تعرف على أكثر 10 معالم سياحية زيارة في إفريقيا

أهرامات الجيزة في مصر واحدة من أشهر المعالم السياحية والتاريخية في العالم وليست في إفريقيا فقط، حيث أنها أحد الاَثار الفرعونية التي أذهلت العالم كله بطريقة بنائها وضخامتها وعمرها الذي يصل إلى 2550 عام

إذا كنت تبحث عن مكان سياحي مميز لقضاء أوقاتٍ ممتعة فعليك أن تعلم أن القارة الإفريقية تضم العديد من المعالم الساحرة والتي تستحق الزيارة والاستمتاع بها، حيث تتميز إفريقيا بطبيعة أرضها الصحراوية الشاسعة والمدن الساحلية الرائعة والجبال المرتفعة التي تخطف الأنظار، مما يجعلها محطة رائعة للباحثين عن معالم سياحية للزيارة بمختلف أذواقهم.

لم إفريقيا؟

إن كنت تبحث عن عيش المغامرة ورؤية أشياء لم تتخيل بأنك ستراها في حياتك، فإن قارة إفريقيا تضم مجموعة متنوعة من الجزر الهادئة للاسترخاء والعديد من المعالم والأماكن السياحية التي تتمتع بأجواء معتدلة طول أيام العام، بالإضافة إلى الغابات والأشجار والبحار التي تجعلك تستمتع بالطبيعة الخلابة والتي لا يمكنك أن ترى مثلها على الأرض، لذلك سنعرض لك في هذه المقالة أكثر 10 معالم سياحية زيارة في إفريقيا لتجعلها من ضمن اختياراتك.

1. نهر أومو في إثيوبيا

قبل أن تختار نهر أومو ليكون وجهتك السياحية القادمة، عليك أن تطرح هذا السؤال على نفسك: هل أنا من مُحبي الحياة البرية؟ حيث أن نهر أومو الإثيوبي هو أفضل وجهة للراغبين في مُعايشة الأجواء والطبيعة البرية، فهو من المعالم السياحية المميزة في جنوب إثيوبيا ويصب في بحيرة توركانا على حدود كينيا، ويتمتع بالعديد من المناظر الطبيعية الخلابة بعيدًا عن البشر، كما أنه أيضًا الأكثر ملائمة لمُحبي البُعد عن المناطق الصاخبة والمزدحمة ضامًا مناطق برية مختلفة وقبائل محلية ومناطق مخصصة لاستقبال الزوار.

2. أهرامات الجيزة في مصر

أهرامات الجيزة في مصر واحدة من أشهر المعالم السياحية والتاريخية في العالم وليست في إفريقيا فقط، حيث أنها أحد الاَثار الفرعونية التي أذهلت العالم كله بطريقة بنائها وضخامتها وعمرها الذي يصل إلى 2550 عام قبل الميلاد، وهي خير دليل على عراقة وقوة الحضارة المصرية القديمة، فيأتي إليها الزوار من جميع أنحاء العالم لمشاهدتها ساعين لالتقاط صورة تذكارية بجوارها، فهي المعلم الوحيد الذي تحدى الزمن وبقي ليكون من عجائب الدنيا السبع القديمة والجديدة.

كما يقع بجوارها تمثال أبو الهول الشهير ومتحف مركب خوفو والذي يمكنك زيارته والتقاط صور بجواره وسط الطبيعة الرملية الساحرة.

3. شلالات فيكتوريا

شلالات فيكتوريا من المعالم السياحية الساحرة في جنوب إفريقيا، والتي تقع على نهر زامبيزي بين حدود زامبيا وزيمبابوي، ويبلغ ارتفاعها ضعف شلالات نياجارا ويصل ارتفاعها إلى ما يقارب 108.2 مترًا مربعًا.

يرتبط اسم شلالات فكتوريا بالأساطير حيث قيل إن القرب من المكان وزيارته له وقع السحر وبإمكانه تغيير حياتك للأفضل، وبالإضافة لذلك يوجد في محيط الشلالات العديد من المنتزهات الموجودة وسط الغابات المطيرة، كما يصنف هذا المكان ضمن عجائب الدنيا السبع الطبيعية، مشكلًا أكبر جدار من المياه المتساقطة في العالم.

4. زنجبار في تنزانيا

جزيرة زنجبار هي واحدة من أجمل الجزر في تنزانيا بإفريقيا، حيث يمكنك زيارتها إذا كنت تبحث عن مكانٍ مناسب تمامًا لقضاء عطلة وسط أحضان الطبيعة الساحرة وبعيدًا عن التوتر والروتين الممل، وإذا كنت من عشاق البحر والسباحة، فإن زنجبار تمتلك مجموعة من الشواطئ الساحرة ومنتجعات للاستجمام والاسترخاء ومبانٍ مرتفعة ذات إطلالات رائعة لمشاهدة المناظر الخلابة.

يمكنك أيضًا أخذ جولات ترفيهية للتعرف على ثقافة الشعب المحلي للجزيرة، ومشاهدة المباني المعمارية ذات الطراز والأسلوب الهندي والشرقي في تصميمه، وأيضًا بعض المبان ذات الطراز العربي والموري، فهي جزيرة تجمع بين ثقافات مختلفة تُميزها عن غيرها.

