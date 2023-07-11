دليل المبتدئين للبستنة: زراعة النباتات وزراعة المساحات الخضراء

الزراعة في المنزل ليست بالأمر الصعب ولكنها تحتاج إلى توفر بعض الأمور ومعرفة الأقواعد الأولية للزراعة، مع تحلي الفرد بالصبر والحرص على التعلم حتى يصل إلى النتيجة المرجوة.

زراعة النباتات أمر يبعث النفس على الراحة وذلك بوجود مظهر طبيعي مريح للعين وجميل، خصوصا إذا كان هنالك أزهار متناثرة سواء في بلكونة المنزل أو السطح أو الحديقة، ولا يقتصر الأمر على هذا وحسب فإن تعلم زراعة النباتات يشجع على الصبر والثقة في النفس، حيث توجد قواعد وأسس يجب معرفتها قبل البدء في عملية البستنة.

يمكن القيام بعملية البستنة بشكل فردي وكذلك جماعي، فيتمكن أفراد الأسرة الواحدة من قضاء وقتٍ ممتع ومفيد، واذا كانت لديهم حديقة خلفية يزرعون فيها بعض الخضروات والفاكهة سيتمكنون من تناولها ضمن نظامهم الغذائي.

فوائد البستنة المنزلية

تحسين الصحة النفسية وتقليل حالة التوتر والقلق الذي ينتج عن إيقاع الحياة السريع للفرد.

تبعث الزراعة في المنزل الطاقة الايجابية مع نمو هذه الكائنات الحية الصغيرة وظهور براعمها حتى تتحول إلى أزهار وثمار.

زيادة الثقة في النفس واحدة من أهم فوائد الزراعة لكون الشخص ينتج شيئًا من عمل يده ويراه يكبر أمامه.

رفع مناعة جسم الإنسان من خلال التعامل مع التربة الحيوية والتي تجعل الجهاز المناعي لجسم الفرد أكثر قدرة على مواجهة الأمراض.

تساهم البستنة المنزلية في الحفاظ على البيئة، حيث تقوم زراعة النباتات في تعزيز النظام الحيوي ومواجهة عوامل التلوث.

للنباتات دور فعال في حماية أسطح المنازل من التأثير الكبير والمباشر للشمس وبالتالي تترك الطقس أفضل لقاطني المنزل.

تنقية الهواء من ثاني أكسيد الكربون ورفع نسبة الرطوبة لهو دور آخر هام للنباتات، وبالتالي تترك لنا هواء نقي نتنفسه.

حصول الفرد على طعام صحي طبيعي من صنع يديه دون أي ملوثات أو مؤثرات خارجية أمر شديد الأهمية ويعزز الصحة الجسدية.

البستنة المنزلية تساهم في تحويل النفايات المنزلية إلى أمور مفيدة، حيث يتم استخدام بقايا الخضروات والفواكه كبذور وأسمدة للنباتات.

يمكن إعادة تدوير البلاستيك الموجود في المنزل واستخدامه كأوعية للزراعة.

أمور يجب التأكد من توفرها قبل بدء عملية زراعة النباتات:

الزراعة في المنزل ليست بالأمر الصعب ولكنها تحتاج إلى توفر بعض الأمور ومعرفة الأقواعد الأولية للزراعة، مع تحلي الفرد بالصبر والحرص على التعلم حتى يصل إلى النتيجة المرجوة، ومن هذه النقاط:

تعرض المكان الذي ستتم بزراعته لأشعة الشمس بما لا يقل عن 6 ساعات يوميًا.

معرفة نوع الخضراوات أو الفواكه أو المزروعات التي يرغب الفرد في زراعتها.

توفير التربة اللازمة والملائمة لنوع النبات الذي اختاره الفرد لزراعته.

الحرص على أن يكون سمك التربة التي سيتم زراعتها أكثر من 15 سم.

توفير مساحة جيدة للمزروعات، فيكون الفرق بين كل شتلة حوالي 10-30 سم.

معرفة طرق الري المناسبة للمزروعات حرصا على عدم تلفها وترشيدًا لاستهلاك المياه.

تقسيم الحديقة إلى مربعات وزراعة نوع معين في كل مربع.

زراعة النباتات البسيطة في البداية ثم التطور في ما بعد، يمكن البدء بالأعشاب والورقيات مثل البقدونس والريحان والسبانخ والنعنع، ثم زراعة الخضراوات السهلة مثل البندورة والجزر والكوسا.

تحتاج الزراعة في المنزل اأدوات بسيطة وهي أصيص زرع وأداة حفر وسماد بوتاسيوم ونيتروجين ومصدرًا للمياه.

التجهيز لعملية الزراعة المنزلية:

1. تنظيف المكان المقرر زراعته

يجب الحرص على تنظيف البلكونة أو سطح المنزل بشكل جيد قبل البدء في زراعته والتخلص من أي أمور لا حاجة لها، كما يجب سد أي فجوات تتواجد في المنطقة المقرر زراعتها، والحرص على عدم وصول الحشرات أو القوارض للنباتات وتدميرها.

