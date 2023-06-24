تجربة رائعة لقضاء العطلة وسط المناظر الطبيعية الخلابة هو ما توفره حديقة "بلاد الماء" في فيرجينيا بالولايات المتحدة الأميركية لزائريها، فهي موجودة وسط الغابات والأشجار كما أنها من أقدم الحدائق المائية في العالم.

قد يكون الهدوء والراحة والاستجمام من أهم الأمور والمميزات التي يبحث عنها المسافر عند تخطيطه لرحلته السنوية، فمن أكثر الأماكن بحثًا هذه الأيام لقضاء أوقات ممتعة هي الحدائق المائية في أماكن متفرقة حول العالم، وذلك لأن الحديقة المائية هي منطقة ترفيهية واسعة للغاية توفر لك ألعابًا مائية رائعة وسط طبيعة خلابة ومناظر ساحرة مانحة إياك فرصة رائعة للاستجمام وعيش المغامرة مع أصدقائك وعائلتك والخروج في جولات مائية في القوارب، إذ أن أكثر هذه الألعاب مناسبة للكبار والصغار، باختصار تجمع الحدائق المائية بين الاستجمام وعيش المغامرة بطريقة ساحرة وأخاذة.

إذا كنت تُخطط لرحلة عائلية أو شهر عسل أو السفر مع أصدقائك، فيمكنك قراءة هذه المقالة والاطلاع على أكثر 10 حدائق مائية زيارة في العالم لاختيار المكان الأكثر ملائمة لك من بين الاختيارات المتنوعة.

حديقة وايت اَند واجلد في أستراليا

حديقة "وايت اَند واجلد" المائية هي واحدة من أفضل الحدائق المائية في العالم، والأكثر بحثُا وزيارة من قبل الكثيرين، فهي فرع من سلسلة حدائق "وايت آند وايلد ووتر وورلد" المتاحة طوال العام، حيث تفتح أبوابها لزائريها سواء إن كان الطقس صيفًا أم شتاء.

وتتميز هذه الحديقة بألعابها المائية المتنوعة والخطرة لتمثل الوجهة الأفضل لمُحبي التجربة والمغامرات المختلفة، فالألعاب فيها عملاقة للغاية وأشهرها هي التورنادو والبلاك هول، فتوفر لك فرصة رائعة للاستمتاع والترفيه، لذلك عليك وضعها ضمن محطاتك إذا قمت بزيارة إلى أستراليا.

حديقة بلاد الماء في فيرجينيا

تجربة رائعة لقضاء العطلة وسط المناظر الطبيعية الخلابة هو ما توفره حديقة "بلاد الماء" في فيرجينيا بالولايات المتحدة الأميركية لزائريها، فهي موجودة وسط الغابات والأشجار كما أنها من أقدم الحدائق المائية في العالم.

يرجع بناء هذه الحدائق إلى الخمسينات من القرن الماضي، فيشعر زوارها بأنهم بين أحضان الطبيعة والخضرة، لذلك لا تتردد في زيارتها إذا أتيحت لك الفرصة في الذهاب إلى الولايات المتحدة.

حديقة قلعة الرمال في بريطانيا

قلعة الرمال هي من أشهر الحدائق المائية حول العالم وتقع في بريطانيا، تشتهر باحتوائها على 18 لعبة كبيرة ومميزة وممتعة للغاية لمُحبي المغامرات، فهي ليست فقط للصغار وإنما هي حديقة للكبار أيضًا حيث يمكنك قضاء وقت ممتعٍ والخروج عن المألوف واللعب وسط أجواء مليئة بالحياة والبهجة والألوان.

قم بزيارتها للتخفيف من ضغوطاتك وإخراج طاقتك بشكل كامل واستمتع بوقتك سواء مع الأصدقاء أو العائلة.

حديقة سفينة نوح في الولايات المتحدة الأميركية

هل أنت من مُحبي الأراجيح؟ إذا كان جوابك نعم فهذه الحديقة المائية مناسبة لك، توجد حديقة "سفينة نوح" في الولايات المتحدة الأميركية وتحديدًا في مدينة ويسكونسين محتوية على أكثر من ستين أرجوحة مائية، بالإضافة إلى وجود مجموعة كبيرة من الأحواض المائية المزودة بالأمواج الصناعية.

تقع هذه الحديقة وسط الطبيعة الخلابة والأشجار العالية معطية الراحة لعينيك، بالإضافة للأجواء الهادئة للغاية والتي ستشعر بها فقط في حالة زيارة حديقة "سفينة نوح" المائية.

حديقة شيلتربان المائية في تكساس

كلمة "شيلتربان" هي كلمة ألمانية تعني الطرق الزلقة أو المزحلق، وتعد حديقة "شيلتربان" في ولاية تكساس الأميركية الاختيار الأفضل في حالة اصطحاب الأطفال، فهي تعتبر اَمنة تمامًا وتضم مجموعة كبيرة من الألعاب المائية المناسبة لجميع الأعمار.

لذا، إذا كنتم عائلة وتبحثون عن مكانٍ مناسبٍ لقضاء العطلة، فإن "شيلتربان" المائية هي الأفضل، اجعلها واجهتك السياحية المقبلة ولا تتردد في قضاء يومٍ ممتع والاستمتاع بالعديد من الألعاب في أجواء ساحرة ومختلفة.

