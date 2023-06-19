أفضل 10 مناطق جذب سياحي يجب زيارتها في أوروبا

الاستعداد للسفر هو متعة بحد ذاتها، بمجرد التفكير في المكان الذي ستبدأ منه نقطة الانطلاق نحو الإثارة والبهجة يبعث بداخلك شعورًا بالسعادة، لذلك يمكنك من خلال السطور التالية أن تجد أفضل 10 أماكن جذب سياحي

يُمثل السفر وزيارة أماكن سياحية جديدة أهمية كبيرة ووسيلة رفاهية مميزة للكثير من الناس، لذلك يحضر البعض خطة جديدة كل عام تحتوي على عدد من الوجهات التي يمكن زيارتها للاستمتاع بالكثير من المعالم السياحية والأنشطة الترفيهية بها، الأمر الذي دفعنا إلى كتابة هذه المقالة التي تأخذكم في جولة مليئة بالإثارة والمتعة والمغامرة والتشويق لأفضل 10 مناطق جذب سياحي يجب زيارتها في أوروبا.

كل ما عليكم القيام به هو وضع هذه المناطق ضمن خطتكم القادمة وتجهيز حقائب السفر للانطلاق نحو الرفاهية والاستمتاع.

خطتك الكاملة لأفضل 10 مناطق جذب سياحي عليكم زيارتها في أوروبا

الاستعداد للسفر هو متعة بحد ذاتها، بمجرد التفكير في المكان الذي ستبدأ منه نقطة الانطلاق نحو الإثارة والبهجة يبعث بداخلك شعورًا بالسعادة، لذلك يمكنك من خلال السطور التالية أن تجد أفضل 10 أماكن جذب سياحي في أوروبا:

مدينة البندقية في إيطاليا

تُعد مدينة البندقية واحدة من أفضل الوجهات السياحية الإيطالية، وقد لُقبت بالمدينة العائمة أيضًا نظرًا لبنائها على عواميد خشبية مغروسة في الماء، فبمجرد رؤية المباني المصممة بشكل مذهل فوق المياه وكأنها تطفو فوقها ستأخذك إلى عالم آخر.

بالإضافة إلى ذلك لُقبت أيضًا بمدينة الأقنعة نسبًة إلى الأقنعة التي يتم ارتدائها في الكرنفال السنوي، ومن أبرز المعالم السياحية التي يمكن زيارتها في البندقية:

ساحة سان ماركو.

قصر دوق البندقية (دوجي).

جسر ريالتو.

القنال الكبير.

مدينة انطاليا في تركيا

تُصنف مدينة أنطاليا على أنها رابع المدن الأوروبية جذبًا للسياح في العالم، بالإضافة إلى أنها تضم أكثر من 30% من سياح تركيا سنويًا، ويرجع ذلك إلى موقعها الإستراتيجي المميز، فهي مطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط ويُحيط بها جبال طوروس من الثلاث جهات الأخرى، كما تضم المدينة الكثير من الأماكن السياحية الرائعة التي يمكن الاستمتاع بزيارتها مثل:

شعلات أوليمبوس وتشيمارا (عبارة عن 20 فتحة مشتعلة في الصخور طوال العام).

أكواريوم أنطاليا (أشهر ملاهي مائية في العالم).

مدينة فاسيليس الأثرية.

متحف أنطاليا الأثري.

شاطي كونيالتي.

مدينة زيوريخ في سويسرا

تمتلك مدينة زيوريخ في سويسرا الكثير من الأماكن الهادئة والطبيعة الخلابة، يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة الجبال التي تعتليها الثلوج والشوارع القديمة ذات الألوان المبهجة، فهي واجهة الباحثين عن الهدوء والاستجمام والمتعة في نفس الوقت، ومن أفضل الأماكن التي يمكن زيارتها في زيوريخ:

دا الأوبرا.

المدينة القديمة.

بحيرة زيورخ.

كنيسة Fraumunster.

المتحف الوطني السويسري.

مدينة بودابست في المجر

تُصنف مدينة بودابست كواحدة من أكبر مدن المجر وهي العاصمة في نفس الوقت، كما أنها تاسع أكبر مدينة في الاتحاد الأوروبي، تنقسم بودابست إلى جزئين كل جزء له جماله الخاص، فالأول هو مدينة بودا المعروفة بجمالها الساحر وهدوئها المذهل نظرًا للانتشار الكبير للجبال والمظاهر الطبيعية الخلابة.

أما الجزء الثاني وهو مدينة بست فهي المكان الأكثر نشاطًا وحركة لأنها مليئة بالمطاعم والكافيهات والأماكن التجارية، ومن أفضل أماكن الجذب السياحي التي يمكن زيارتها في بودابست:

قلعة بودا.

حديقة سيتي بارك.

الحديقة النباتية.

جسر السلسلة المعلق.

مبنى البرلمان المجري.

فيينا في النمسا

تُعد فيينا عاصمة النمسا واحدة من أفضل أماكن الجذب السياحي في أوروبا، فهي واجهة لكثير من السياح وخاصًة المتزوجين حديثًا للابتعاد عن الحياة الصاخبة والاستمتاع بالهدوء والجمال في المكان المثالي للسحر والفخامة، ومن أبرز الأماكن التي يمكن الاستمتاع بزيارتها في فيينا:

قصر بلفيدير.

