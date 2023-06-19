كيف تبني علامة تجارية قوية لعملك؟

تُعد العلامة التجارية بمثابة الصورة التي تعكسها الشركة عن نفسها أمام عملائها، أي باختصار فإن العلامة التجارية هي الشعور الذي استطاعت الشركة توصيله للجمهور والصورة التي يتنباها قطاع كبير من العملاء.

العلامة التجارية القوية هي التي تجعل الشركات تستمر في السوق لفترة طويلة وتنمو لتفتح فروعا أخرى حول العالم، وهذا يتطلب الكثير من المجهود والمسؤولية والالتزام للوصول إلى رضا أكبر قدر ممكن من العملاء وتحقيق انتشار أكبر وأفضلية أكثر على العلامات التجارية المنافسة.

لذلك تلجأ بعض الشركات إلى المتخصصين في الدعاية والتسويق لبناء علامة تجارية قوية تجعل منتجات الشركة واسمها هي الأشهر والأقوى.

ماذا تعني كلمة علامة تجارية؟

تُعد العلامة التجارية بمثابة الصورة التي تعكسها الشركة عن نفسها أمام عملائها، أي باختصار فإن العلامة التجارية هي الشعور الذي استطاعت الشركة توصيله للجمهور والصورة التي يتنباها قطاع كبير من العملاء عن المنتج أو الشركة أو الخدمة المُقدمة.

نصائح تساعدك على بناء علامة تجارية قوية

يظن البعض أن العلامة التجارية هي عبارة عن الشعار الذي تتبناه الشركة أو المنتج، أو لون السلعة أو إعلانها ولكن هذه فكرة خاطئة، فشعار المنتج سواء كان جُملة أم كلمة أو لونًا أو طريقة كتابة الاسم، فجميعها وسائل وأدوات يتم استخدامها معًا وتوظيفها بشكل مثالي لخلق علامة تجارية قوية، لذلك إذا كنت ترغب في بناء علامة تجارية قوية فعليك اتباع هذه النصائح:

اختيار الجمهور المستهدف لعرض علامتك التجارية

إن تحديد الجمهور المستهدف الذي ستعرض علامتك التجارية له هو أولى الخطوات الناجحة وأهمها لبناء علامة تجارية قوية، فمثلًا العلامة التجارية لمنتج أو لشركة متخصصة في منتجات العناية بالأطفال ستختلف عن العلامة التجارية الخاصة بالمراهقين أو البالغين، لذلك حدد أولًا طبيعة الجمهور المستهدف من خلال تحديد:

فئة الجمهور المستهدف (أطفال، مراهقين، بالغين).

نوع الجمهور المستهدف (رجال، نساء أو الاثنين معًا).

المستوى الاقتصادي للفئة المستهدفة.

اتباع تحليل SWOT

يُعبر تحليل SWOT عن العوامل التي يجب دراستها في المنتج أو الشركة قبل تصميم علامة تجارية خاصة بها، فكل حرف من حروف SWOT تعبر عن جانب مهم يجب دراسته، فمثلًا:

حرف S يعني Strength أي نقاط القوة الموجودة في عملك.

حرف W يعني Weakness أي نقاط الضعف التي لا يهتم بها العميل.

حرف O يعني opportunities أي الفرص التي تستطيع استغلاها في سوق العمل.

حرف T يعني Threats أي التهديدات التي يمكن أن تواجهها في سوق العمل.

اختيار التصميم المناسب لشعار علامتك التجارية

إن شعار علامتك التجارية هو أكثر ما يجعلها عالقة في أذهان العملاء ولا يمكن نسيانها، فشعارك سيظل يعبر عن علامتك التجارية في كل مكان وزمان، لذلك يوجد عدة عوامل يجب مراعاتها عند تصميم الشعار المناسب مثل:

أن يكون الشعار مميزًا جدًا وغير تقليدي حتى يظل في ذهن العملاء، فمثلًا شعار شركة Apple (على شكل تفاحة غير مكتملة) لا يمكن نسيانه.

مميز ليجعلك تظهر من بين منافسيك، فمثلًا اختيار شركة Coca Cola لطريقة كتابة اسمها ولون الشعار الأحمر جعلها مميزة جدًا.

سهل الاستخدام حتى يمكن استخدامه وتطبيقه في مختلف الوسائل الإعلانية.

ادمج علامتك التجارية في السوق من خلال استخدام كافة وسائل الاتصال مع الجمهور

بعد تصميم العلامة التجارية الخاصة بمنتجك أو شركتك عليك غرسها في السوق تدريجيًا لتصل إلى الجمهور المستهدف بسهولة وتصبح منتشرة بشكل كبير لتظهر بشكل متكرر أمام الجمهور، ويمكن استخدام الكثير من الطرق والوسائل لنشرها بنجاح فمثلًا يمكن استخدام:

الإعلانات المرئية أو المسموعة للوصول إلى الجمهور وعرض علامتك التجارية.

