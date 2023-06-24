مكة هي الأرض المقدسة الأولى والأكثر زيارة حول العالم على وجه الكرة الأرضية، إذ أن بها بيت الله الحرام ويأتي إليها ملايين المسلمين من شتى بقاع الأرض في معظم أوقات العام

بالرغم من وجود مناطق مختلفة حول العالم للزيارة واللعب والترفيه إلا أن الناس يلجأون كثيرًا إلى زيارة الأماكن الدينية المختلفة، وهذا النوع من السياحة له جمهور كبير فالأماكن الدينية المقدسة هي المناطق الأكثر زيارة حول العالم، حيث ارتبط الناس بزيارتها على مر العصور لمعتقداتهم الدينية المختلفة، ولا يوجد دولة بالعالم إلا وتحمل موقعًا دينيًا سواء كان من مساجد أو كنائس أو معابد لأديان مختلفة و معتقدات موروثة فيأتيها الزوار من بقاع الأرض المختلفة ليشهدوا على عراقة هذه الأماكن إضافة إلى تصميماتها المعمارية المُبهرة التي ترجع إلى اَلاف السنين.

في هذه المقالة سنستعرض أمامكم أكثر 10 مواقع دينية زيارة في العالم.

1. مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية

مكة هي الأرض المقدسة الأولى والأكثر زيارة حول العالم على وجه الكرة الأرضية، إذ أن بها بيت الله الحرام ويأتي إليها ملايين المسلمين من شتى بقاع الأرض في معظم أوقات العام، ولكن النسبة الأكبر على الإطلاق تكون في موسم الحج في شهر ذي الحجة من كل عام من أجل أداء فريضة الحج، وتعتبر منطقة الحرم المكي هي المنطقة الأهم في مكة، وذلك لمكانتها العظيمة منذ أن قام ببنائها النبي إبراهيم، وحتى أصبحت ملتقى الحجاج كل عام، إذ جرى توسيع الحرم أكثر من مرة ليستوعب الأعداد الكبيرة من الزوار.

2. القدس العربية في فلسطين

تعتبر مدينة القدس مدينة مقدسة عند مختلف أتباع الديانات السماوية: اليهودية والمسيحية والإسلامية، فعلى مر العصور كانت مدينة الصلاة والصمود والعبادة، فهي منطقة ساحرة بكنائسها ومساجدها وأسواقها وحاراتها التراثية القديمة، وعلى الرغم من الصراع الدائم حولها، إلا أنها من المناطق الدينية التراثية التي يرتبط بها الناس من مختلف بقاع الأرض.

3. الفاتيكان في إيطاليا

تعد دولة الفاتيكان أحد أقدم الأماكن المقدسة حول العالم وتقع وسط العاصمة الإيطالية روما وهي المقر الرئيسي للديانة المسيحية الكاثوليكية، حيث أنها من أكثر المذاهب اعتناقًا حول العالم بما يعادل مليار و200 مليون شخص، على الرغم من مساحة الفاتيكان الصغيرة إلا أنها تُعتبر مركز القيادة الروحانية للكاثوليك، كما أنها تستقبل الملايين سنويًا من جميع أنحاء العالم، حيث تضم عددًا كبيرًا من الكنائس والكاتدرائيات وأماكن الجذب السياحي مثل:

كاتدرائية القديس بطرس.

كنيسة سيستينا.

القصر الرسولي.

مكتبة الفاتيكان الضخمة.

مجموعة من الحدائق المتنوعة.

جسر سانت أنجيلو.

قلعة سانت أنجيلو.

الكهوف المقدسة.

4. معبد مهابودهي في الهند

يحمل معبد مهابودهي بين جدرانه كافة معالم الديانة البوذية، وهي أحد العقائد الدينية في الهند، ويقع بالتحديد على ضفة نهر "نيرانيانا" كما انه المقر الرئيسي لشجرة "ماهبودي" والتي يقُال إن بوذا الشهير جلس تحتها، لتصبح بعد ذلك شجرة مقدسة لدى معتنقي الديانة البوذية، ويزورها الاَلاف من كافة أنحاء العالم، فيشاهدون المعبد الضخم والتصميم المعماري الهرمي الشكل الذي مر عليه آلاف السنوات.

5. معبد سنسوجي في اليابان

يقع معبد سينسوجي الشهير المعروف أيضًا باسم معبد أساكوسا كانون في أساكوسا بطوكيو، وهو أحد أقدم المعابد البوذية في العالم، حيث يُقال إن عمر المعبد حوالي 1400 عام وهو مخصص لإلهة الرحمة البوذية كانون؛ وفي كل عام يزور هذا المعبد الملايين من الأشخاص من جميع أنحاء العالم لعيش تجربة معبد سنسوجي الشهير.

وتعود قصة بناء هذا المعبد إلى عام 628 حيث ذهب شقيقان، وهما "هينوكوما هاماناري" و"هينوكوما تاكيناري" للصيد في نهر سوميدا، دون أن ينجحا في اصطياد أي سمكة، لكنهما في المقابل عثرا على تمثال ذهبي صغير. ولكنهما ألقوا التمثال مرة أخرى في الماء لأنهم لم يدركوا غرضه الحقيقي أو قيمته! ولكن بطريقة غريبة للغاية، استمر التمثال في العودة إلى شبكتهم واستمروا في رميه مرة تلو الأخرى في الماء، حتى أخذوه إلى الزعيم المحلي "حاجي نو ماتسوشي" وعلم على الفور أنها الآلهة كانون، إلهة الرحمة.