المسرح الوطني بفيينا.

عجلة فيريس العملاقة.

برج دونوتورم.

كاتدرائية سانت ستيفن.

حديقة حيوان فيينا.

متحف سيسي.

المكتبة الوطنية النمساوية.

لندن في إنجلترا

تحتل لندن المركز الأول من بين جميع مدن أوروبا في الجذب السياحي، فهي تجذب أكثر من 27 مليون سائح حول العالم سنويًا، وقد لُقبت بمدينة الضباب نظرًا لأنها واحدة من أجمل مدن إنجلترا، وتشتهر لندن بجوها الرائع صيفًا وفي فصل الربيع أيضًا، كما أنها شديدة البرودة وغزيرة الأمطار شتاء مما يجعلها مقصدًا لمحبي هذه الأجواء الباردة، ومن أكثر الأماكن السياحية جذبًا في لندن:

قصر باكنغهام.

متحف التاريخ الطبيعي.

ساعة بيج بن.

قصر وستمنستر.

برج لندن.

شارع أكسفورد.

سانتوريني في اليونان

ما أجمل أن تستيقظ صباحًا على إطلالة مثالية لا يمكن نسيانها، فأنت محاط باللون الأزرق الساحر لمياه البحر من جميع الجهات، بالإضافة إلى وجود المنازل الصغيرة التي تجمع بين اللونين الأبيض والأزرق مضيفة لمسة جمالية ساحرة للمكان، وتمتلك سانتوريني الكثير من المقومات التي تجعلها واحدة من أماكن الجذب السياحي المفضلة للكثير من الزائرين في أوروبا، ومن ضمن الأماكن التي يجب زيارتها في سانتوريني:

خليج ثيرا أمودي القديم.

كنيسة باناجيا بلاتساني.

كاماري سينما (سينما في الهواء الطلق).

موقع أكروتيري الأثري.

شاطئ كاماري.

متحف ثيرا.

أمستردام في هولندا

استطاعت أمستردام أن تجمع بين كل ما يبحث عنه السياح للاستمتاع برحلة مميزة وممتعة في هولندا، فقد جرى تصنيفها على أنها واحدة من أجمل مدن أوروبا، فإذا كنتم من محبي الطبيعة يمكنكم الاستمتاع بالمساحات الخضراء المذهلة والقنوات المائية الرائعة.

أما إذا كنتم من محبي الرقص واللهو فيمكنكم الاستمتاع بالكثير من المهرجانات الخاصة بالرقص والطعام والفن في أي وقت على مدار السنة، وأخيرًا إذا كنتم من محبي زيارة الأماكن التاريخية فإنها أيضًا تضم الكثير من المتاحف والأماكن الأثرية المميزة، ومن أبرز الأماكن السياحية التي يمكن زيارتها في أمستردام بهولندا:

متحف ريجكس.

متحف فان جوخ.

ساحة دام.

جسر ماجيري بروغ.

حي جوردان.

القصر الملكي.

برج مونتيلبانستورن.

باريس في فرنسا

يُطلق على باريس مدينة النور والجمال والموضة، فهي واحدة من أجمل المدن الجاذبة للسياح في أوروبا. من الصعب ألا تستمتع جميع الفئات العمرية في باريس، فالصغار والكبار يستطيعون أن يجدوا متعة ورفاهية كبيرة فيها نظرًا للتنوع الكبير في الاماكن السياحية التي يمكن زيارتها وخلق ذكريات لا تُنسى بها، ومن أبرز الأماكن التي يمكن زيارتها في باريس:

برج إيفل.

متحف اللوفر.

ديزني لاند.

شارع الشانزليزيه.

قوس النصر.

مدريد في إسبانيا

يجب أن تضع في خطة سفرك زيارة مدريد في إسبانيا العاصمة المتألقة التي تجمع بين الكلاسيكية والعصرية في نفس الوقت، حيث يمكنك الاستمتاع بكافة أنواع الزيارات التاريخية والترفيهية والاستجمامية في آن واحد، فهي قادرة على الجمع بين كل ماهو مميز وساحر في نفس الوقت، ومن أبرز المعالم التي يجب زيارتها في مدريد:

معبد ديبود.

ملعب سانتياغو برنابيو.

متحف برادو.

نافورة سيبيليس.

متحف ناسيونال سنترو دي آرتي صوفيا.

حديقة بوين ريتيرو.

متحف سورولا.

مناطق الجذب السياحي في أوروبا كثيرة ومتنوعة، وجميعها قادرة على منحك لحظات لا تُنسى وذكريات تبقى محفورة في الأذهان على مر السنين، فما أجمل أن تستمتع بوقتك مع الأهل أو الأصدقاء في رحلة لزيارة أجمل الأماكن الجاذبة للسياح سواء تاريخية أو ترفيهية، لذلك لا تتردد في جمع المعلومات عن المكان الذي ترغب في السفر إليه وحزم أمتعتك لزيارة أفضل الأماكن على وجه الأرض والتي يُصنفها البعض أنها حقًا جنة الله في الأرض لشدة جمالها وروعتها.