استغلال وسائل التواصل الإجتماعي للقيام بحملات إعلانية ناجحة، والحرص دائمًا على أن تكون لك سمعة طيبة على وسائل التواصل الاجتماعي مما يعمل على زيادة نسبة جمهورك وعددهم.

خدمة العملاء أو قسم المبيعات هم المسؤول الأول عن نجاح أو فشل العلامة التجارية بعد انطلاقها، فطريقة التعامل مع الجمهور باحترافية تجعل العلامة التجارية في نجاح دائم.

استخدام اللغة الصحيحة في نشر علامتك التجارية هي من أهم أسباب الاتصال الناجح أيضًا مع جمهورك، فمثلًا نوع المنتج أو الخدمة التي تقدمها تتحكم في شكل اللغة التي تقدم بها علامتك التجارية إذا كنت لغة رسمية أو احترافية وهكذا.

مخاطبة العاطفة لدى الجمهور، فمثلًا من أكثر العلامات التجارية التي تحقق نجاحًا سريعًا وملحوظًا هي التي تُقدم قصصًا ونماذجًا عاطفية في حملاتها الإعلانية، فمثلًا هناك الكثير من العلامات التجارية التي تعرض قصص بعض الأسر التي تحتاج إلى مساعدة أو التي تقوم بشن حملة لنشر السعادة بين أطفال الأسر الفقيرة وهكذا.

صمم موقعًا إلكترونيًا رسميًا بشكل احترافي يحمل علامتك التجارية

الموقع الإلكتروني الرسمي الذي يحمل العلامة التجارية الخاصة بالشركة أو المنتج من الأشياء المهمة والأساسية التي تعبر عن هوية الشركة وتزيد من ثقة العملاء في العلامة التجارية، لذلك يجب تصميم موقعك الإلكتروني بشكل احترافي يحتوي على شعار الشركة ولونها ليتم من خلال هذا الموقع عرض جميع الأخبار المتعلقة بالعلامة التجارية والإعلانات الجديدة أولًا بأول.

راقب علامتك التجارية أولًا بأول

إن تحقيق النجاح لخلق علامة تجارية قوية أمرٌ يمكن الوصول إليه مع بعض المجهود ولكن الحفاظ على هذا النجاح وخاصًة في ظل الانفتاح الكبير للسوق ووجود الكثير من المنافسين أمرٌ يتطلب الالتزام، والحفاظ على مستوى الجودة، ومحاولة إرضاء الجمهور ومراقبة العلامة التجارية أولًا بأول، لكن كيف يمكن مراقبة العلامة التجارية طوال الوقت؟

سهّل Google Analytics مراقبة العلامة التجارية من خلال الإطلاع على التعليقات الخاصة بالجمهور ومستوى رضاهم، بالإضافة إلى سهولة مراقبة المناقشات التي تجري من قبل الجمهور على العلامة التجارية، وهذا ما يساعد الشركات على تحسين خدمتها للحفاظ على قوة علامتها التجارية ومكانها في السوق.

اجعل لعلامتك التجارية دورًا أساسيًا في المجتمع

تُشارك الكثير من العلامات التجارية في عدد كبير من الأعمال التي لها تأثير إيجابي كبير على المجتمع، فعلى سبيل المثال، تسعى عدد من العلامات التجارية إلى أن يكون لها دور في التبرع لبناء عدد من مستشفيات الأطفال، وتطوير القرى الفقيرة أو مساعدة الطلاب الأيتام وهكذا، الأمر الذي يجعل الجمهور يشعرون بجزء من المسؤولية تجاه المجتمع من خلال المساهمة في هذه المشروعات بطريقة غير مباشرة، مثل زيادة الإقبال على العلامة التجارية وتفضيلها عن غيرها على سبيل المثال.

تقبل فكرة أن إرضاء الجميع غاية لا تُدرك

إرضاء القطاع الأكبر من الجمهور أمرٌ أساسي لنجاح العلامة التجارية، فهو الأمر الذي يجعلها تصبح واحدة من أقوى العلامات التجارية في مجالها، ولكن التركيز المبالغ فيه على إرضاء الجميع قد يتسبب في تعطيلك عن الانتقال إلى الخطوة التالية، فلا يوجد شيئا كاملا على الإطلاق، فكل ما عليك هو خلق علامة تجارية قوية تتوافر فيها شروط النجاح ثم الانتقال إلى الخطوات التالية مثل الإنتاج، والتسويق والدعاية والإعلان وخدمة العملاء والبيع.

العلامة التجارية الناجحة تفتح الأبواب أمام الشركة أو المنتج للوصول إلى كل منزل وإلى كل عميل، فهي تُمثل السهل الممتنع الذي يمكن تنفيذه بسهولة، ولكن من خلال اّتباع كافة الخطوات والنصائح التي ذكرناها سابقًا ستتمكن من الوصول إلى النجاح والحفاظ عليه لأن هذا هو ما يحتاج إلى المجهود الحقيقي.