إذا كنت من مُحبي كل ما هو مختلف، فإن سالار دي أويوني أحد أفضل المعالم السياحية في أميركا الجنوبية التي يمكنك زيارتها، فهو عبارة عن أكبر تجمع ملحي في العالم ويقع بالتحديد في غرب بوليفيا.

إذا كنت تبحث عن مكان سياحي لقضاء عطلتك والاستمتاع بزيارة سياحية رائعة فإن أميركا الجنوبية تستحق أن تنظر إليها بكل اهتمام جاعلًا منها وجهتك لما تتمتع به من مناظر طبيعية ومناطق ترفيهية ساحرة.

على الرغم من أن أوروبا هي الأكثر شهرة وزيارة حول العالم، إلا أن أميركا الجنوبية هي منطقة تستحق الزيارة لما تتمتع به من أجواء جغرافية ومناطق حضرية وقرى نائية توفر لك فرصة رائعة للاستكشاف والعيش في مدن مختلفة ثقافيًا بشكل شبه تام عن ثقافتنا وبتكلفة منخفضة مقارنة بالمعالم السياحية الأخرى في دول أوروبا.

وأكثر ما يميز قارة جنوب أميركا هو الظواهر الطبيعية المدهشة والمناظر الخلابة، من شلالات وغابات وبحار وكثبان رملية وصخور بركانية، تمنحك فرصة رائعة للاستمتاع بتجربة سياحية فريدة.

من أجل ذلك قررنا في هذه المقالة الكتابة عن أكثر 10 معالم سياحية زيارة في أميركا الجنوبية، فقد تثير إحدى هذه الوجهات اهتمامك، وتقرر زيارتها في المستقبل القريب.

1. نهر بيريتو مورينو الجليدي في الأرجنتين

سُمي بنهر بيريتو مورينو الجليدي (أو كتلة بيريتو مورينو الثلجية) نسبة إلى فرانشيسكو مورينو الذي اكتشفه، حيث يعد هذا المكان من أشهر المعالم السياحية والمناطق الطبيعية المميزة في أميركا الجنوبية. تقع كتلة بيريتو الثلجية في الأرجنتين على بعد 48 ميلا من مدينة إلكالافيت، حيث تعد أحد أهم عوامل جذب للسياح في هذه الدولة.

ويأتي الزوار من مختلف بقاع العالم فقط لمشاهدة هذا النهر الجليدي الساحر الذي يقع في بحيرة أرجينتينو، حيث يمكنكهم القيام بنشاطات مختلفة:

صعود قارب صغير داخل البحيرة ومشاهدة الكتلة النهرية الجليدية عن كثب.

الخروج في مغامرة رائعة والسير على طول النهر الجليدي.

الاستمتاع برؤية المكان العملاق من على متن طائرة هليكوبتر والتقاط صور تذكارية رائعة.

2. سالار دي أويوني في بوليفيا

إذا كنت من مُحبي كل ما هو مختلف، فإن سالار دي أويوني أحد أفضل المعالم السياحية في أميركا الجنوبية التي يمكنك زيارتها، فهو عبارة عن أكبر تجمع ملحي في العالم ويقع بالتحديد في غرب بوليفيا، حيث تبلغ مساحته 10,582 كيلومتر مربع، ويبلغ ارتفاعه 37،000 متر فوق مستوى البحر، وسالار دي أيوني هو ما تبقى من بحيرة باجيفان التي جفّت كليًا منذ ما يزيد عن 40.000 عامًا، لتمثل حوالي ثلث احتياطي العالم من الليثيوم.

يأتي السياح من جميع أنحاء العالم لمشاهدة القمر ولحظات الغروب الساحرة وسط المناظر الطبيعية المميزة في هذا المكان، فهو من بين أفضل المناطق لالتقاط صور ساحرة في أوقات مختلفة من النهار.

3. منتزه توريس دل باينه الوطني في تشيلي

توريس ديل باينه الوطني هو منتزه وطني شهير في جنوب دولة تشيلي، صُنف على أنه من أجمل أماكن التصوير الفوتوغرافي على الأرض. تبلغ مساحته 448،280 فدان مليئة بالمناظر الطبيعية الخلابة والتفاصيل الساحرة، ويضم المنتزه العديد من أماكن الجذب التي تستحق الزيارة مثل:

بحيرة بيهو المصنفة من ضمن أجمل بحيرات العالم.

نهر جراي جلاسير الجليدي الخلاب.

شلال باين.

جبل فيريير المناسب تمامًا للتسلق.

4. غابات الأمازون المطيرة في البرازيل

تُعد غابات الأمازون المطيرة الرطبة من أجمل المعالم السياحية في منطقة أميركا الجنوبية التي يمكن زيارتها، حيث تغطي هذه الغابات أكثر من 5 ونصف مليون كيلومتر مربع. تنقسم غابات الأمازون بين 9 دول مختلفة، ولكن 60% من مساحتها موجودة في البرازيل، كما تضم هذه الغابات نهر الأمازون الضخم الذي تبلغ مساحته 7.05 مليون كيلومتر مربع مارًا بثلاث دول وهي البيرو وكولومبيا والبرازيل.

تمنحك زيارة هذا المكان الخلاّب عيش تجربة مثالية فريدة تستمتع فيها بالمناظر الطبيعية والحيوانات والنباتات النادرة التي ستجدها هنا فقط.

5. جزر غالاباغوس في الإكوادور

جزر غالاباغوس في الإكوادور هي واحدة من أكثر الأماكن السياحية الساحرة حول العالم، عند زيارتها ستنعم ببيئة خالية من التلوث والضوضاء لتستمتع بمناظر طبيعية خلابة لن تراها في أي مكانٍ اَخر على وجه الأرض.

