغالون
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يبدأ بحوالي 30,890 دولار أميركي
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هيونداي إلانترا 2023
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السعر في الأسواق العالمية
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الإيجابيات
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السلبيات
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متوسط الصرف بالغالون
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يبدأ بحوالي 22,200 دولار أميركي
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من 23 إلى 54 ميل
هيونداي سوناتا 2023
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السعر في الأسواق العالمية
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الإيجابيات
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السلبيات
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متوسط الصرف بالغالون
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يبدأ بحوالي 26,100 دولار أميركي
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من 27 إلى 52 ميل
تويوتا كامري 2023
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السعر في الأسواق العالمية
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الإيجابيات
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السلبيات
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متوسط الصرف بالغالون
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يبدأ بحوالي 27,300 دولار أميركي
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من 25 إلى 52 ميل
تويوتا كورولا 2023
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السعر في الأسواق العالمية
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الإيجابيات
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السلبيات
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متوسط الصرف بالغالون
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يبدأ بحوالي 23,050 دولار أميركي
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من 34 إلى 50 ميل
هوندا أكورد 2023
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السعر في الأسواق العالمية
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الإيجابيات
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السلبيات
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متوسط الصرف بالغالون
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يبدأ بحوالي 29,000 دولار أميركي
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من 32 إلى 48 ميل
ليكزس إي إس 2023
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السعر في الأسواق العالمية
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الإيجابيات
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السلبيات
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متوسط الصرف بالغالون
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يبدأ بحوالي 41,390 دولار أميركي
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من 25 إلى 44 ميل
تويوتا كراون 2023
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السعر في الأسواق العالمية
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الإيجابيات
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السلبيات
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متوسط الصرف بالغالون
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يبدأ بحوالي 41,357 دولار أميركي
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من 30 إلى 41 ميل
ميتسوبيشي ميراج 2023
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السعر في الأسواق العالمية
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الإيجابيات
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السلبيات
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متوسط الصرف بالغالون
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يبدأ بحوالي 17,179 دولار أميركي
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من 37 إلى 39 ميل
كيف تختار سيارتك المناسبة لك
قد تكون تجربة شراء السيارة الأولى أو تجديد سيارتكم القديمة مفرحة للكثيرين إلى أن يصطدم الشخص بتفاصيل وحيثيات هذه التجربة وخصوصا أن قراراته في هذه المرحلة ستلازمه لفترة طويلة نسبيا، ويمكن اختزال عناء هذه التجربة عمليا عبر القيام بخطوات بسيطة نسردها لكم في ما يلي:
حساب الميزانية
قبل القيام بأي خطوة يجب تحديد ميزانية الشراء المتاحة بشكل واقعي ومحدد بقدر المستطاع بما في ذلك الأقساط الشهرية التي يمكن دفعها بالإضافة إلى التكاليف التي يتطلبها تشغيل السيارة وقيادتها مثل أسعار الوقود أو الشحن والصيانة والتأمين والتسجيل.
تحديد احتياجاتك الشخصية
من المهم أن تحدد غايتك من شراء السيارة أي الأماكن التي تحتاج السيارة للذهاب إليها وتواتر رحلاتك وعدد الأشخاص الذين تتوقع أن يشاركوك في رحلاتك فيها، على سبيل المثال من غير المنطقي شراء سيارة رياضية سريعة إذا كان لديك أطفال صغار فلا تتسع لهم السيارة ولا تتسع لحاجياتهم مثل عربة الأطفال.
ادرس السوق في منطقتك
إن التوجه إلى أفخم معرض سيارات في منطقتك أمرٌ مغري بالطبع، ولكن يجدر بك زيارة أكثر من معرض والتفكير بشراء السيارة من أكثر مكان يقدم مغريات مادية لك بما في ذلك كفالة جيدة ونظام تقسيط مريح.
جرّب السيارة قبل شرائها
من المهم أن تأخذ السيارة في جولة قبل أن تقرر شراءها لكي ترى إذا كانت قيادتها سلسة ويعجبك الشعور الذي تعطيك إياه أم لا.
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