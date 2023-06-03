أشهر 10 ألعاب لوحية يجب أن تتعرف عليها في حال كنت تريد وتحب ألعاب لوحية ذات معنى، تقّوي التفكير.

هل تبحث عن تحدٍ جديد في حياتك اليومية؟ هل ترغب في اكتشاف مجموعة جديدة من الألعاب الرائعة التي يمكنك لعبها مع أصدقائك وعائلتك؟ إذن، فأنت في المكان المناسب!

هنا سوفَ نقدم لك نظرة عامة على أشهر 10 ألعاب لوحية في العالم، بما في ذلك الشطرنج والدومينو والباك جامون وغيرها الكثير.

سواء إن كنت مبتدئا في الألعاب اللوحية أو خبيرا في هذا المجال ستجد هنا ما يناسبك، ولا تنسى إذا كنت ترغب في قضاء وقت ممتع وإثارة فستحتاج إلى بعض الألعاب اللوحية الرائعة التي تساعدك على التفكير الإستراتيجي وتحسين مهاراتك في حل المشكلات. فماذا تنتظر؟ انضم إلينا الآن واستمتع بأشهر 10 ألعاب لوحية في العالم!

أشهر 10 ألعاب لوحية وأصولها

أشهر 10 ألعاب لوحية يجب أن تتعرف عليها في حال كنت تريد وتحب ألعاب لوحية ذات معنى، تقّوي التفكير.

1- اللعبة الإسكندنافية

اللعبة الإسكندنافية (بالإنجليزية: Kubb) هي لعبة تقليدية من أصل إسكندنافي تشتهر بشدة في الدول الإسكندنافية وتعرف أيضا باسم "كوبب" أو "كوب". تعتبر هذهِ اللعبة من الألعاب الخارجية الشعبية التي يمكن للجميع الاستمتاع بها وتتميز بسهولة قواعدها وأنها لعبة فريدة وممتعة.

تتكون اللعبة من مجموعة من القطع الخشبية التي تشمل كتلة مركزية تسمى "الملك" وكتل مختلفة الأحجام تسمى "الحجارة"، وتقوم الفِرق بالتنافس على إسقاط حجارة الخصم وإزالة كتلة الملك في النهاية.

تتطلب اللعبة مهارات متنوعة مثل المهارات اليدوية والتركيز والدقة، ويمكن أن تشارك فيها عائلة وأصدقاء وزملاء العمل ويتم لعبها في الهواء الطلق في الحدائق أو الشواطئ أو الحدائق العامة. وتعتبر اللعبة الإسكندنافية شعبية جدا في جميع أنحاء العالم وتشهد مسابقات دولية لها.

2- لعبة الدومينو

لعبة الدومينو هي لعبة رائعة وشعبية يلعبها عدد كبير من الأشخاص حول العالم، وتتألف اللعبة من مجموعة من القطع المستطيلة المسطحة المعروفة باسم "الدومينو" حيث تحتوي كل قطعة على جانبين مستطيلين يكون في كل منهما رقم مكتوب من 0 إلى 6. يمكن للاعبين ترتيب القطع على الطاولة بحيث يتم وضع القطع المتطابقة جنبا إلى جنب.

يتم توزيع القطع بالتساوي على اللاعبين ثم يقوم كل لاعب بوضع قطعة على المكان المحدد على الطاولة، ومن ثم يتم تناوب اللاعبين في وضع قطع الدومينو حتى يتم استخدام جميع القطع الموجودة. يفوز اللاعب الذي يستطيع إنهاء اللعبة بأقل عدد من القطع.

تعدُّ لعبة الدومينو لعبة مسلية ومناسبة لجميع الأعمار وتحتاج إلى مهارات رياضية بسيطة لتحديد الأفضلية في اللعبة. يمكن للعبة أن تلعب بشكل فردي أو جماعي، وتتطلب من اللاعبين التركيز والتفكير الإستراتيجي للفوز في اللعبة.

