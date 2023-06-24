يربط "ذا غلاسيه إكسبرس" بين منتجعين جبليين رئيسيين في جبال الألب السويسرية، ما يمنح الركاب جولة رائعة وسط قمم سويسرا الثلجية والمروج الجبلية في رحلة قطار تمتد حوالي 7 ساعات ونصف.

تختلف أشكال السفر بين الطيران والقطار والسفن، ولكن تتميز رحلات القطارات بكونها تجربة مثيرة يمكن من خلالها الاسترخاء في مقعدك فيما تشاهد المناظر الخلابة عبر النافذة.

وقد انتشر هذا النوع من الرحلات خلال السنوات الأخيرة مع ظهور تجارب مختلفة يمكن القيام بها على متن القطارات والذهاب إلى المواقع السياحية ومشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة.

وهنا سنأخذك إلى أفضل 10 رحلات قطار ذات مناظر خلابة في العالم:

1. ذا غلاسيه إكسبرس "Glacier Express" في سويسرا

يربط "ذا غلاسيه إكسبرس" بين منتجعين جبليين رئيسيين في جبال الألب السويسرية، ما يمنح الركاب جولة رائعة وسط قمم سويسرا الثلجية والمروج الجبلية في رحلة قطار تمتد حوالي 7 ساعات ونصف.

ويمر القطار عبر جميع المواقع السياحية الرئيسية في جبال الألب السويسرية، بما في ذلك منتجع التزلج الجذاب "سانت موريتز"، وقرية "زيرمات" ومسار "ألبولا" الذي توجد به قنوات "سوليس" و "لاندواسر" ومضيق نهر الراين.

ويُطلق على قطار "ذا غلاسيه إكسبرس" لقب أبطأ قطار في العالم، وقد جرى تجديد عربات الدرجة الأولى والثانية مؤخرًا، في حين أعيد إطلاق عربة القطار العلوية "الفئة المميزة" في عام 2019، والتي توفر مقاعدًا مضمونة بجوار النافذة ووجبة طعام تتكون من سبعة أطباق.

2. قطار ذا كنديان "The Canadian" في كندا

تستغرق رحلة قطار "ذا كنديان" 4 أيام يمضيها الركاب في مشاهدة حقول البراري الذهبية وبلدة البحيرة الوعرة والمدن الخلابة على طول خط سير القطار من تورونتو إلى فانكوفر.

ويتميز القطار بكونه مصنوعًا من الزجاج بشكل شبه كامل مما يتيح للركاب رؤية واسعة وشبه كاملة للأفق والحقول والمناطق الخلابة التي يمرون بها.

3. ذا ترين تو ذا كلاودز"The train to the clouds" في الأرجنتين

يسير قطار "ذا ترين تو ذا كلاودز" على مسارات متعرجة عبر جبال الأنديز الوعرة في رحلة تمتد إلى 15 ساعة من سالتا في الأرجنتين وحتى الحدود التشيلية.

وتعد رحلة قطار "ذا ترين تو ذا كلاودز" أحد أعلى رحلات القطار في العالم، حيث يرتفع المسار إلى ما يقرب من 13,800 قدم فوق الأرض.

4. ذا غان "the ghan train" في أستراليا

يأخذ قطار "ذا غان"، أطول قطار في العالم، الركاب في رحلة مدتها 54 ساعة مما يتيح مشاهدة ممتعة للمناظر الطبيعية المثيرة والمواقع الأصلية التي تتجاوز حدود وسائل النقل الأخرى.

ويقطع القطار أسبوعيًا 2979 كيلومترًا عابرًا أستراليا من مدينة أديلايد جنوبًا، مرورًا بمدينة أليس سبرينغز، ووصولًا إلى مدينة داروين في الإقليم الشمالي.

وتتضمن رحلة القطار الشيقة وقفات طويلة في مراكز خارجية مخصصة للركاب، لزيارة المناطق النائية في البلاد ضمن جولات منظمة عند توقف القطار.

5. برنينا اكسبريس "Bernina Express" في جبال الألب السويسرية

توفر رحلة قطار برنينا اكسبريس، فرصة رائعة لالتقاط أجمل الصور وسط الطبيعة الخلابة، حيث توفر النوافذ ذات الارتفاع المزدوج صورًا بانورامية لا يمكن تفويتها للأنهار الجليدية المغطاة بالثلوج والمروج المليئة بالأزهار والبحيرات الشاسعة.

ويشمل المشهد جسر لاندواسر الشهير بأقواسه الستة وهو نموذج معماري مذهل بني في العام 1901.

ويزداد جمال المناظر الطبيعية حين يمر القطار وسط أشجار التنوب في وادي بوشيافو قبل أن يتوقف أخيرًا عبر الحدود في بلدة تيرانو الإيطالية الساحرة.

ويربط هذا الجسر بين شمال وجنوب أوروبا، ما يجعل الركاب يشهدون الثقافات واللغات المختلفة، مع الانتقال من الجبال العالية إلى الأنهار الجليدية في كانتون غراوبوندن السويسري بالإضافة إلى مشاهدة أشجار النخيل وكروم العنب في وادي فالتيلينا بإيطاليا.

6. بلغراد بار ريلواي "Belgrade–Bar railway" في صربيا، الجبل الأسود

تأخذك الرحلة الممتدة 10 ساعات تقريبا في جولة ممتعة داخل القطار لمشاهدة المناظر الخلابة، حيث تمر فوق 435 جسر و254 نفق من عاصمة صربيا وحتى شواطئ البحر الأدرياتيكي في الجبل الأسود، ليبلغ طول رحلة القطار 476 كيلومترًا.

