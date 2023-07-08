التواريخ المنسية: تسليط الضوء على الأحداث والأرقام الأقل شهرة

السحابة المُظلمة أو كما أطلق عليها البعض العصر المُظلم الذي وقع عام 536 بعد الميلاد بسبب سحابة كبيرة جدًا استطاعت أن تغطي أوروبا والشرق الأوسط وبعض أجزاء من أسيا واستمرت لمدة 18 شهرا آنذاك.

الكثير منا يجد متعة كبيرة في الاطلاع على الأحداث التاريخية القديمة ومعرفة سنة حدوثها، ولكن هل تعلم أن هناك الكثير من الأحداث التاريخية التي حدثت في أماكن مختلفة من العالم ولم يتم تسليط الضوء عليها ولا يتذكرها الكثير بل ولا يعرفها البعض؟

ذلك ما دفعنا لكتابة هذه المقالة التي ستعود بكم إلى حقب مختلفة من الزمن لسرد مجموعة من الأحداث والتواريخ التي لم تلق شهرة واسعة ولم تتناقلها الأجيال عبر السنين.

رحلة إلى الماضي لتسليط الضوء على الأحداث والأرقام الأقل شهرة

تلقى الأحداث التاريخية القديمة وخصوصا التي لم تلق شهرة كبيرة ولم يتناقلها المهتمين بالأحداث القديمة فضولًا وإعجابًا من الكثيرين من محبي القراءة والثقافة، وسنقوم بتسليط الضوء على عدد من الأحداث والأرقام الأقل شهرة نذكر منها:

1. الماراثون الغريب عام 1904 في أميركا

نسلط الضوء على عام 1904 في منطقة سانت لويس بولاية ميسوري بالولايات المتحدة الأميركية حيث أُقيم الماراثون آنذاك ضمن الأولمبياد الذي أطلق عليها لقب أغرب ألعاب أولمبية في التاريخ، إذ أن الماراثون كان مختلفًا تمامًا، ومن بين أغرب الأحداث التي حدثت أثناءه لحاق عدد من الكلاب لعداء من جنوب إفريقيا لمسافة 2 كيلو متر.

لم ينته الماراثون بهذا الحدث الغريب فقط، إذ أُصيب أحد العدائين المشاركين في الماراثون حينها بحالة من النزيف الذي كان سيودي بحياته نتيجة استنشاق الكثير من الغبار، وأخيرًا هناك العداء الأميركي فريد لورز أحد المشاركين في الماراثون والذي تظاهر بالإصابة وخرج من مسار الماراثون ثم قام بركوب السيارة مع أصدقائه وانطلقوا مسرعين نحو خط النهاية حتى يصل أولًا.

2. السحابة المظلمة عام 536 بعد الميلاد في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط

السحابة المُظلمة أو كما أطلق عليها البعض العصر المُظلم الذي وقع عام 536 بعد الميلاد بسبب سحابة كبيرة جدًا استطاعت أن تغطي أوروبا والشرق الأوسط وبعض أجزاء من أسيا واستمرت لمدة 18 شهرا آنذاك، تحولت فيها هذه البلاد إلى ظلام دامس وشهدت الكثير من تغيرات الطقس الذي ترتب عليه الكثير من التغيرات البيئية العظيمة مثل انخفاض درجة حرارة الجو إلى 1.5 درجة مئوية في فصل الصيف وسقوط الأمطار المحملة بالثلوج وفشل الزراعة والمحاصيل وحدوث مجاعات شديدة أدت إلى وفيات كثيرة.

كانت حصيلة الوفيات نتيجة هذه الكارثة ما يقرب من ثلث سكان أوروبا تقريبًا، ولم تكن تلك السحابة المظلمة من فراغ ولكنها كانت بفعل انفجار 3 براكين أولها كان في أيسلندا مما ترتب عليه رمادا بركانيا عظيما غطى نصف الكرة الشمالي.

3. مذبحة تولسا العرقية عام 1921

مقاطعة تولسا هي واحدة من مقاطعات ولاية أوكلاهوما في الولايات المتحدة الأميركية والتي كانت تضم منطقة تُدعى منطقة غرينوود، وهي مقر لأصحاب البشرة السمراء من الأميركيين في ذلك الوقت، انقلبت الأحداث رأسًا على عقب حينما تلاسن الشاب ديك رولاند ذو البشرة السمراء مع الشابة سارة بيج ذات البشرة البيضاء وحدث بينهما مشادة انتهت بصراخ سارة واعتقال ديك.

تناقلت حينها الكثير من القصص والأقاويل حول اعتداء ديك على سارة مما أثار حفيظة أصحاب البشرة البيضاء وقاموا بعمل الكثير من أحداث الشغب والدمار لمنازل أصحاب البشرة السمراء حتى انتهت بوفاة أكثر من 300 شخص في تلك المذبحة.

4. مقتل فنسنت تشين الأميركي الآسيوي عام 1982

لم يكن الصراع بين الأميركيين ذو البشرة البيضاء وأصحاب البشرة السمراء فقط، بل كان هناك صراع أيضًا من قبل الأميركيين والآسيويين. كان الأميركيون الآسيويون يقابلون أنواعًا مختلفة من العنف من قبل الأميركيين البيض بسبب هيمنة اليابان على صناعة السيارات في ذلك الوقت.

