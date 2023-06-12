امرأة تستفيق داخل نعش خلال جنازتها في الإكوادور

امرأة تستفيق وتجد نفسها داخل نعش خلال مراسم جنازتها في بلدة في الإكوادور، الأمر الذي أثار ذهولا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

في حادثة أثارت ذهولا في الإكوادور، سمع أشخاص كانوا جالسين خلال مراسم جنائزية، امرأة تتنفس فجأة من داخل النعش غداة إعلان وفاتها، على ما روى نجل السيدة التي وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها "عائدة من الموت".

ويُظهر مقطع فيديو نُشر على تويتر بيلا مونتويا البالغة 76 عامًا، داخل نعش مفتوح وتتنفس بصعوبة، محاطة برَجلين أتيا لمساعدتها.

وقال ابنها خيلبرت بالبران، في مقطع فيديو آخر نشرته وسائل إعلام محلية، إن والدته كانت بيدها اليسرى تضرب جوانب النعش ويدها ترتعش.

ونشرت الصحافة المحلية تفاصيل هذه القصة التي شبّهتها بـ"القيامة من الموت".

¡NUEVO MIEDO DESBLOQUEADO!#Internacional | MUJER REVIVE DURANTE SU VELORIO



En #Ecuador, Bella Montoya, una mujer de 76 años de edad, regresó a la vida durante su funeral, tras ser declarada muert4 en el hospital Martín Icaza en la ciudad de #Babahoyo. pic.twitter.com/nwMqGUnvNj — EL INFORMANTE (@ElInformanteMX) June 11, 2023

وأضاف بالبيران في تصريحات نقلتها صحيفة "إل أونيفرسو" المحلية أن "أمي موضوعة تحت أجهزة التنفس الاصطناعي. قلبها مستقر. ضغطَ الطبيب على يدها وتفاعلت معه".

وكانت أُعلنت وفاة مونتويا يوم الجمعة الماضي، في مستشفى عام في مدينة باباهويو الساحلية في جنوب غرب البلاد.

وبحسب وزارة الصحة، أُدخلت مونتويا إلى المستشفى للاشتباه في إصابتها بجلطة دماغية، و"عانت من توقف في القلب والجهاز التنفسي من دون الاستجابة لمحاولات الإنعاش، وبعد ذلك أكد الطبيب المناوب وفاتها".

وأضافت الوزارة في بيان أنه تم تكليف لجنة فنية بـ"تحليل هذه الحالة بعمق" وإقامة "تدقيق طبي لتحديد المسؤولية" عن شهادة الوفاة الخاطئة.

وقال بالبيران "أتعافى ببطء مما حدث. الآن كل ما أطلبه هو أن تتحسن صحة والدتي. أريدها أن تكون على قيد الحياة وبجانبي".