5. مدينة سيدي بوسعيد التونسية

تونس الخضراء من أجمل دول العالم، وتضم مدينة سيدي بوسعيد التونسية على ساحل البحر المتوسط، وهي أحد أشهر المعالم السياحية حول العالم والتي تمنحك عطلة هادئة كأنك على جزيرة في اليونان لأنها تطل على المياه الزرقاء الصافية، كما أنها أيضًا تتمتع بمبانٍ على طراز يوناني رفيع المستوى مع ألوان بيضاء وزرقاء تتناغم مع ألوان البحر.

تعد المدينة أيضًا إحدى المدن التاريخية التي حصلت فيها العديد من الأحداث الدينية على مر العصور، وهي واجهة لمختلف الفنانين البارزين والرسامين العالميين كونها مصدر إلهام بسبب هدوئها وطبيعتها الساحرة.

6. وادي القمر في أنجولا

يعد وادي القمر في دولة أنجولا أحد أشهر وأكثر المعالم السياحية حول العالم زيارة، فهو أحد أكثر المناظر الطبيعية تميزًا وسحرًا في القارة السمراء، وذلك بسبب تكوينه الذي يشبه سطح القمر وهذا هو السبب في اكتساب وادي القمر لاسمه، فطبيعته صخرية مميزة كما أنه مقصدٌ مناسبٌ لمُحبي الاستجمام والهدوء وسط الطبيعة الساحرة.

قد يرى البعض أن المكان بعيد بعض الشيء لكن زيارته تستحق العناء، فأولًا سيكون عليك القيام بالسفر إلى جنوب مدينة لواندا الأنجولية، لتذهب من هناك إلى منطقة وادي القمر مستمتعًا بعطلة رائعة.

7. مجمع معابد "أنغكور وات" في كمبوديا

إذا كنت تبحث عن مكان ما لاستكشاف تاريخ كمبوديا بدقة فبالتأكيد سيقع اختيارك على هذا المعبد الفخم والراقي الذي يعد أكبر نصب تذكاري ديني في العالم، والذي بُني في الاصل كمبعد هندوسي ليتحول تدريجيًا إلى منطقة جذب سياحية، يمكنك التقاط صور تذكارية مختلفة في هذا المكان الضخم المُصَمّم بأسلوب مبهر وساحر، حيث صممت معابد أنغور وات لتمثل جبل ميرو ( أوسوميرو أو سينيرو أو ماهامرو) موطن الآلهة في الأساطير الهندوسية.

8. أخدود نهر السمك جنوب ناميبيا

يعد نهر أخدود السمك الذي يقع جنوب نامبيا واحدًا من أفضل وأشهر الوجهات السياحية المميزة حول العالم، وهو من أضخم الأخاديد على سطح الكوكب وأحد عجائب الدنيا السبع الطبيعية في قارة إفريقيا حيث يصل طوله إلى ما يقارب الـ160 كيلو متر وعرضٌ يتراوح بين 27 و 550 متر.

عند زيارة المكان يمكنك القيام بالتالي:

التجول في إحدى ممراته المخصصة للمشي.

استكشاف أغرب وأندر أنواع الأسماك.

التحليق فوقه للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة التي يقدمها.

9. كثبان سوسوسفلي في ناميبيا

أحد أغرب الكثبان التي ستشاهدونها في حياتكم! فمن المعروف أن الكثبان الصحراوية تكون جافة جدًا دون وجود أي أثر للمياه إلا في الواحات، ولكن ما يميز هذه الكثبان هو تجمع المياه بينها فترى أمامك بحيرة طينية صغيرة وسط الصحراء، فإن كان هدفك من السفر هو الاستمتاع بالطبيعة الهادئة، أو إيجاد منطقة مناسبة للاسترخاء وقضاء عطلة بعيدًا عن ضجيج العالم، فإن كثبان سوسوسفلي هي وجهتك بالتأكيد، فهناك ستتمكن من رؤية الطين الأبيض المعروف باسم "ددفلي" بالإضافة للمناظر الطبيعية من القمم العالية؛ لذا، لا تتردد في زيارتها إذا كنت ترغب في رحلة مختلفة عن المناطق السياحية الأخرى في قارة إفريقيا.

10. جبل كليمنجارو في شرق تنزانيا

هذا المكان هو الأنسب لمُحبي الطبيعة الصخرية والمناظر المختلفة، حيث يقع جبل كليمنجارو في شمال شرق تنزانيا ضامًا ثلاثة براكين ضخمة تُسمى شيرا وماوينزي وأوهورو، وهو وجهة مناسبة تمامًا لك إن كنت ترغب في تسلق الصخور البركانية، ولكن عليك الإنتباه إذ أن هذه المغامرة تحتاج إلى مجموعة من الأشخاص حيث لا يمكنك القيام بذلك وحدك، كما يحتاج تسلق هذا الجبل إحضارك لكافة الأدوات اللازمة لمنع أي حوادث، فهي رحلة استكشافية قد تستغرق من 7 إلى 8 أيام.

يتميز هذا المكان بتراكم الثلوج الجليدية حول القمة، الأمر الذي يسمح لك بالتقاط مجموعة رائعة من الصور التذكارية والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة التي لا يمكنك رؤيتها في أي مكان آخر من العالم، بالإضافة إلى إمكانية الاستمتاع بالطبيعة المحيطة ومشاهدة الحيوانات والنباتات الفريدة.

تتعدد المعالم والأماكن في القارة السمراء الإفريقية، فهي بلاد في غاية الروعة، غنية بالمصادر ويمكنها بكل تأكيد إبهارك، من أجل ذلك لا تفوت هذه الفرصة في حالة رغبتك بزيارة المدن السياحية المميزة في قارة إفريقيا.