كل ما تحتاج لمعرفته عن التطور الشخصي الناتج عن السفر

يعتمد الشخص على نفسه بشكل كامل أثناء السفر حيث في معظم الأحيان لا توجد شبكة الأمان الموجودة في الوطن في وجهات السفر السياحية، أي أنه ليس هناك علاقات اجتماعية أو أسرية تحمي الشخص وتساعده

إيجابيات السفر الشخصية على الإنسان

السفر يطور مهارات الإدارة المالية

من المهم أثناء السفر حساب النفقات التي يتوجب دفعها للوصول إلى الوجهة المطلوبة والإقامة فيها خلال فترة السفر المقررة. يتضمن حساب النفقات المواصلات وأجور النقل والإقامة والطعام وتكاليف القيام ببعض النشاطات أو دخول بعض الأماكن وشراء الحاجيات الاعتيادية أو الطارئة والخدمات بالإضافة إلى تكلفة شراء تذكرات من وجهة السفر.

يعني ذلك أن المسافر بحاجة إلى موازنة الراحة والأسعار المناسبة حيث قد تكون الرحلة الجوية مريحة وأسرع من الرحلة بالقطار، ولكن رحلة القطار أقل سعرا. وكذلك الأمر بالنسبة لنوع الإقامة في وجهة السفر سواء إن كانت في نزلٍ صغير أو في فندق ضخم بخمس نجوم أو مجرد سرير في منزل إحدى العائلات التي تقدم هذا النوع من الخدمات في الريف.

لا تعلّم تجربة السفر فقط الطريقة الصحيحة لحساب التكاليف وإنما تعلمه أهمية ضبط مستوى الصرف والامتناع عن الإنفاق غير المحسوب وإدراك الإيجابية من هذا الأمر وعدم التركيز على الجانب السلبي للحد من الإنفاق. على سبيل المثال قد يضطر المسافر إلى باريس أن لا يشتري زجاجة عطر شانيل الذي أعجبه لأن هناك أهمية أكبر لتذكرة العودة بالطائرة إلى الوطن والتي تحتاج هذه النقود. من الصحيح أن المسافر لم يستطع نيل كل ما يرغب به في هذا السيناريو، إلا أنه تمكن من زيارة باريس ومن العودة بشكل سريع ومريح إلى وطنه.

السفر يحفز على الاستقلالية

نرى في الأفلام الأميركية على وجه التحديد أن المراهقين ينتظرون التخرج من المدرسة الثانوية بفارغ الصبر لكي يتمكنوا من السفر إلى أوروبا قبل البدء بالجامعة. قد يكون هذا المفهوم غريبا بعض الشيء بالنسبة لنا ولكنه يهدف إلى رفع مستوى الاستقلالية لدى المراهقين الذين يعتبرون قد أصبحوا بالغين رسميا للتو.

يعتمد الشخص على نفسه بشكل كامل أثناء السفر حيث في معظم الأحيان لا توجد شبكة الأمان الموجودة في الوطن في وجهات السفر السياحية، أي أنه ليس هناك علاقات اجتماعية أو أسرية تحمي الشخص وتساعده على تخطي الأزمات مما يرفع حس الاستقلالية والاعتماد على الذات تلقائيا لدى المسافر.

السفر يوسع الأفق والمدارك

من الشائع أن يعتقد الشخص نفسه مركز الكون خصوصا إذا كان محدود الخيال والمعرفة ولا شيء يساعد على توسيع الأفق وإدراك حجم العالم والكون أكثر من السفر. بالإضافة إلى ذلك، يتعرف الشخص أثناء ترحاله وتجواله على ثقافاتٍ أخرى وأساليب عيشٍ وحضاراتٍ غنية لا بد أن يكتسب الجيد منها.

إن المواقع الأثرية والتاريخية من أهم مواقع الجذب السياحي في العالم ويكتسب السائحون عبر زيارتها معلومات وخبرات عن الحضارات السابقة وعن الأحداث التي صادفتهم في قديم الزمان ويتعرفون على الفروقات بين الماضي والحاضر ويمكن أن تبهرهم فنون العمارة والنحت والرسم التي يمكن رؤيتها في المتاحف والمعارض والقلاع القديمة التي تخدم الغرض السياحي.