ظهر هذا الغضب في الحفلة التي أقامها الشاب فنسنت تشين الأميركي من أصول آسيوية بسبب احتفاله بتوديع العزوبية واقتراب موعد زفافه، كانت الحفلة مُقامة في نادي في منطقة ديترويت، ولكن تحول الفرح إلى ترح، حيث انتهى الحفل حينها بمقتل الشاب على يد رجلين أبيضين أُقيم على إثرها أول محاكمة للحقوق المدنية لشخص أميركي آسيوي.

5. أحداث الشغب في مانهاتن عام 1922

انتشرت القبعات المصنوعة من القش في أميركا وخصوصا في فصل الصيف عندما كان يرتديها الرجال كنوع من الموضة ولحمايتهم من الشمس، وكان الشائع هو ارتدائها حتى 15 أيلول/ سبتمبر من كل عام وبعد ذلك لا يتم ارتداؤها، فكان يجب استبدالها بأنواع أخرى من القبعات المصنوعة من القماش أو الحرير وكل من يخالف ذلك يتعرّض للإهانة ويصبح مادة للسخرية.

تحول الأمر إلى أحداث شغب مريعة في 16 أيلول/ سبتمبر عام 1922 حينما قام أكثر من 1000 رجل بالهجوم على عمال مصنع في منطقة مالبيري بيند بقوا مرتدين القبعات، فقاموا بتجريدهم منها والدوس عليها مما أثار أعمال الشغب لمدة 8 أيام، ما نجم عنه الكثير من الإصابات وحالات اعتقال كثيرة في السجون.

6. المذبحة الصينية عام 1871

بدأت القصة بمداهمة من الشرطة الأميركية تم فيها تبادل لإطلاق النار بين عدد من أفراد الشرطة الأميركيين ذوي البشرة البيضاء وعدد من الأميركيين الصينيين، حتى أشيع أن الصينيين يقتلون الأميركيين فقام عدد من الأميركيين بمداهمة الحي الصيني الموجود في ولاية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية، ما نجم عنه مقتل أكثر من 20 صينيا وسرقة ممتلكات تخطت قيمتها 1.5 مليون دولار.

ظهرت عدد من القوانين نتيجة أعمال الشغب، من ضمنها قانون الاستبعاد الصيني الذي ينص على منع هجرة العمال الصينيين.

7. إبادة جماعية لأكثر من مليون شخص أرمني بين عام 1915 و1922

كانت أرمينيا دولة مسيحية في بداية الأمر حتى أصبحت جزءا من الإمبراطورية العثمانية في القرن الخامس عشر، ما ترتب عليه فرض الكثير من الضرائب على الأرمن المسيحيين الذين شعروا بسلب جزء من حقوقهم في الدولة، الأمر الذي أثار حفيظتهم فقاموا بالاعتراض والاحتجاج ضد الأتراك العسكريين في ذلك الوقت، مما عرّض مئات الآلاف من الأرمن للقتل.

وزادت أعداد القتلى من الأرمن بعد دخولهم مع دول المحور في الحرب العالمية الأولى ضد الألمان والأتراك، ليعتبر الأتراك أن تلك خيانة من قبل الأرمن، زادت الإبادات الجماعية منذ عام 1915 وحتى عام 1922.

8. تفشي وباء الجدري بين الأميركيين الأصليين عام 1775

قضى مرض الجدري على 50% من السكان الأميركيين الأصليين بعد تفشي المرض عام 1775 ولم يكن علاجا لهذا المرض وقتها، حتى أن هناك أقاويل كثيرة ظهرت عن كون المستوطنين الأميركيين هم السبب في ذلك من خلال تقديم البطانيات المصابة بالمرض للسكان الأصليين كنوع من أنواع الحرب البيولوجية حتى يزداد تفشي المرض بينهم ويقضي على أكبر عدد منهم، واستمر المرض في حصد الكثير من الأرواح بين عام 1775 وحتى 1782.

9. مقتل زعيم النمر الأسود عام 1969

ترأس فريد هامبتون، بلغ 21 عامًا من العمر، حزب النمر الأسود في أميركا للدفاع عن حقوق الأميركيين السود وحمايتهم من بطش الأميركيين البيض، الأمر الذي أثار غضب مكتب التحقيقات الفدرالي واعتبره مظهرًا من مظاهر العنف ضد الحكم الأميركي وتهديدًا للأمن العام في الدولة، لذلك قام المكتب الفدرالي بمداهمة مقر الحزب في شيكاغو وقتلوا هامبتون وشخصًا آخر من الحزب وأصابوا أربعة آخرين.

10. الانفجار النووي عام 1986 في أوكرانيا

تعرضت أوكرانيا لحادث نووي مؤسف عام 1986 نتيجة انفجار عن طريق الخطأ في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، والذي أسفر عن مقتل 30 شخصا وإصابة الآلاف بأمراض خطيرة نتيجة التعرّض للإشعاع النووي الخطير، إذ يُعتبر الإشعاع النووي أخطر 400 مرة من القنبلة الذرية مثل هيروشيما وناغازاكي.

الأحداث التاريخية كثيرة ومتنوعة فبعضها يلقى شهرة كبيرة، فتظل الأخبار والكتب تتناقله كل عام، أما البعض الآخر فيظل طي النسيان، وفي هذه المقالة عرضنا بعض الأحداث التاريخية التي لم تلق شهرة واسعة ليجد محبي الاطلاع على الأحداث التاريخية والأرقام الأقل شهرة مرجعًا هامًا لهم.