صمدوا 40 يوما بالغابة.. العثور على 4 أطفال كولومبيين إثر تحطم طائرة

وصف الكولومبيون العثور على الأطفال، الذين تبلغ أعمارهم بين 13 و9 و4 و 11 شهرًا، بالـ"معجزة".

صورة نشرها الرئيس الكولومبي من عثور عناصر الجيش على الأطفال أحياء في غابات الأمازون

عثرت سلطات كولومبيا على 4 أطفال، بينهم رضيع، أحياء بعد 40 يوما من تحطم طائرة في غابة الأمازون.

وأعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، في تغريدة عبر توتير، "العثور على 4 أطفال من السكان الأصليين للبلاد أحياء جنوبي البلاد بعد أكثر من 5 أسابيع من تحطم الطائرة التي كانوا يستقلونها في غابة الأمازون الكثيفة".

وكتب بيترو: "فرحة للبلد بأسره! تم العثور على الأطفال الأربعة الذين فقدوا قبل 40 يومًا في الغابة الكولومبية أحياء".

ووصف الكولومبيون العثور على الأطفال، الذين تبلغ أعمارهم بين 13 و9 و4 و 11 شهرًا، بالـ"معجزة".

وفي 1 أيار/ مايو الماضي، تحطمت الطائرة الصغيرة، التي كان الأطفال على متنها أثناء توجهها من أراراكوارا في إقليم أمازوناس إلى سان خوسيه ديل غوافياري جنوب شرقي كولومبيا، حيث توفي 3 بالغين، بينهم والدة الأطفال.

وأخذ الأطفال يتجولون في الغابة بحثًا عن المساعدة، فيما بدأ جيش البلاد حملة بحث مكثفة أطلق عليها اسم عملية "الأمل".

واستخدمت القوات الخاصة (كوماندوز البحث) إستراتيجيات مختلفة للعثور على الأطفال، حتى أنها بثت رسالة سجلتها جدتهم بلغتهم الأصلية تخبرهم بالبقاء في مكانهم.

ولأكثر من شهر، تعقبت القوات العسكرية القرائن التي تركها الأطفال، منها زجاجة أطفال، وآثار أقدام أطفال في الوحل، وفاكهة يبدو أنها تعرضت للعض، وحفاضات.

وقال جد الأطفال فيدينسيو فالنسيا لوكالة فرانس برس "نعم تم العثور عليهم"، موضحا أن "هنري غيهيرو أحد أفراد قبائل السكان الأصليين أراراكوارا عثر عليهم وكان يبحث عنهم منذ البداية".

والأطفال ينتمون إلى قبائل ويتوتو للسكان الأصليين وكانوا تائهين في الأدغال منذ تحطم طائرة من طراز "سيسنا 206" كانت تقلهم مع والدتهم وقريب لهم والطيار في الأول من أيار/مايو. وقتل البالغون الثلاثة وعثر على جثثهم في مكان الحادث.

وقالت وزارة الدفاع الكولومبية إن فرق الإسعاف التابعة للجيش "اهتمت على الفور بالأطفال الأربعة" الذين عثر عليهم على بعد حوالى خمسة كيلومترات غرب موقع تحطم الطائرة، حسب الجيش.

ونقلت ليسلي (13 عاما) وسوليني (تسعة أعوام) وتيان نورييل (أربعة أعوام) وكريستين (عام واحد) مساء الجمعة من الأدغال بمروحية إلى مدينة سان خوسيه ديل غوافياري (285 كلم جنوب شرق بوغوتا)، كما ظهر في لقطات بثتها الوزارة.

ويفترض أن يُنقلوا مجددا إلى بوغوتا بطائرة طبية لإدخالهم إلى مستشفى عسكري.

وقال الرئيس بيترو للصحافيين "إنهم ضعفاء ويجب أن يخضعوا لفحوص طبية".

وكان أكثر من مئة جندي ترافقهم كلاب بوليسية وعشرات السكان الأصليين يبحثون عن الأطفال بين إقليمي جوافياري وكاكويتا منذ العثور على حطام طائرتهم وسط نباتات كثيفة.