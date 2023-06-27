7 أماكن يُنصح بزيارتها خلال عطلة العيد في البلاد

أعدننا لكم مادة فيها شرح واف، عن 7 أماكن يُنصح بزيارتها مع عائلاتكم خلال عطلة العيد؛ وادي عيون، عين الهردويل - وادي القرن، الساخنة، عين جالوت "حارود"، عين فشخة، عين فارة (فرات)، مدينة عكا...

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعددنا لكم مجموعة من الأماكن والمواقع المقترحة لزيارتها برفقة عائلاتكم والأصدقاء في فلسطين الغنية بوديانها وأنهرها وطبيعتها.

ويُذكر أن درجات الحرارة ستكون عند معدلاتها السنوية ويكون الطقس حارا بالعموم.

وادي عيون

وادي عيون هو مسار طوله 2 كم ومدته حوالي ساعتين، يبدأ المسار في حرش أشجار الكينيا شمال شرقي المطلة، وينتهي في شارع رقم 90، يتطلب الدخول إلى المسار دفع رسوم بسيطة، يتميز بوجود شلالات وجداول جميلة في المسار.

مفضل بدء المسار من الجهة الشمالية من أعلى إلى أسفل، الوصول أولا إلى موقف المتنزه الشمالي "حنيون فايس"، ويوفر المكان مرافق للراحة والشواء، ويحتوي أيضًا على مراحيض لخدمة الزوار. مسار السير في وادي عيون والشلالات يناسب محبي المشي.

عين الهردويل - وادي القرن

وادي القرن هو أحد أطول وديان فلسطين، حيث يمتد على طول 41 كم من سفوح جبل الجرمق إلى البحر الأبيض المتوسط بجانب شاطئ الزيب. يبدأ مسار عين هردويل من الجزء الغربي لوادي القرن وهو مسار سهل نسبيًا ومناسب لجميع أفراد العائلة، ويُعتبر واحدًا من المسارات المفضلة في أيام الصيف الحارة. يمكنكم المشي بجانب المياه، ولكن من الأفضل المشي داخلها حيث يكون النهر باردًا وصافيًا وغير عميق. يبدأ المسار وهو دائري من المصف وينتهي فيه، وبالتالي يمكنكم تحديد طول المسار ومدته وفقًا لاحتياجاتكم، الدخول إلى المسار مجاني.

عين الهردويل (عرب 48)

الساخنة

متنزه الساخنة هو متنزه عام يقع عند سفوح جبال فقوعة "جلبوع" في غور بيسان، يتميز المتنزه بمياهه الساخنة التي تتدفق إلى البركة الكبرى بدرجة حرارة ثابتة تبلغ حوالي 28 درجة مئوية.

وتعتبر المياه المتدفقة إلى البركة من عين العاصي، وكانت تُستخدم لتشغيل مطحنة القمح. ويُعتبر المتنزه واحدًا من أفضل عشرين موقعًا جميلًا في العالم وفقًا للمعايير الدولية.

ملائم للأطفال والعائلات، والحجز مسبقا.

عين جالوت "حارود"

عين جالوت أو عين جالود هو نبع مياه يتواجد في منطقة مرج ابن عامر بالقرب من القريتين المهجرتين نورس وقومية. سمي نبع المياه بهذا بالاسم "عين جالوت"؛ أي تيمنًا بجالوت.

ملائم للأطفال والعائلات، والحجز مسبقا.

عين فشخة

عين مياه في منطقة البحر الميت تقع ضمن أراضي محمية طبيعية، وهي من المناطق الغنية بالمظاهر الطبيعية الخلابة في جنوبي البلاد، هناك وفرة بجداول المياه متفاوتة الأحجام والعديد من أنواع الأشجار والنباتات، وعلى الرغم من أن المسار مكشوف تماما إلا أنكم لن تشعروا بحرارة أشعة الشمس لأن المياه الباردة الموجودة في معظم هذه المحمية تبرد الأجسام.

أخفض واحة برك في العالم، تحوي تنوّع بيئي جميل، يلزم حجز مسبق ورسوم دخول، المكان متاح للسباحة والشواء، وملائم لذوي الاحتياجات الخاصّة.

عين فارة (فرات)

يتميز هذا الوادي بأن المياه فيه تجري بدون انقطاع على مدار العام، وتعتبر عين فارة أكبر الينابيع الثلاثة المتواجدة في المحمية الطبيعية عين فرات أو عين فارة، ولذلك سمي الوادي على اسمها. وهي منطقة تاريخية عاش فيها الإنسان منذ بداية التاريخ، ومنطقة طبيعية جميلة جدا، فلا تفوتوا على أنفسكم فرصة زيارة المنطقة سواء كنتم من محبي التاريخ أو الطبيعة.

عكا

مدينة عكا، المدينة المُسوّرة في شمالي البلاد، التي تُعتبر واحدة من الوجهات السياحية الشهيرة في البلاد وتتميّز بسحر خاص خلال فترة الأعياد، ينشط أهل المدينة العرب خلال فترة العيد في زقاق وأسواق البلدة القديمة وفي مينائها الجميل، لاستقبال الزائرين وخلق أجواء فرح وحيوية للعائلات والأطفال.

ميناء عكا (Gettyimages)

زوروا السوق القديم، والميناء، والمطاعم، اركبوا الخيول والقوارب، وتواصلوا مع أهل المدينة الطيبين.