تقع هذه الجزر قبالة ساحل الإكوادور وتتكون من 13 جزيرة بركانية كبيرة و3 جزر أصغر حجمًا و107 من الصخور الساحرة، حيث يمكنك الاستمتاع بالمناظر الطبيعية والمياه والتقاط صور تذكارية ساحرة والاستجمام وسط الهدوء والأجواء الجغرافية المعتدلة.

وعُرفت هذه الجزر قديمًا بالجُزر المسحورة، فالأساطير القديمة تقول إن القراصنة كانوا يدفنون كنوزهم المسروقة بها، فهل أنت مهتم بالذهاب والبحث عن أحد هذه الكنوز؟

6. جبل فيز روي في الأرجنتين

إن كنت تبحث عن مكانٍ سياحي مميز من أجل عيش المغامرة في قارة أميركا الجنوبية فإن جبل فيز روي في الأرجنتين هو المكان الذي سنرشحه لك، فهذا الجبل هو جزء من سلسلة جبال الأنديز، لذا، فهو المكان الأمثل لمحبي تسلق الجبال حيث يُعتبر تسلقه تحديًا كبيرًا، ولا يمكن إلا لذوي الخبرة أو للذين لديهم تدريب جيد تسلقه. يضم في سفحه مجموعة من البحيرات الساحرة بالإضافة لقرية إل تشالتن الموجودة داخل المتنزه الوطني لوس غلاسياريس، والتي ما تكون عادة مركز انطلاق المتسلقين.

7. جبل رورايما على حدود فنزويلا والبرازيل وغيانا

إذا كنت من محبي الطبيعة الصخرية الجبلية، فعليك حتمًا زيارة جبل رورايما والذي يعد أعلى قمة بين مرتفعات غيانا، أكثر ما يميز هذه الجبل هو انحداره بشكل عمودي بارتفاع 400 متر من جوانبة الأربعة ضامًا مجموعة من المنحدرات الضخمة.

يعد نقطة تلاقي لثلاثة دول وهم فنزويلا والبرازيل وغيانا، وللوصول إلى قمة الجبل التي تشبه المنضدة سيكون عليك تسلق الممر الوحيد الموجود في الجانب الفنزويلي ورؤية مشاهد لم تكن لنعنقد أنها ستراها في حياتك، حيث يقال إن تسلق قمة هذا الجبل ورؤية ما حوله هي تجربة يمكنك عيشها لمرة واحدة في الحياة. ومن أحد مميزات هذا الجبل هو تساقط الأمطار في أعلى القمة طوال أيام العام لتتساقط المياه من جوانبه الأربعة مكونة أعلى شلالات في العالم.

8. شلالات آنجل في فنزويلا

كما يحب البعض مشاهدة القمم الجبلية والطبيعة الصخرية، فإن هناك آخرين يبحثون عن المناطق المائية، وشلالات اَنجل هي أكثر المناطق سحرًا حول العالم، فبارتفاع يبلغ 979 مترًا مربعًا وعمق 807 مترًا.

تقع هذه الشلالات داخل حديقة كانيما الوطنية فى فنزويلا، وما يجعلها مميزة للغاية هو وجود الأشجار الخضراء التي تضفي لونًا رائعة على المياه، يمكنك هناك أن تستجم وتلتقط مجموعة من الصور وسط الطبيعة الساحرة.

9. منتزه لينسويس مارنيانسيس الوطني شمال شرق البرازيل

بمساحة تبلغ حوالي 1500 كيلومتر مربع يبدو منتزه لينسويس في أول وهلة كصحراء فريدة من نوعها، إلا أنه ليس بصحراء، وعلى الرغم من تساقط الأمطار بشكل كبير إلا أنه لا يوجد أي غطاء نباتي في المكان مما يعطيه مظهرًا خاصًا، وتتجمع المياه العذبة بين الكثبان الرملية فتشعر وكأنك في صحراء تتخللها بحيرات مياه زرقاء في منظر طبيعي خلاب ومميز.

وليس هذا فحسب بل يمكنك مشاهدة مجموعة مميزة من الأسماك في هذه البحيرات، ولذلك فإن هذه الحديقة واحدة من أجمل المعالم السياحية في قارة أميركا الجنوبية، فمن قد يتخيل وجود أسماء في بحيرات عذبة وسط الصحراء!

10. شلالات إجوازو بين الأرجنتين والبرازيل

شلالات إجوازو أحد مواقع التراث الطبيعية حسب ما أعلنت اليونسكو وواحدة من عجائب الدنيا لما تتميز به من جمال وسحر يميزها عن غيرها من الأماكن الأخرى، وهي الأفضل إذا كنت تبحث عن أحد المعالم السياحية المميزة والمختلفة في جنوب أميركا.

تقع هذه الشلالات على الحدود بين الأرجنتين والبرازيل وتمتد لمسافة 2 كم، ويبلغ متوسط تدفقها 1.3 مليون لتر في الثانية الواحدة أي ما يعادل قوة تدفق 275 شلال تقريبًا، وهو ما يميزها عن غيرها من الشلالات.

إذا كنت تبحث عن أفضل الأماكن السياحية لقضاء عطلتك للإستمتاع بوقتٍ سعيد وعيش المغامرة، فإن قارة جنوب أميركا تضم مجموعة ساحرة من المعالم السياحية الرائعة التي ذكرناها لك في هذه المقالة والتي ستوفر لك أوقاتًا ممتعة.