7. قطار Jacobite Steam في اسكتلندا

يأخذك القطار البخاري في رحلة عبر المرتفعات الاسكتلندية لتشاهد المناظر الخلابة بين حصن وليم وميناء صيد الأسماك الصغير ماليج، بالإضافة إلى الطبيعة البرية للقمم الوعرة والوديان الضبابية والبحيرات الكريستالية.

وتوفر الرحلة مشاهدة قمة بن نيفيس، وهو أعلى جبل في اسكتلندا، وجسر جلينفينان المكون من 21 قوسًا ويعود تاريخ بناءه إلى العام 1901.

8. THE ROYAL EXPRESS في اليابان

يعد القطار الملكي الأنيق ذو اللون الأزرق اللامع أحدث خطوط السكك الحديدية السياحية وأكثرها فخامة في اليابان.

تستغرق الرحلة ثلاث ساعات فتبدأ من شاطئ إيزو وتتجه للجنوب الغربي لتصل إلى مدينة شيمودا، وتوفر الرحلة مناظر ساحرة للمحيط الهادي وشبه جزيرة إيزو وخليج ساجامي.

عند الوصول إلى شيمودا، يمكن التوقف والاستمتاع بأحد الينابيع الساخنة وزيارة ضريح شيراهاما.

9. مهراجا اكسبريس "Maharajas' Express" في الهند

تعيدنا هذه الرحلة الرائعة إلى طريقة السفر التقليدية والتي كان يتميز بها المهراجا الحاكمون في الهند.

ينطلق القطار في جولة فريدة لاكتشاف أجمل الأماكن الموجودة في البلاد مثل راجاستان الملونة، وآغرا موقع تاج محل، ومتنزه رانثامبور الوطني ، وهو أفضل مكان لمشاهدة النمور البرية والفهود والتماسيح.

وتُعتبر مجموعة القصور والمعابد والحصون الأميرية التي يمر بها القطار، وحفلات الشاي الهادئة تجربة فاخرة للتعرف الى التاريخ الهندي على متن القطار.

يقدم قطار مهراجا اكسبريس خمس مسارات عبر شمال غرب ووسط الهند بين شهري تشرين الأول/ أكتوبر ونيسان/ أبريل، أبرزها رحلة تراث الهند لمدة ثمانية أيام والتي تنقل الضيوف من مومباي إلى أودايبور وراجاستان وجودبور ومدينة بيكانير التي تعود للقرون الوسطى.

يتسع القطار الفخم لـ84 ضيفًا ويوفر أربعة أنواع من أماكن الإقامة.

تحتوي جميع المقصورات والأجنحة على حمام داخلي خاص بها ونظام تحكم فردي في درجة الحرارة، بينما جرى تجهيز الأجنحة بحوض استحمام، ويوجد على متنه عربتا طعام فاخرتان، رانج محل ومايور محل، اللتان تحتويان على أفضل أطباق الطعام التي يتم تقديمها على أطباق ذات حواف ذهبية.

أما عربة الصالة "راجاه كلوب" فهي مليئة بالكتب وألعاب الطاولة، كما يوجد متجرا للهدايا التذكارية.

10. قطار روفوس ريل "Rovos Rail" في جنوب افريقيا:

واحدة من الرحلات الراقية بل يمكن اعتبارها الأفضل، حيث توفر الرحلة مناظر خلابة للمراعي في هايفيلد، بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الصحراوية في كارو، والمسارات المتعرجة عبر مزارع الكروم في الكاب الغربية، ومنازل من القرن الثامن عشر، لتنتهي الرحلة في وسط مدينة كيب تاون، وهي إحدى أكثر مدن العالم روعة.

يمكن زيادة حجم الإثارة في الرحلة بزيارة قرية ماتيسفونتين التاريخية وكيمبرلي، موطن أكبر منجم للألماس في العالم.

يعمل أسطول مكون من ستة قطارات عتيقة، على تشغيل شبكة الرحلات المخصصة التي تستغرق من 48 ساعة إلى 15 يومًا، مع وجهات تشمل جنوب إفريقيا وزيمبابوي وناميبيا وتنزانيا.

يمتد مسار "درب المحيطين" من دار السلام إلى لوبيتو في أنغولا، وهي رحلة مميزة يسافر فيها قطار الركاب في المسار النحاسي الممتد من الشرق إلى الغرب.

يحمل كل قطار 72 راكبًا كحد أقصى في 36 جناحًا، أكبرها الجناح الملكي، الذي يشغل نصف عربة قطار ويتميز بحوض استحمام على الطراز الفيكتوري.

يتميز بوجود شرفة في الهواء الطلق لمشاهدة المناظر الطبيعية، بينما يسير القطار بدقاته الإيقاعية المميزة على السكك.

يستفيد الضيوف من عربة الطعام وعربة الصالة ومتجر الهدايا الصغير أو الاستلقاء على الأرائك الموضوعة بجوار النوافذ الكبيرة لتوفير رؤية أوسع للطبيعة.

من الجدير ذكره هو أن السفر بالقطار أصبح هدفًا في حد ذاته وليس طريقة للتنقل فقط، حيث توفر رحلات القطار فرصة للركاب للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة في رحلة بطيئة تستغل فيها كل دقيقة في توفير الراحة النفسية للركاب من خلال المرور عبر الطبيعة وتنوع المشاهد التي تمر بها الرحلة.