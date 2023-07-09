الأبوة الواعية: تنمية الوعي والحضور في التفاعلات اليومية

مع كثرة الأمور التي تشغلنا عن أطفالنا أصبح تحقيق مفهوم الأبوة الواعية أمرًا ضروريًا حتى نستطيع احتواء أطفالنا، فيصبحوا أطفالا أسوياء نفسيًا.

الأبوة الواعية هي أسلوب من أساليب التربية الذي يهدف إلى تنمية الوعي والحضور في التفاعلات اليومية مع الأطفال، والتي تعتمد على فهم الطفل واحتياجاته وإدراك ما يحدث له من خلال التفاعل مع العالم الخارجي، ومحاولة بناء علاقة قوية ومتينة مع الطفل.

كيف تحقق هذا المفهوم مع أطفالك؟

مع كثرة الأمور التي تشغلنا عن أطفالنا أصبح تحقيق مفهوم الأبوة الواعية أمرًا ضروريًا حتى نستطيع احتواء أطفالنا، فيصبحوا أطفالا أسوياء نفسيًا، وحتى يتحقق ذلك هناك بعض أساليب الأبوة الواعية التي يمكن اتباعها والتي تشمل:

الحضور الذهني والانفعالي مع الطفل في التفاعلات اليومية، وإظهار الاهتمام بما يحدث للطفل.

الاستماع الفعال لطفلك وفهم مشاعره واحتياجاته، والتحدث معه بلغة تناسب عمره ومستواه الذهني.

البناء على نقاط القوة لدى الطفل وتشجيعه عليها، وتقديم المساعدة والدعم في المجالات التي يحتاجها.

توفير بيئة آمنة ومحفزة للتعلم والتفاعل، وتشجيع الاستكشاف والتجربة والاكتشاف.

تحفيز الطفل على التعبير عن مشاعره وأفكاره، وتشجيع الحوار والنقاش دون الحكم بشكل سريع على ما يقوله.

العمل على التنمية الذاتية والتحسين الذاتي لدى الطفل، من خلال تعزيز ثقته بنفسه وبناء المهارات الاجتماعية والعاطفية.

تقديم النماذج الإيجابية الحية للقيم والأخلاق والسلوكيات الصحيحة، من خلال العيش وفقا لهذه القيم والأخلاق والتصرف بنظرية وعقلانية.

الأبوة الواعية تساعد على تنمية العلاقة المبنية على الثقة والاحترام بين الأبوين والأطفال، كما تساهم في توفير بيئة تعلّم إيجابية ومحفزة للتطور الشخصي والعاطفي والاجتماعي والذهني لهم.

كيف تساعد الأبوة الواعية على تطور شخصية الطفل بشكل عام؟

تساعد الأبوة الواعية على تطور شخصية الطفل من خلال عدة طرق، من أهمها:

توفير بيئة داعمة: يجب أن تكون البيئة المحيطة بالطفل داعمة ومحفزة له، حيث يشعر الطفل بالأمان والراحة والحب والاهتمام، ما يشجعه على التعلم والنمو الشخصي.

التواصل الفعال: يجب على الأهل التواصل بشكل فعال مع الطفل، والاستماع لما يقوله وما يشعر به، والتفاعل معه بشكل إيجابي ومحفز، ما يساعد الطفل على بناء ثقة بنفسه والتعبير عن الذات.

تقديم الدعم العاطفي: يجب على الأبوين تقديم الدعم العاطفي للطفل وتشجيعه في التعبير عن مشاعره ومشاركة أفكاره، فتتطور ثقته بنفسه ويعبر عن عاطفته بشكل صحي.

تحديد الحدود والقيود: يجب على الوالدين تحديد الحدود والقيود التي يجب على الطفل احترامها، وتوضيح الأسباب والمبررات وراء هذه الحدود، لتعويده على تنظيم سلوكه وتعلم الانضباط.

تشجيع الاستقلالية: يجب على الأبوين تشجيع الاستقلالية لدى الطفل، وتعليمه المهارات اللازمة للتعامل مع الحياة بشكل مستقل.

تقديم التحفيز والتشجيع: يجب على الأهل تحفيز وتشجيع الطفل، وتقديم التحديات التي تساعده على تطوير مهاراته وقدراته، وذلك لمساعدته على التعلم والتطور الشخصي.

التأثير الإجتماعي

هناك آثار أخرى للأبوة الواعية تساعد الطفل على تطوير العديد من الصفات والمهارات الحيوية التي يحتاجها لنموه الشخصي والاجتماعي، من أهمها:

تطوير الثقة بالنفس: يساعد الوالدين على تطوير ثقة طفلهما بنفسه، وذلك من خلال توفير بيئة داعمة ومحفزة مقدمين الدعم العاطفي والتشجيع.

تطوير المهارات الاجتماعية: يساعد الأبوان على تطوير المهارات الاجتماعية لدى طفلهما، من خلال تشجيعه على التفاعل وتعليمه كيفية التعامل مع الآخرين بشكل إيجابي ومحترم.

تعزيز الذات والهوية: يساعد الأهل الواعيان على تعزيز الذات والهوية لدى طفلهما من خلال تشجيعه على التعبير عن الذات والاهتمام بمصالحه ومواهبه وقدراته.