السفر يطور مهارات التواصل

من الصحيح أن اللغة الإنجليزية تعتبر "لينغوا فرانكا" أو اللغة العالمية التي يعتمد عليها السياح من كل بقاع العالم للتفاهم مع غيرهم من السياح ولكن لا بد من تعلم بعض الكلمات بلغة البلد الذي يزوره السائح ولا بد أيضا من استخدام كافة أنواع وأدوات التواصل مع السكان المحليين للاستدلال على الطريق وطلب المأكولات والمشروبات والمفاوضة على الأسعار.

السفر يرفع تقدير الوطن

من الصحيح أن السفر يجعل السائح يقدر الأمكنة التي يزورها في تجواله، ولكن في نفس الوقت يجعله يقدر الإيجابيات الموجودة في بلده الأم ويجعله يشتاق للأهل والأصدقاء والروتين اليومي المعتاد والذي قد يكون أحد أسباب الملل والسعي للسفر.

بالإضافة إلى ذلك، أثبت السفر أنه يؤدي إلى انتشار التجارب الإيجابية عالميا حيث أن المسافر الذي يرى فكرة خلاقة أو حلا مبدعا لإحدى المشاكل التي يعاني منها في وطنه الأم من الطبيعي أن يحاول نقل هذا الحل إلى الوطن بعد عودته، أي أن السفر يحفز على تطوير الأوطان.

كيف أخطط لرحلة هادفة ومنتجة؟

تحديد الهدف من الرحلة أو نوعها

يبدأ التخطيط الجيد للسفر بتحديد الهدف المراد الوصول إليه من الرحلة التي يقوم بها المسافر، على سبيل المثال قد يسافر شخص إلى بريطانيا لزيارة جامعاتها عن قرب والتعرف عليها قبل التسجيل في إحداها وعندها يكون الهدف اجتماعيا وعلميا وينتهي بحصر الخيارات التي يمكن انتقاؤها للدراسة، أو يمكن أن يدخر أحد الموظفين من راتبه الشهري طوال العام لكي يتمكن من الذهاب مع عائلته في عطلة إلى الشاطئ لمدة أسبوع أو قد تكون الرحلة رحلة عمل أو للتعرف على حضارة معينة تستهوي الشخص مثل الحضارة المصرية القديمة وهكذا.

تحديد وجهة الرحلة

يلعب تحديد الهدف من الرحلة دورا ضخما جدا في تحديد الموقع الجغرافي الذي يقوم المسافر بزيارته. غالبا ما يصل المسافر إلى لائحة من الخيارات الجغرافية النهائية التي تحقق هدفه من الرحلة، يمكن أن تلعب بعض العوامل الأخرى بالإضافة إلى الهدف دورا في تحديد وجهة السفر مثل الميزانية وطرق النقل واللغة المستخدمة في هذه الأماكن حيث من الطبيعي أن يفضل المسافر مكانا يتحدث لغته.

تحديد ميزانية الرحلة

يضمن التخطيط المالي الجيد للرحلة أن لا يقع الشخص في مأزق مالي بعد الرحلة أو أن لا يضطر لقطع إجازته قبل الوقت المخطط له بسبب نفاذ النقود كما يضمن إلى حد كبير أن تجري الأمور كما هو متوقع لها. ولا يجب بالضرورة أن تكون ميزانية الرحلة ضخمة لكي تكون ممتعة وإنما تتطلب الميزانيات الصغيرة اختيار مواقع أقرب وأقل تكلفة وانتقاء النشاطات التي يقوم بها المسافر بعناية وبشكل مدروس.

انتهاز الفرص السياحية والتوقيت الجيد

في حال كان توقيت الرحلة في يد المسافر وليس محكوما بمؤتمر أو اجتماعات عمل أو مهرجان محدد مثلا، فيمكن انتقاء وقت الرحلة أو السفر بشكل مدروس بمساعدة بعض التطبيقات الذكية المختصة بالسياحة، كما يمكن انتقاء وقت الرحلة بعيدا عن الأعياد والعطل الدولية لأن أسعار التنقل في هذا الوقت ترتفع بشكل خيالي ويزداد الازدحام مما قد يحرم المسافر من بعض النشاطات التي خطط لها.