3- الروليت

الروليت هي لعبة تعتبر من أشهر الألعاب في الكازينوهات والمقامرة، وتعود أصولها إلى فرنسا في القرن الثامن عشر. تتألف اللعبة من طاولة مستديرة يتم فيها إطلاق كرة داخل دائرة مقسمة إلى أرقام مختلفة. واللاعبون يضعون الرهانات على الرقم الذي يتوقعون أن تسقط عليه الكرة.

يتم تقسيم الأرقام على الدائرة الرئيسية إلى 36 قسما مرقما بالتسلسل من 1 إلى 36، ويوجد قسمين خاصين: صفر الأخضر وصفر الأميركي الذي يحتوي على رقمين وهما 0 و00. توجد أيضا خيارات رهانات أخرى مثل الرهانات الخارجية التي تشمل الألوان الحمراء والسوداء والأعداد الزوجية والفردية والأعداد العالية والمنخفضة.

تتمتع لعبة الروليت بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم وهي توفّر فرصة للفوز بمبالغ كبيرة إذا توقع اللاعب الرقم الصحيح الذي ستسقط عليه الكرة، لكنها تعتمد بشكل كبير على الحظ ولا يمكن التنبؤ بالنتيجة بدقة.

4- الخشب النقش

لعبة الخشب النقش (بالإنجليزية: Jenga) هي لعبة شعبية وممتعة تتكون من مجموعة من القطع الخشبية المربعة الشكل التي يتم التراص بطريقة ثلاثية الأبعاد لتشكل برجا. وتعد هذهِ اللعبة من الألعاب الشعبية في جميع أنحاء العالم.

يبدأ اللاعبون بتراص القطع الخشبية في طريقة تكوين البرج بشكل أفقي، مكونين طبقات من القطع بحيث تكون كل طبقة تحتوي على ثلاث قطع خشبية وتكون موضوعة بزاوية تجاه الطبقة السابقة، ويتم إزالة القطع الخشبية من الطبقات السفلية لإعادة وضعها على الطبقات العلوية حتى يصبح البرج أعلى وأعلى.

تتطلب اللعبة تركيزا ودقة في التعامل مع القطع الخشبية ويتم اللعب بشكل منفرد أو متعدد اللاعبين، وتعتبر هذهِ اللعبة مناسبة للأطفال والكبار وتستخدم في العديد من المناسبات الاجتماعية مثل الأعياد والاحتفالات وحفلات الزفاف والاجتماعات المختلفة.

5- الباك جامون

لعبة الباك جامون هي لعبة إستراتيجية تقليدية وتعد واحدة من أقدم ألعاب الطاولة في العالم، إذ يعود أصلها إلى القرن الحادي عشر في الصين، وتتألف اللعبة من لاعبين يتنافسون في نقل قطع اللعبة المعروفة باسم "الحصى" من جهة إلى أخرى.

يتم لعب الباك جامون على لوح خشبي مستطيل الشكل يتألف من ستة صفوف من الفتحات على كل جانب منها ويوضع الحصى في هذه الفتحات. يتنافس اللاعبون في نقل الحصى من جهة اللوح إلى الأخرى ويستخدمون لهذا الغرض عصي خشبية صغيرة.

تتطلب اللعبة إستراتيجية وتخطيط مدروس لنقل الحصى ومنع الخصم من الوصول إلى الجانب الآخر من اللوح. يمكن لعب الباك جامون بين شخصين أو أكثر ويتم تحديد الفائز عندما يتمكن أحدهم من نقل جميع الحصى إلى الجانب الآخر من اللوح أو يتم منع الخصم من الوصول إلى جانب اللاعب الآخر.

تتميز لعبة الباك جامون بسهولة تعلّمها ولكنها تتطلب مهارات عالية في الإستراتيجية والتخطيط للفوز فيها. تحظى اللعبة بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم وتستخدم في العديد من المسابقات والبطولات.

