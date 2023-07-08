مستقبل العمل عن بعد: التكيف مع مساحة العمل الافتراضية

على الرغم من المزايا العديدة للعمل عن بعد، إلا أنه يمكن أن يواجه الأفراد بعض التحديات التي تعطل التكيف مع محيط العمل الافتراضي.

شهد العمل عن بعد تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وخصوصًا بعد جائحة كورونا التي دفعت العديد من الشركات إلى التحول للعمل عن بعد، ومن المتوقع أن يستمر هذا التطور والتحول في المستقبل كأمر طبيعي، وخصوصًا بعد أن أثبت العمل عن بُعد نتائج أفضل في كثير من الأحيان ووجود مميزات قوية له سنتحدث عنها بشكل مُفصل.

ماهي مميزات العمل عن بعد بالنسبة للشركات والأفراد؟

هنالك العديد من مميزات العمل عن بعد، سواء إن بالنسبة للشركات أو الأفراد والتي دفعت الكثير من الشركات إلى التوجه نحو هذا الخيار كاختيار ذو مزايا متعددة لها وكذلك للأفراد بعد جائحة كورونا، ووجدوا أن هناك العديد من الموظفين الذين فضلوا العمل عن بعد أكثر من مقر الشركة، وهذا بسبب المميزات الآتية التي تجمع بين صاحب العمل والموظف:

توفير التكاليف: يعتبر العمل عن بعد طريقة مثالية لتوفير التكاليف المرتبطة بالإيجار والكهرباء والمياه والصيانة والتأمين وغيرها من التكاليف التي تترتب أثناء توفير مساحة مكتبية تقليدية. زيادة الإنتاجية: يمكن للعاملين عن بعد العمل بشكل أفضل وأكثر إنتاجية، إذ يتمتعون بمزيد من المرونة في إدارة وقتهم والتركيز على المهام التي يقومون بها دون أي تشتيت. توفير الوقت: يمكن للعاملين عن بعد توفير الوقت الذي يستغرقه الانتقال من وإلى أماكن العمل التقليدية، كما يمكنهم توفير الوقت الذي تستهلكه الاجتماعات اليومية والتحضير للتجمعات الاجتماعية. توفير التنوع: تستطيع الشركات توظيف الكفاءات العالمية دون الحاجة إلى توفير مساحة مكتبية لهم، وبذات الوقت يستطيع الأفراد العمل مع شركات من جميع أنحاء العالم دون الحاجة إلى السفر. تحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية: أصبح بإمكان العاملين عن بعد تنظيم حياتهم الشخصية والعملية بشكل أفضل، والقيام بأنشطتهم الشخصية والعائلية دون الحاجة إلى التخلي عن العمل. توفير البيئة: يمكن للعمل عن بعد أن يحسن من البيئة العامة، حيث يتم تقليل حركة المرور وتلوث الهواء، كما يمكن تقليل استهلاك الوقود والموارد الطبيعية.

ما هي الأدوات التي يمكن استخدامها لتسهيل التكيف مع مساحة العمل الافتراضية؟

تطبيقات الاتصال والمحادثة: مثل Zoom وMicrosoft Teams وSlack وSkype وGoogle Meet وغيرها، والتي تسمح بالاجتماعات الافتراضية والمحادثات الفورية والمشاركة في العمل الجماعي. أدوات التعاون والمشاركة: مثل Google Drive وDropbox وOneDrive وغيرها، والتي تسمح بمشاركة الملفات والوثائق والبيانات والعمل عليها بشكل مشترك. أدوات إدارة المشاريع: مثل Trello وAsana وJira وغيرها، والتي تسمح بإنشاء المهام وتعيينها وتحديد مواعيد التسليم ومتابعة التقدم في العمل. أدوات الإنتاجية الشخصية: مثل Evernote وNotion وTodoist وغيرها، والتي تسمح بإدارة المهام الشخصية وتنظيم الأفكار والملاحظات والتذكير بالمواعيد. أدوات التحكم عن بعد: مثل TeamViewer وRemote Desktop وChrome Remote Desktop وغيرها، والتي تسمح للمستخدمين بالتحكم في أجهزة الكمبيوتر الأخرى عن بعد. أدوات الأمان والحماية: مثل VPN وFirewall وAntivirus وغيرها، والتي تسمح بالتأمين على الاتصال والحماية من الهجمات الإلكترونية والفيروسات.

هذه بعض الأمثلة على الأدوات التي يمكن استخدامها لتسهيل العمل عن بعد، ويمكن أن يتم استخدام مزيج من هذه الأدوات وغيرها لتلبية احتياجات الشركات والأفراد.

