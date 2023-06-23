"داخل القفص" نزال قتالي مرتقب بين إيلون ماسك وومارك زوكربيرغ

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسائل المتبادلة بين ماسك وزوكربيرغ، كما غرد مستشار الأعمال شيبه تايلور عبر تويتر "اختر خصمك في النزال"، بين رئيسي تويتر وميتا.

نشر الملياردير الأميركي ومالك موقع تويتر، إيلون ماسك عبر حسابه، رسالة قال فيها إنّه "يتطلّع إلى نزال قفص" مع مالك شركة ميتا، مارك زوكربيرغ.

وكان مارك زوكربيرغ البالغ من العمر 39 عامًا، قد ردّ على تغريدة ماسك معلّقًا "دلّني على مكان النزال". فيما قال متحدّث باسم ميتا لموقع بي بي سي، إنّ "القصّة تتحدّث عن نفسها.

ويعدّ ماسك (رئيس تويتر) وزوكربيرغ (رئيس ميتا) من أكبر أقطاب التكنولوجيا في العالم.

ولاحقًا، ردّ ماسك على رسالة زوكربيرغ بأنّ النزال سيكون في "غيناس أوكتاغون"، والتيب تعتبر حلبة مصارعة للمنافسة ومحاطة بسياج، وتستخدم لمباريات فنون القتال المختلط، والتي تننظمها "يو إف سي".

وكان ماسك قد علّق حول هذا الأمر قائلًا "أجيد هذه الحركة التي أسمّيها "ذا ووولروس"، حيث أجثم فوق خصمي ولا أفعل أيّ شيء".

وأضاف ماسك "غالبًا لا أمارس التمرينات الرياضيّة، باستثناء ملاعبة أطفالي وتطويحهم في الهواء". أما زوكربرغ، فهوو يتلقّى تدريبات في فنون القتال المختلط، كما فاز في عدد من دورات الدفاع عن النفس "الجوجيتسو".

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسائل المتبادلة بين ماسك وزوكربيرغ، كما غرد مستشار الأعمال شيبه تايلور عبر تويتر "اختر خصمك في النزال"، بين رئيسي تويتر وميتا.

ومن المعروف عن إيلون ماسك، إطلاقه بيانات غير جادة بين الحين والآخر، كان آخرها أنّه عيّن كلبه كرئيس تنفيذي لمنصة تويتر.

وفي عام 2017، غرّد ماسك قائلا إنه كان قد "حصل على موافقة حكومية" للربط بين نيويورك وواشنطن وفيلادلفيا وبالتيمور بنوع من نظام القطارات يُدعى "هايبرلوب". لكن ذلك لم يتحقق على أرض الواقع.

وفي عام 2018، اضطر ماسك إلى التنحي عن منصبه كرئيس لشركة تسلا.