غرق الغواصة: من المسؤول عن تحديد كيفية وقوع المأساة؟

لم يتضح حتى، يوم الجمعة، من سيكون له السلطة لقيادة التحقيق الذي من المؤكد أن يكون معقدا والذي تشارك فيه عدة دول | السفينة الأم التي انطلقت منها تيتان، وهي سفينة "بولار برينس"، من كندا، بينما كان القتلى...

بدأت سلطات من الولايات المتحدة وكندا عملية التحقيق في سبب الانفجار الداخلي القاتل للغواصة تايتان، حتى في الوقت الذي يواجهون فيه صعوبات مع أسئلة حول من المسؤول عن تحديد كيفية وقوع المأساة.

لم يتم فتح تحقيق رسمي حتى الآن لأن الوكالات البحرية لا تزال منشغلة بالبحث في المنطقة التي دمرت فيها السفينة، ما أسفر عن مقتل الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها، حسبما قال خفر السواحل الأمريكي يوم الجمعة.

يتواجد حطام تايتان على عمق حوالي 12500 قدم (3810 أمتار) تحت الماء، على بعد مئات الأمتار من حطام السفينة تيتانيك الذي كانت الغواصة في طريقها لاستكشافه.

قاد خفر السواحل الأميركي مهمة البحث والإنقاذ الأولية، والتي كانت جهدا دوليا هائلا كلف على الأرجح ملايين الدولارات.

لم يتضح حتى، يوم الجمعة، من سيكون له السلطة لقيادة التحقيق الذي من المؤكد أن يكون معقدا والذي تشارك فيه عدة دول.

يقع مقر شركة "أوشن غيت إكسبديشنز" التي تمتلك وتدير تيتان في الولايات المتحدة، لكن الغواصة كانت مسجلة في جزر البهاما. تتواجد "أوشن غيت" في إيفريت بواشنطن، لكنها أغلقت عندما تم العثور على تيتان.

في الوقت نفسه، فإن السفينة الأم التي انطلقت منها تيتان، وهي سفينة "بولار برينس"، من كندا، بينما كان القتلى من إنجلترا وباكستان وفرنسا والولايات المتحدة.

قال المجلس الوطني لسلامة النقل يوم الجمعة إن خفر السواحل الأمريكي أعلن أن فقدان الغواصة تيتان كان بمثابة "كارثة بحرية كبيرة"، مشيرا إلى أن خفر السواحل سيقود التحقيق.

أوضح المتحدث باسم المجلس الوطني لسلامة النقل، بيتر كنودسون، أن خفر السواحل قدم المعلومات إلى الإدارة العليا للمجلس، مؤكد أن المجلس انضم إلى جهود التحقيق.

لم يؤكد خفر السواحل أنه سيتولى زمام المبادرة. وقالت القيادة العامة لخفر السواحل إن دائرة خفر السواحل الأولى في بوسطن ستناقش العمليات والخطط المستقبلية، لكنها لم تذكر متى.

لم ترد الدائرة الأولى على رسائل الهاتف والبريد الإلكتروني التي تطلب التعليق يوم الجمعة.

في غضون ذلك، قال مجلس سلامة النقل الكندي يوم الجمعة إنه بصدد بدء تحقيق يتعلق بالسفينة "بولار برينس". وكان 17 من أفراد الطاقم و24 آخرين على متن السفينة خلال رحلة الغواصة تيتان.

عادة ما تكون تحقيقات أعماق البحار طويلة ومضنية، مثل طبيعة التحقيقات في أعماق المحيط المظلمة.

قال الأميرال جون موغر، من الدائرة الأولى لخفر السواحل ”هذه بيئة قاسية بشكل لا يصدق أسفل قاع البحر".

يشار إلى أن الطريقة التي سيتقدم بها التحقيق الشامل ستكون معقدة بسبب حقيقة أن عالم استكشاف أعماق البحار ليس منظما على نحو جيد.

يتم التدقيق في الرحلات الاستكشافية في أعماق البحار، مثل تلك التي تقدمها ”أوشن غيت”، بشكل أقل من مثيله في الشركات التي تطلق الأشخاص في الفضاء، حسبما أشار سالفاتور ميركوغليانو، أستاذ التاريخ في جامعة كامبل في كارولينا الشمالية، الذي يركز على التاريخ والسياسة البحرية.

من المرجح أن تكون الغواصة تيتان نفسها جزءا رئيسيا من أي تحقيق. فقد أثيرت أسئلة حول ما إذا كانت الغواصة متجهة إلى كارثة بسبب تصميمها غير التقليدي ورفض مصممها الخضوع لفحوصات مستقلة تعتبر اعتيادية في هذه الصناعة.

لم يتم تسجيل تيتان كغواصة أميركية أو مع وكالات دولية تقنن السلامة. كما لم يتم تصنيفها من قبل أي مجموعة للصناعة البحرية ممن يضعون المعايير في مسائل مثل بناء البدن.

اشتكى ستوكتون راش، الرئيس التنفيذي لشركة "أوشن غيت"، الذي كان يقود تيتان عندما انفجرت، من أن اللوائح يمكن أن تخنق التقدم.

كتب راش في منشور على موقع شركته الإلكتروني "يعد تقديم كيان خارجي سريعا في كل ابتكار قبل وضعه في اختبار العالم الحقيقي لعنة للابتكار السريع".