ما هي التحديات التي تواجه الأفراد فتعطّل التكيف مع محيط العمل الافتراضي؟



على الرغم من المزايا العديدة للعمل عن بعد، إلا أنه يمكن أن يواجه الأفراد بعض التحديات التي تعطل التكيف مع محيط العمل الافتراضي، ومن بين هذه التحديات:

الإنعزالية والتباعد الاجتماعي: قد يؤدي العمل عن بعد إلى الشعور بالإنعزالية والتباعد الاجتماعي، فيفتقد الموظفون التفاعل المباشر مع زملائهم ورؤسائهم، ما يؤثر على الاتصال الاجتماعي والعمل الجماعي. الإدارة الذاتية: يحتاج العمل عن بعد إلى الإدارة الذاتية والقدرة على التنظيم الجيد للوقت والمهام، وهذا يعتبر تحديا بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يفضلون العمل تحت الإشراف المباشر. عدم وجود فصل بين العمل والحياة الشخصية: قد يؤدي العمل عن بعد إلى عدم وجود فصل بين العمل والحياة الشخصية، ما يعني أن الموظفين يمكن أن يعانوا من فترات العمل الطويل المستمر وعدم قدرتهم على فصل العمل عن الحياة الشخصية. الاتصال الضعيف: يؤدي العمل عن بعد إلى الاتصال الضعيف وتأخر الاستجابة في بعض الأحيان، حيث يمكن أن يتأخر الرد على البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية الهامة، مما يمكن أن يؤثر على العلاقات المهنية. التقنية والاتصال: احتمالية مواجهة الأمور التقنية والاتصال بعض المشاكل، مثل انقطاع الاتصال بالإنترنت أو عدم توفر الأجهزة اللازمة، وهذا يؤثر على القدرة على العمل والتواصل. الصحة والرفاهية: تأثير العمل عن بعد على الصحة والرفاهية العامة للأفراد، إذ يمكن أن يعانوا من مشاكل مثل قلة الحركة وسوء التغذية وعدم النوم الكافي، وهذا يؤثر على الأداء والإنتاجية.

ماهي أفضل طريقة للتكيف مع مساحة العمل الافتراضية؟

هناك عدة طرق يمكن اتباعها للتكيف مع مساحة العمل الافتراضية، ومن أهمها:

إنشاء مساحة عمل مناسبة: عليك بإنشاء مساحة عمل مناسبة في المنزل أو في مكان العمل الافتراضي، ويجب أن تكون هذه المساحة مريحة وتمكن الموظفين من التركيز والعمل بكفاءة. الحفاظ على الانضباط الوظيفي: الحفاظ على الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام والمواعيد المحددة والتواصل مع الزملاء والمدراء بشكل منتظم. تحديد ساعات العمل: عليك بتحديد ساعات العمل والتزام بتلك الساعات وعدم العمل خلال فترات الراحة أو الأوقات الشخصية. الحفاظ على التواصل الاجتماعي: يجب المحافظة على التواصل الاجتماعي مع الزملاء والمدراء والأصدقاء والعائلة، وذلك من خلال استخدام التطبيقات الافتراضية للاتصال والمحادثة وتنظيم الاجتماعات الافتراضية. التحكم في الضوضاء والانشغالات: التحكم في الضوضاء والانشغالات في مكان العمل الافتراضي، وذلك من خلال استخدام السماعات اللاسلكية أو تحديد ساعات العمل في الأوقات التي تتمتع فيها المساحة المحيطة بالهدوء. الحفاظ على الصحة والرفاهية: عليك بالحفاظ على الصحة والرفاهية العامة وذلك من خلال ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي والحصول على النوم الكافي والتحلي بالإيجابية والتفاؤل.

باختصار، يتطلب التكيف مع مساحة العمل الافتراضية الالتزام والتنظيم والتحكم في الظروف المحيطة والحفاظ على صحة الجسم والعقل.

كيف يمكن للعمل عن بعد أن يؤثر على الإنتاجية للفرد؟

يمكن أن يؤثر العمل عن بعد على انتاجية الفرد بسبب عوامل متعددة تظهر في حالة العمل بعيدًا، وذلك بسبب عدم قدرة الكثير من الأشخاص على خلق مساحة عمل افتراضية، ومن أهم هذه الأسباب:

قلة التركيز: يمكن أن يعاني الأفراد العاملون عن بعد من قلة التركيز بسبب التشتت الذهني ووجود مصادر تشويش في المنزل أو المكان الذي يعملون فيه. قلة التحفيز: قد يفتقد الأفراد العاملين عن بعد للتحفيز اللازم للعمل بشكل فعال، فيفتقدون التحدي الذي يواجهونه في بيئة العمل الجماعية. قلة التواصل: قد يصعب على الموظفين العاملين عن بعد التواصل مع زملائهم بشكل فعال، ما يؤثر على القدرة على تبادل المعلومات والمهارات والخبرات. قلة الإشراف والتوجيه: يمكن أن يفتقد الموظفين العاملين عن بعد الإشراف والتوجيه اللازمين لإنجاز المهام بشكل صحيح وفي الوقت المحدد. قلة الدعم الفني: احتمالية مواجه الأفراد العاملين عن بعد مشاكل تقنية وحاسوبية خلال العمل، وقد يصعب عليهم الحصول على الدعم الفني اللازم في الوقت المناسب. عدم فصل العمل عن الحياة الشخصية: يمكن أن يؤثر العمل عن بعد على الحياة الشخصية للأفراد، إذ يفتقدون للفصل بين العمل والحياة الشخصية، ما يؤدي إلى العمل المستمر وتأثيره على الصحة النفسية والجسدية.

لتجنب التأثيرات السلبية على الإنتاجية الخاصة بالعمل عن بعد، يجب على الموظفين تحديد الأهداف والمهام بشكل واضح والالتزام بالجدول الزمني وتحديد ساعات العمل وفترات الراحة، والتواصل مع الزملاء والمشرفين بشكل منتظم، والحفاظ على توازن الحياة الشخصية والعملية.