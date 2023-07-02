كييف: اكتشاف بقايا طائرات بريطانية من حقبة الحرب العالمية الثانية

حسب التقرير، فإنّ هذه المقاتلات أرسلت من بريطانيا تجاه الاتّحاد السوفييتيّ، بعد تعرّضه للغزو من قبل القوّات النازية عام 1941.

نشر موقع "بي بي سي" تقريرًا قال فيه إنّه تمّ العثور على بقايا ثماني طائرات حربيّة بريطانيّة من طراز "هوريكان" يغطّيها الصدأ في أوكرانيا.

وكانت هذه الطائرات الحربيّة مدفونة في إحدى غابات كييف، وتعود إلى حقبة الحرب العالميّة الثانية.

وحسب التقرير، فإنّ هذه المقاتلات أرسلت من بريطانيا تجاه الاتّحاد السوفييتيّ، بعد تعرّضه للغزو من قبل القوّات النازية عام 1941.

وكانت هذه المقاتلات في ذلك الوقت، جزءًا من حزمة مساعدات عسكريّة من قوّات الحلفاء للاتّحاد السوفييتي.

من جهته، قال الطيّار السابق الذي يقود أعمال التنقيب عن حطام طائرات مقاتلة "أولكس شتان"، إنّه "من النادر جدًا العثور على طائرة من هذا الطراز في أوكرانيا. لذا، يعدّ العثور عليها هنا مهمّ جدًا لتاريخ طيراننا، لأنّه لم يتمّ العثور على أيّ طائرة تابعة لمخطّط الإقراض والتأجير في هذه المنطقة من قبل.

وتعتبر طائرات "هوريكان" هي العمود الفقريّ لـ"معركة بريطانيا" التي حدثت عام 1941، عندما تصدّت بريطانيا لمحاولات الغزو.

وأضاف شتان "كانت الهوريكان طائرة قوية وسهلة التشغيل. كما كانت تتمتع بقدر كبير من الثبات عند استخدامها كمنصة لإطلاق النار ومناسبة لاستخدامات الطيارين من ذوي الخبرات الطويلة. لقد كانت حقا طائرة يُعتمد عليها".

ووبين عام 1941 و1944، أرسلت نحو 3000 مقاتلة من طائرات "هوريكان" إلى الاتّحاد السوفييتي، والتي تحطّم معظمها خلال العمليّات الجويّة، وبعضها كان قد أُتلف عمدًا من قبل السوفييت، لعدم سداد ثمنها.

واكتشفت هذه البقايا بعد العثور على قنبلة غير منفجرة في مكان قريب، وهو ما أدى إلى اتخاذ إجراءات مسح ذلك الوادي باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن، وبالفعل عُثر على مقاتلات الهوريكان في نفس الموقع.

وحسب التقرير، فقد وبدأ متحف الطيران الوطني الأوكراني عملية حفر شاقة في الموقع يدويا تستهدف تحديد مكان أكبر عدد ممكن من الطائرات حتى يمكن إعادة تجميعها وعرضها.