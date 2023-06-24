قريبًا.. فيلم وثائقي عن "نجاة الأطفال الأربعة" في كولومبيا

المستشفى العسكري المركزي في بوغوتا الذي يتعافى فيه الأطفال، أوضح في أحدث تقرير له، أنّ الأطفال الأربعة لا يزالون في مرحلة التعافي "مع تحسن (...) في شهيتهم وزيادة في وزنهم".

تتعاون الحكومة الكولومبية مع المنتج البريطاني، سايمن تشين، لإنتاج فيلم وثائقي يتناول قصة نجاة الأطفال الأربعة الذي تاهوا أربعين يومًا في أدغال كولومبيا إثر تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم، على ما أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو.

ونقلت وكالة "أ ف ب" عن بترو قوله، الجمعة، ردًّا على سؤال وجّهه له صحافيون عن إمكانية إنتاج عمل يستند إلى قصة الأطفال ليزلي (13 عامًا) وسوليني (9 أعوام) وتيان نورييل (5 سنوات) وكريستين (سنة واحدة): "عقدت لقاءً أوّل مع منتج فائز بجائزتي أوسكار في المجال السينما الوثائقي".

واضاف بيترو من باريس حيث كان يشارك في القمة من أجل "ميثاق مالي عالمي جديد" "ينبغي التحدث إلى عائلة الأطفال ومجموعات السكان الأصليين (و) فتح بنك الصور الأرشيفية".

يشار إلى أن الرئيس الكولومبي كان قد نشر، الخميس، صورة تجمعه بسايمن تشين الذي نال عملان من إنتاجه هما "مان أون واير" (2008) و"سرتشينغ فور شوغر مان" (2012) جائزتي أوسكار.

من جتهه، غرّد تشين في حسابه عبر تويتر: "شكرًا جزيلاً سيدي الرئيس. إنه لشرف لي (...) أن أنتج فيلمًا وثائقيًا يستند إلى هذه القصة الملهمة".

وكان المستشفى العسكري المركزي في بوغوتا الذي يتعافى فيه الأطفال، أوضح في أحدث تقرير له أنّهم لا يزالون في مرحلة التعافي "مع تحسن (...) في شهيتهم وزيادة في وزنهم".

إلا أنّ الكلب البوليسي "ويلسون" الذي كان له دور بارز في عملية العثور على الأطفال، لا يزال مفقودًا.

ويجهد نحو 70 عنصرًا في الجيش، يتابع تقرير الوكالة الفرنسية، للعثور على الكلب، وهو من نوع الراعي البلجيكي ويبلغ ست سنوات. ودعا أكثر من مئة ألف شخص عبر منصة "تشاينج دوت أورغ" (change.org) الحكومة لـ"عدم وقف الجهود الرامية إلى العثور على الكلب الصغير الشجاع"، في حين أشار الجيش إلى أنّ أعمال البحث ستستمر لفترة "منطقية".