6- لعبة الباكمان

لعبة الباكمان (بالإنجليزية: Pac-Man) هي لعبة فيديو جرى إصدارها في الأصل في اليابان في عام 1980. وهي واحدة من أشهر ألعاب الفيديو في التاريخ. تم تصميم اللعبة بواسطة طوكيرُو إيواتا وجرى نشرها من قبل شركة "نامكو".

تتكون اللعبة من شخصية رئيسة تسمى باسم "باكمان" وهي كرة صفراء تتحرك في متاهة مليئة بالنقاط الصفراء. يتم تحريك باكمان بواسطة اللاعب باستخدام زر التحكم الرئيسي ويتم جمع النقاط الصفراء في المتاهة بينما يتجنب باكمان الأشباح التي تحاول القبض عليه.

تتوفر في المتاهة بعض الأشياء الخاصة مثل النقاط الكبيرة التي تجعل الأشباح غير قادرة على القبض على باكمان، والفواكه التي تمنح اللاعبين نقاطا إضافية. تحتوي اللعبة على العديد من المراحل والمستويات الصعبة والتي تزيد من تحدي اللعبة.

تعتبر لعبة الباكمان واحدة من أشهر ألعاب الفيديو على الإطلاق وحظيت بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وجرى إصدار العديد من الإصدارات والنسخ المختلفة للعبة على مختلف المنصات مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الألعاب المنزلية.

7- الشطرنج

لعبة الشطرنج هي لعبة إستراتيجية شهيرة تلعب بين لاعبين على لوح مربع مكون من 64 خانة، تتألف اللعبة من قطع مختلفة الأشكال تحرك بطرق محددة. تحتوي اللعبة على 6 أنواع من القطع وكل قطعة لها قواعد تحرّك مختلفة. والهدف من اللعبة هو القضاء على ملك الخصم.

تعد الشطرنج لعبة ذكاء وتحدي عقلي حيث يتطلب اللعب تخطيطا وإستراتيجية للحركات والمهاجمة والدفاع. كما أن اللعبة تعتبر رياضة ذهنية تساعد على تحسين التركيز والتفكير الإبداعي.

تعود أصول لعبة الشطرنج إلى الهند القديمة في القرن السادس، وانتشرت اللعبة في ما بعد في جميع أنحاء العالم وأصبحت اليوم لعبة شعبية ومحبوبة لدى العديد من الأشخاص. يتم تنظيم بطولات عالمية للشطرنج وتعد بعض اللاعبين المحترفين من أشهر الرياضيين في العالم.

8- اللعبة الصينية

اللعبة الصينية هي لعبة إستراتيجية تقليدية تعود أصولها إلى الصين، وتتميز بالتعقيد والتنوع في القواعد والمستويات المختلفة لِلعبها. تعتبر اللعبة الصينية واحدة من أشهر الألعاب الإستراتيجية في العالم وتلعب عادة بين شخصين أو أربعة لاعبين.

9- تكساس هولدم

هي لعبة ورق تتطلب القليل من الحظ والكثير من المهارة والإستراتيجية. تتضمن اللعبة توزيع بطاقات ورق معينة على اللاعبين. ومن ثم يتم تحديد فائز الجولة بناءً على مجموع البطاقات التي يمتلكها كل لاعب والتي يتم تشكيلها على الطاولة بشكل معين.

10- لعبة المجموعة

لعبة المجموعة (بالإنجليزية: Set) هي لعبة ورقية تعتمد على الملاحظة والتركيز وتتألف من 81 بطاقة تتميز بخصائص مختلفة في الشكل واللون والرمز والعدد. تعود أصول هذه اللعبة إلى الولايات المتحدة الأميركية وجرى ابتكارها في العام 1974 بواسطة مارلين دونيلي وماثيو جوديكو.