ليقوم الثلاثة معًا ببناء كوخٍ صغيرٍ من العشب لتكريم الإلهة، بعد ذلك بفترة قام "حاجو نو ماتسوتشي" بتحويل منزله إلى معبد للتمثال.

وتقول الأسطورة إنه بعد ثلاثة أيام من بناء المعبد شوهد تنين ذهبي يطير في السماء.

يستضيف معبد Sensoji أيضًا بعض الأحداث الرئيسية. الأكثر شهرة هو سانجا ماتسوري الذي يقام في أيار/ مايو وهو المهرجان السنوي لضريح أساكوسا. تشمل الأحداث الأخرى كرنفال أساكوسا سامبا و Hagoita-Ichi.

6. مسجد اَيا صوفيا في تركيا

يعد مسجد اَيا صوفيا في تركيا تحفة معمارية فريدة من نوعها ويقع بالتحديد في إسطنبول، وكان في بدايته عبارة عن كاتدرائية ضخمة تم تحويلها بعد ذلك إلى مسجد، ثم تحولت إلى متحف ديني في عام 1923 لتعود إلى مسجد مرة أخرىتحت حكم أردوغان.

جرى بناء آيا صوفيا على يد الإمبراطور "جستنيان" عام 532، واستغرق بناء هذا الصرح العظيم ما يقرب من 5 سنوات، وأصبحت وقتها مقرًا للديانة المسيحية الأرثوذكسية الشرقية، ولكن في القرن الخامس عشر وبعد الفتح العثماني للمدينة على يد السلطان "محمد الفاتح" جرى تحويلها إلى مسجد، حتى جاء "كمال أتاتورك" عام 1934م، وقام بتحويل المكان إلى متحف ديني يجمع بين التصميمات المعمارية البيزنطية والعمارة الإسلامية العثمانية، ثم يعود الرئيس رجب طيب إردوغان بفتح المكان كمسجد مرة أخرى.

7. ضريح إيسه الكبير في اليابان

نشأت الشنتوية في اليابان ويجد ممارسوها الروحانية في كل شيء، فبالنسبة لهم تخلق الأضرحة الشنتوية بيئة متناغمة مناسبة للتأمل والهدوء. يعتبر الكثيرون أن ضريح إيسه الأكبر هو الضريح الأكثر أهمية، إذ جرى تخصيصه لإلهة الشمس "أماتيراسو"، ويتميز المكان بتصميم إطار خشبي مميز خاص بعمارة الشنتو.

غالبًا ما يلاحظ الزوار مشاعر الهدوء والسكينة التي يبدو أنها تتخلل الموقع، حيث يؤمن أتباع الشنتو أن ضريح إيسه الكبير هو مكانٌ مهمٌ للحج ويجب على الجميع زيارته مرة واحدة على الأقل في حياتهم.

8. معبد هارمندير (المعبد الذهبي) في الهند

تتعدد المواقع الدينية في الهند ويعد معبد مارمندير في ولاية بنجاب أشهرهم، وهو أحد أهم أماكن العبادة السيخية ويسمى بالمعبد الذهبي، تم بناؤه على يد جورج الخامس السيخي، وكان ذلك في القرن السابع عشر حيث خصص للرجال والنساء من مختلف الطبقات والأديان لعبادة الله، وجرى تصميمه بطراز معماري فاخر، حيث يحتوي على 4 أبواب ويضم بداخله مساحة ضخمة لاستقبال أعداد كبيرة من الزوار. يأتي إليه الكثير من أتباع الديانة السيخية لزيارة الضريح المقدس والعبادة.

9. الحدائق البهائية في مدينة حيفا

سميت الحدائق البهائية بهذا الاسم نسبة إلى الديانة البهائية، إذ بناها الإيراني "فريبرز صهبا" في عام 1987 وتمتد على جبل الكرمل وتعد أحد الرموز المميزة في مدينة حيفا. يزور هذه الحدائق ما يقرب من 5 ملايين شخص تقريبًا، فما يميزها هي حدائقها الرائعة والمنظمة بشكل مميز، وتضم ضريحين لكبار رجال الدين في الديانة البهائية، ويُحيطها المركز العالمي للدين البهائي، وهو مبنى ذي قبة ذهبية، ويدعى مقام الباب أو قبة عباس.

وفي هذه الحدائق يمكنك أن تستمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة، والاسترخاء وسط الطبيعة الخضراء، والتقاط صور ساحرة والتعرف على تاريخ المكان وثقافته المختلفة.

10. كاتدرائية نوتردام في باريس

تقع كاتدرائية نوتردام التاريخية الشهيرة التي بنيت في القرن الثاني عشر بجانب نهر السين في باريس، وهي أحد أبرز الأماكن الدينية المقدسة حوال العالم، وهي رمز كبير للديانة المسيحية الكاثوليكية. يبدو تصميمها كتحفة فنية من العمارة القوطية، وهي من المعالم الأثرية في العالم وكان يقصدها الكثير من المسيحيين حول العالم إلا أنها تعرضت إلى حريق ضخم في عام 2019 وتسبب ذلك في صدمة للكثيرين.

يزورها حوالي 13 مليون سائح سنويًا وهي مدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العلمي.

قمنا في هذه المقالة بأخذك في جولة لزيارة مختلف الأماكن الدينية المقدسة حول العالم، حيث قدمنا في هذه المقالة أكثر 10 أماكن دينية زيارة، فعلى الرغم من اختلاف الديانات حول العالم وتعددها إلا أن أتباع كل مذهب يزورون هذه الأماكن للتقرب من خالقهم والصلاة والدعاء.