أهم 10 كتب مؤثرة في التمويل الشخصي والاستثمار

أصبح الكثير منا بحاجة إلى معرفة أفضل النصائح حول الاستثمار الناجح أو بعض الأفكار التي تساعد على الحصول على العمل الذي يجلب الكثير من المال، فالكثير من رجال الأعمال والمستثمرين لم يكونوا أغنياء منذ ولادتهم.

كما أن هناك الكثير من الأشخاص الذين حتى وإن كان لديهم المال فهم لا يمتلكون العقلية التي تساعدهم على تنميته والحفاظ عليه، لذلك ظهرت الكثير من الكتب المؤثرة حول التمويل الشخصي والاستثمار والتي حققت نجاحًا كبيرًا من حيث نسب المبيعات وذلك بسبب قدرتها على تغيير الكثير من الأفكار المالية الخاطئة والمساعدة على تعلم كيفية الاستثمار الناجح.

قائمة بأفضل وأهم 10 كتب مؤثرة في التمويل الشخصي والاستثمار

يبحث محبي القراءة دائمًا عن كتب مفيدة تستطيع أن تُقدم لهم معلومات وأفكار تكون سببًا في تغيير حياتهم بشكل إيجابي، فماذا لو كانت هذه الكتب قادرة على تعليمك إمكانية تحولك لمستثمر ناجح مانحة إياك بعض الأفكار المؤثرة في التمويل الشخصي فتساعدك على تجنب بعض العادات المادية الخاطئة؟

إليك قائمة ذاخرة بأهم 10 كتب يمكنك الاطلاع عليها في مجال التمويل الشخصي والاستثمار.

كتاب الأب الغني والأب الفقير rich dad poor dad

تناول الكاتب روبرت كيوساكي في هذا الكتاب عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتمويل الشخصي وأن الفرد ليس بحاجة إلى أن يجني الكثير من المال ليصبح شخصًا غنيًا، وأكد كيوساكي في كتابه أن المدارس لا تُعلم الأولاد كيفية الاستثمار أو إنجاح التمويل الشخصي، وهو ما يجب أن يُزرع في عقولهم وشخصياتهم من قبل الأسرة وليس المدرسة، وقال كيوساكي في كتابه الأب الغني والأب الفقير عن قصة حياته ونشأته مع والده ووالد صديقه الذي كان غنيًا في ذلك الوقت والدروس الكثيرة التي تعلمها من الطرفين.

كتاب فكر تُصبح غنيًا Think and Grow Rich

يُصنف هذا الكتاب ضمن الكتب الأكثر مبيعًا حول العالم، فقد حققت مبيعاته حتى الآن أكثر من 15 مليون نسخة، وقد استطاع الكاتب نابليون هيل أن يصل إلى عقول الكثير من الأشخاص لتحفيزهم على النجاح وإضاءة الجزء المظلم في عقولهم من خلال سرده للكثير من القصص عن أشخاص حققوا نجاحًا مبهرًا في مختلف المجالات وأصبحوا من أغنى رجال الأعمال في العالم مثل "هنري فورد" و"توماس أديسون" وغيرهم، نُشر هذا الكتاب عام 1937 ثم تمت ترجمته إلى اللغة العربية عام 2010 مما زاد من انتشاره في الكثير من الدول العربية.

كتاب سيكولوجية المال The Psychology of Money

تحدث الكاتب مورغان هاوسل في هذا الكتاب عن العلاقة بين طريقة التفكير الحالية لعدد من الأشخاص وأفكارهم المسبقة حول القرارات المالية الخاطئة مستعينًا بـ19 قصة قصيرة توضح كيف يحمل الكثير من الأشخاص تفكيرًا غريبًا تجاه الأموال، وفي نهاية الكتاب يوجه هاوسل عددًا من النصائح للتغلب على التحيز المعرفي والأفكار المسبقة التي تؤدي بالضرورة إلى اتخاذ قرارات مالية خاطئة.

كتاب دليل الاستثمار الوحيد الذي ستحتاجه The Only Investment Guide You’ll Ever Need

استخدم الكاتب أندرو توبياس أسلوبًا سهلا وبسيطًا في الكتابة ليناسب مختلف العقليات، فعلى الرغم من نشر هذا الكتاب في السبعينات إلا أنه لا يزال يحتفظ بقوته بين الكتب التي تتحدث عن التمويل الشخصي والاستثمار، وقد تحدث توبياس في هذا الكتاب عن الإستراتيجيات التي يمكن اتباعها في حياتك لتوفير المال على المدى الطويل، بالإضافة إلى أنه يُعطي بعض النصائح والأفكار حول كيفية بناء ثروة حتى ولو كانت إمكانياتك المادية بسيطة، وأخيرًا لم ينس توبياس إسداء عدد من النصائح عن كيفية الاستعداد لفترة التقاعد بشكل سليم ماديًا.