تطوير المهارات العقلية والإبداعية: يساعد الأبوان على تطوير المهارات العقلية والإبداعية لدى طفلهما من خلال توفير بيئة تحفيزية له وتشجيعه على التفكير الإبداعي وتنمية المهارات العقلية والفكرية.

تساعد الأبوة الواعية على تطوير شخصية الطفل بشكل شامل، معززة النمو الشخصي والاجتماعي والعاطفي والفكري لديه.

تعزيز الذات والهوية لدى الطفل

يمكن للأبوين الواعيين تعزيز الذات والهوية لدى الطفل من خلال عدة طرق، من أهمها:

تشجيع الطفل في التعبير عن الذات: يجب على الأبوين تشجيع طفلهما على التعبير عن الذات، وعلى التحدث عن نفسه ومشاعره ومصالحه، وهذا يمكن أن يساعد الطفل في تطوير الوعي بنفسه والتعرف على ما يحب وما يكره.

دعم المواهب والقدرات: على الأهل دعم المواهب والقدرات الفردية لدى الطفل، وتشجيعه على تطويرها، فيساعده ذلك على بناء ثقته بنفسه وتعزيز هويته.

تحديد الهدف الشخصي: يجدر بالأبوين مساعدة طفلهم على تحديد هدف شخصي، وتعليمه كيفية العمل نحو تحقيق هذا الهدف، ما يؤثر إيجابًا على تطوير الذات والشعور بالإنجاز.

الثناء والتقدير: من الأفضل أن يقوم الأهل بالثناء والتقدير للإنجازات التي يحققها الطفل، وتشجيعه على العمل بجد والتحسن.

تحديد القيم والمبادئ: يجب على الوالدين تحديد القيم والمبادئ التي على الطفل احترامها، وتعليمه كيفية التعامل مع الآخرين بشكل محترم ومسؤول، وهذا يمكن أن يساعد الطفل على بناء الهوية الإيجابية.

إن تعزيز الذات والهوية لدى الطفل يتطلب من أبويه تقديم الدعم والتحفيز والتشجيع وتحديد الهدف الشخصي الذي بحتاجه، بالإضافة إلى تحديد القيم والمبادئ التي يجب على الطفل احترامها.



تحسين مهاراتهم العاطفية

يمكن للأبوين الواعيين أن يساعدا طفلهما على تحسين مهاراته العاطفية، التي تعني القدرة على فهم المشاعر والنعبير عنها والتعامل معها بشكل صحيح وفعال، حيث تُعتبر هذه المهارات من الجوانب الأساسية في بناء شخصية الطفل وتحسين جودة الحياة العائلية.

ومن أهم الطرق التي يمكن للأبوين الواعيين استخدامها لتحسين مهارات الطفل العاطفية:

التعبير عن المشاعر بشكل صحيح: على الأبوين التعبير عن المشاعر بشكل صحيح أمام طفلهما، الأمر الذي يشجعه في التعبير عن مشاعره بشكل صريح ومفتوح، وهذا يمكن أن يساعد الطفل على فهم وتعلم كيفية التعامل مع المشاعر.

التحكم في المشاعر: وذلك من خلال تعليمه كيفية التحكم في مشاعره المختلطة، وتعليمه كيفية تحويل المشاعر السلبية إلى أخرى إيجابية.

تعزيز القدرة على التعاطف: وذلك من خلال تعليمه طريقة التفاعل مع مشاعر الآخرين والتعاطف معهم، وهذا يمكن أن يساعد الطفل على تطوير قدراته الاجتماعية والعاطفية.

توفير الدعم العاطفي: يجب على الأبوين توفير الدعم العاطفي للطفل، وتشجيعه وتحفيزه، الأمر الذي سيساعده على بناء الثقة بالنفس وتعزيز قدرته في التعامل مع المشاعر.

تحديد الحدود والقيود: يجب أن تكون الحدود والقيود محددة بشكل واضح، وتوضيح الأسباب والمبررات وراء هذه الحدود، فيتعلم الطفل الطريقة الصحيحة في التعامل مع المواقف العاطفية الصعبة.

يمكن القول إن الأبوة الواعية هي الأساس الذي يُبنى عليه نمو الطفل من ناحية شخصية واجتماعية وعاطفية وفكرية، فإذا كان الأبوان مستوعبان لفكرة هذه الطريقة في التربية ويقومان بتشجيع طفلهما على التعلم والاكتشاف وتطوير مهاراته وقدراته، فإن ذلك سيساعده على بناء شخصية قوية ومتزنة.

ومن الجدير ذكره أن الأبوة الواعية لا تعني الكمية فقط، بل تعني الجودة أيضا، فالتفاعل الإيجابي والاهتمام العاطفي من الأبوين يمكن أن يكون أكثر تأثيرًا على نمو الطفل من الوقت الذي يقضيانه معه، لذلك، يجب عليهما السعي إلى توفير بيئة داعمة ومحفزة والاهتمام بتطوير شخصية طفلهما، والتفكير في نموه كمشروع طويل الأمد، وبهذه الطريقة، يمكنهما أن يساعدا طفلهما على التعامل مع العالم الخارجي بثقة واعتماد على الذات.