حديقة لاس كاسكادا في مدينة بورتوريكو

إذا كنت تبحث عن حديقة مائية مختلفة فإن حديقة "لاس كاسكادا" التي تم إنشاؤها في جزيرة بورتوريكو عام 1985 هي ملاذك الأفضل، تحتوي هذه الحديقة بداخلها على نهر صناعي طويل للغاية وربما هذا أكثر ما يميزها عن غيرها من الحدائق المائية حول العالم.

يمكنك أن تستقل قاربًا ليطفو بك فوق سطح النهر ويسير بك وسط الطبيعة الخلابة داخل الحديقة المائية للاستمتاع والاستجمام في أجواء طبيعية ساحرة. ليس هذا فقط، بل إن هذه الحديقة تعد مكانًا رائعًا لاصطحاب الأطفال، وذلك لاحتوائها على العديد من الألعاب المائية المتنوعة والمناسبة للصغار والكبار أيضًا، لذلك يجب أن تكون زيارة جزر الكاريبي من ضمن اختياراتك لقضاء عطلات ممتعة.

حديقة وورلد ووتربارك في كندا

إذا كنت قد قررت أن تزور كندا، فلا بد أن تخصص يومًا كاملًا لزيارة "وورلد ووتربارك" في مدينة إدمونتون، إذ أنها تعد إحدى أشهر وأجمل الحدائق المائية في العالم، فقد صُممت داخل مول عملاق لذا فهي تعد الأكبر والأروع بين غيرها من الحدائق.

تضم هذه الحديقة أكبر حوض أمواج صناعية في العالم، وهي متاحة للزيارة طوال أيام العام. لا تفوت هذه الفرصة وقم بزيارتها للاستمتاع بوقتٍ لا مثيل له.

حديقة أتلانتس أكوافنتشر المائية

تعد حديقة "أتلانتس أكوافنتشر" المائية واحدة من مناطق الجذب الرئيسية التي يجب عليك زيارتها إذا كنت في دبي، فهي محطة ممتازة للتوقف عندها والاستمتاع بها مع عائلتك وأصدقائك.

تقع حديقة "أكوافنتشر" المائية في فندق أتلانتس، وهي أكبر حديقة مائية في العالم حيث المتعة والمغامرة مضمونتان، وتحتوي الحديقة على ما لا يقل عن 79 مزلقة ولعبة وشلالات ومسابح أمواج اصطناعية وشاطئ رملي أبيض خاص بطول 1 كم، بالإضافة إلى منطقة لعب مخصصة للأطفال الصغار، فكل شيء مصمم لتحقيق أقصى استمتاع للعائلة.

حديقة تشيملونج المائية في الصين

تعتبر حديقة "تشيملونج" المائية أحد أكبر الحدائق مساحة في العالم، إذ تحتوي على ألعاب ممتعة حصلت على جوائز عالمية عديدة وتضم مجموعة كبيرة جدًا من الألعاب الترفيهية المائية المناسبة لمختلف الأعمار، وأشهرها لعبة تسمى بينيموث التي حصلت العديد من الجوائز.

تقع الحديقة وسط الأشجار والخضرة فتحيطها من جميع الاتجاهات، وتمنح الحديقة زوارها فرصة رائعة للقيام ببعض المغامرات المائية المختلفة، وفي النهاية يمكن للزوار الحصول على جوائز تذكارية لكافة الألعاب في هذه الحديقة الممتعة.

حديقة صن واي لاجون في ماليزيا

ماليزيا من الدول الساحرة التي تجذب إليها الكثير من الزوار طوال العام، فبالإضافة إلى جمالها من بين الدول السياحية المختلفة فهي تمتلك حديقة مائية رائعة مقسمة إلى عدة أقسام مختلفة.

تضم هذه الحديقة مجموعة كبيرة من الألعاب المائية الممتعة التي يصل عددها إلى أكثر من 80 لعبة وأرجوحة هوائية، وذلك وسط الطبيعة الخلابة، لذلك لا تنسى أن تضع هذه الحديقة من ضمن قائمة الأماكن السياحية التي ترغب في زيارتها عند زيارتك لماليزيا.

نصائح تحتاجها عند زيارتك حديقة مائية

كن مستعدًا! فعند ذهابك بحديقة مائية سيكون من الأفضل أخذ الأمور التالية معك، لأنك بالتأكيد ستحتاجها:

مناشف.

واقي من الشمس مقاوم للماء.

الكثير من قناني الماء (أوصي بزجاجة ماء لكل فرد من أفراد الأسرة).

الكثير من الوجبات الخفيفة (يُسمح لك بإحضار طعامك إلى الحديقة، والألعاب المائية دائمًا ما تزيد من جوع الشخص).

ملابس إضافية (وحقيبة منفصلة لوضع الملابس المبللة فيها).

ضمادات (أنت لا تعرف أبدا).

مناديل الأطفال المبللة.

الشامبو والصابون وما إلى ذلك، وذلك إن كنت تخطط للاستحمام بعد اللعب.

اختيار المكان الأفضل لقضاء أوقات ممتعة هو ما يجعلك تنتظر رحلة سفرك ببالغ الصبر بعد مجهود عمل شاق لفترات طويلة، لذلك فإن اختيارك الصحيح للمكان الذي ستقضي فيه عطلتك هو ما سيسمح لك بالاستمتاع بكل دقيقة في العطلة، من أجل هذا تعتبر زيارة الحدائق المائية اختيارًا مختلفًا يغفل عنه الكثير من الناس، على الرغم من أنها تعد تجربة فريدة ومميزة للاستمتاع.