كتاب الخطة المالية من صفحة واحدة The One-Page Financial Plan

حرص كارل ريتشاردز في هذا الكتاب على التأكيد على أن أي شخص بإمكانه وضع خطة مالية ناجحة لنفسه من خلال تحديد أولوياته في الحياة، فإن فكرة تحديد الأولويات تساعد الشخص بشكل كبير جدًا على وضع خطة مالية صحيحة بل وتساعده أيضًا على تحقيق الأهداف المالية، فالموضوع لا يتوقف على نصائح مُقدّمة من الآخرين ولكنه يتوقف على الأولويات التي يراها الشخص مهمة بالنسبة له، فتكوّن دافعًا إيجابيًا له لوضع خطة مالية مُحكمة.

كتاب الطريق إلى الثروة The Simple Path to Wealth

كانت فكرة الكاتب جي إل كولينز في بداية الأمر هو كتابة خطابات لابنته لتعليمها بعض النصائح التي تتعلق بالأموال والثروة، ليتحول الأمر إلى واحد من أكثر الكتب المؤثرة في التمويل الشخصي والاستثمار، حيث تقوم فكرة الكتاب حول مناقشة عدة موضوعات أبرزها: سوق الأسهم والأسواق الصاعدة والهابطة، والديون والصناديق المختلفة عن التقاعد وتخصيص الأصول.

كتاب المليونير التلقائي The Automatic Millionaire

يُعد هذا الكتاب واحدًا من أكثر الكتب متعة وإثارة، فهو قائم على أسلوب القصة والرواية في الأساس، حيث خرج مؤلف الكتاب ديفيد باخ عن الأسلوب التقليدي للكتابة ولم يستسلم لفكرة جعل الكتاب يدور حول الأمور المالية والمصطلحات المادية المعقدة؛ لذلك وضع باخ أفكاره ونصائحه في الأحداث التي يرويها في كتابه والذي تدور قصته حول زوجين أميركيين يبلغ مقدار دخلهما 55 ألف دولار وهو ما كان يشكل عائقًا لهما لتحقيق أحلامهما، لذلك كان على الزوجين وضع خطة وميزانية ساعدتهم في تحقيق حلمهما في امتلاك منزلين والتقاعد عند سن الـ55 حيث وصل حجم مدخراتهم إلى مليون دولار.

كتاب تحول مالي كلي The Total Money Makeover

بيع أكثر من 4 مليون نسخة من هذا الكتاب الرائع الذي يملك الكثير من النصائح والأفكار التي عرضها المؤلف ديف رامزي، فمن ضمن الأفكار التي يضمها الكتاب فكرة إنشاء عدة صناديق في ذات الوقت كصندوق لحالات الطوارئ، وصندوق للإدخار وللتعليم والدراسة، وصندوق للإدخار والتقاعد وأخيرًا ينصح رامزي باتباع إستراتيجية كرة الثلج في سداد الديون والتي تقوم على ترتيب الديون من الأقل إلى الأعلى والعمل على سدادها بهذه الطريقة، ففكرة تسديد جزء كامل من الديون حتى ولو كان بسيطًا تُشعر الشخص بإحساس من الراحة والتخلص من القلق.

كتاب تحدي العيش الأكثر ثراءً Live Richer Challenge

يُنصح بهذا الكتاب لهؤلاء الذين يعانون من وجود فوضى عارمة في حياتهم المالية وليس لديهم القدرة على الإدخار أو الاستثمار بشكل ناجح، فالكتاب من تأليف تيفاني أليش وهو يضم مجموعة من النصائح للغارقين في الديون لتساعدهم على تحقيق النجاح المالي من خلال إيجاد حلول بديلة تساعدهم في إيجاد موارد مالية أخرى لتكوين ثروة يمكن من خلالها الإدخار والاستثمار.

كتاب الأمور المالية للفتاة الذكية Clever Girl Finance

تنفق الكثير من السيدات أموالًا طائلة على الكثير من الأشياء في الحياة اليومية دون الشعور بالذنب، الأمر الذي يُمثل عائقًا لدى الكثير منهن للقيام بأي إدخار مالي أو استثمار ناجح، لذلك تمكنت بولا سوكونبي من خلال هذا الكتاب تعليم الكثير من النساء كيفية تحقيق الاستقلال المادي وتعلّم كيفية إدارة الأموال من خلال وضع ميزانية والالتزام بها.

إن إنفاق الكثير من الأموال في أمور لا تعود بالنفع على الشخص على المدى البعيد يُعد عادة سيئة جدًا يقع فيها الكثير، فلا بأس ببعض المرح والترفيه ولكن يجب أن تتم جميع النفقات وفقًا لميزانية تم إعدادها مسبقًا والالتزام الكامل بها لتحقيق الأهداف المالية المطلوبة والاستمتاع بجميع مظاهر الحياة دون إضافة أعباء أو ديون مادية جديدة.