2. تحضير مصدر المياه

لا تحتاج الزراعة في بلكونة المنزل سوى لبخاخ مياه، ولكن قد تحتاج الزراعة على السطح أو في المساحات الكبيرة إلى مد ماسورة مياه صغيرة يتم استخدامها لري النباتات، كما تحتاج النباتات إلى الماء في فصل الصيف بشكل أكبر عن حاجتها له في الشتاء، كما أن حاجتها للمياه تختلف حسب نوعها.

بالإضافة لذلك فإن الوقت الأنسب للري هو إما في الصباح الباكر أو في فترة الغروب، فالبذور والنباتات المزروعة حديثا تحتاج إلى المياه بشكل يومي، بينما يقل معدل ري النباتات مكتملة النمو لتحفيز الجذور على التعمق داخل التربة وزيادة قوة تحملها وعدم تلفها سريعا.

ويجب التأكد من عدم تجمع المياه أسفل وعاء الزراعة لتجنب تعفن الجذور وموت النباتات، وذلك من خلال عمل فتحات في الأوعية من الأسفل للسماح بالمياه الزائدة بالتسرب.

3. تحضير أواني الزراعة

توجد مقاسات مختلفة من أوعية الزراعة، فيتم اختيارها وفقا لنوع وحجم النباتات التي سيتم زراعتها، فالزهور تحتاج لأوعية صغيرة بينما الخضراوات والفواكه تحتاج لأوعية كبيرة مستطيلة الشكل.

4. توفير تربة الزراعة

يجب العلم أن الاهتمام بالتربة الزراعية هو الأهم للحصول على نباتات جيدة وسليمة ومزهرة، وتختلف أنواع التربة، ويمكن الحصول على الملائم منها من المشتل أو من محلات مستلزمات الزراعة.

ويمكن الاختيار بين عدة أنواع من التربة، كالتربة الطينية التي تتواجد في الأراضي الزراعية أو التربة الجاهزة الموجودة في المحلات وتسمى "بيتموس"، أو يمكن صنع مزيج خاص وهو المفضل لدى أغلب خبراء الزراعة عبر مزج 30% تربة طينية و30% رمل صحراوي و20% بيتموس، و20% سماد عضوي.

5. توفير البذور الزراعية

إن استخدام بذور الخضروات والفواكه المتوفرة في المنزل هي أسهل طريقة، ويتم ذلك بعد غسلها وتجفيفها جيدًا ثم زراعتها، ويمكن شراء البذور أيضا من المشاتل.

طريقة زراعة النباتات في المنزل

تجهيز البذور والتأكد من سلامتها للزراعة، إذ يتم وضعها في كوب من الماء وما يطفو منها على الوجه يكون تالفا.

يتم تنشيف البذور الصالحة ولفها جيدا داخل منديل ورقي ومن ثم كيس بلاستيكي ويتم وضعها في الثلاجة مدة أسبوعين حتى تكون جاهزة للزراعة.

بعد هذه الفترة، يتم اخراج البذور من الثلاجة وتركها حتى تأخذ حرارة الجو المحيط في الغرفة، وتوضع في كوب من الماء خلال فترة الليل.

يتم تجهيز التربة بعمل حفرة ووضع البذور فيها وتغطيتها بالتراب وتركها في الشمس مع ريها باستمرار، وبعد بداية نموها يمكن استخدام السماد كل أسبوعين لتوفير التغذية اللازمة حتى تكبر النباتات.

في حالة زراعة نباتات الزينة يمكن وضعها في الاصيص الخاص بها فقط مع الحرص على الاهتمام بتعرضها للشمس وريها بكمية بسيطة من الماء.

زراعة الخضراوات والفواكه تحتاج مساحة لنمو الجذور وبالتالي يتم وضعها على عمق مناسب داخل الأرض الزراعية باختلاف كل نوع.

أمثلة على زراعة بعض النباتات في المنزل

الخس

تتم إزالة بعض أوراق الخس السليمة ووضعها في الماء لعدة أيام مع تعريضها لأشعة الشمس القوية، وتغيير المياه بشكل يومي حتى تبدأ الجذور الجديدة بالتكون، بعدها يمكن نقلها للتربة ووضع السماد وريها مع انتظار النتائج.

الريحان

يتم وضع حبوب الريحان السوداء الصغيرة في أصيص صغير وتغطيتها بالتراب ورشها بالماء وتركها في الشمس، وخلال أسبوعين ستظهر أعواد الريحان الصغيرة محملة بالأوراق.

البندورة

يتم وضع بذور البندورة في أصيص صغير ورشها بالمياه حوالي 3 مرات يوميًا على أن يتم ريها بالكثير من المياه في أول يوم لزراعتها، وتركها في الشمس حتى تبدأ في النمو، ومن ثم يتم نقلها إلى أصيص كبير يبلغ حجمه حوالي 60 سم وإضافة السماد له، مع إزالة الأوراق السفلية في الشتلة والإبقاء فقط على الأوراق العليا والاستمرار في ريها يوميًا حتى تبدأ الثمار في الظهور، ويكون ذلك خلال 10 أيام.

الفلفل الروماني

يتم وضع بذور الفلفل في وعاء مملوء بالتراب وتركه معرضا لأشعة الشمس وريه باستمرار، وعند بداية النمو يتم نقل النبتة إلى الحديقة كي تتسع لعملية النمو وظهور الثمار.

النباتات كائنات حية تحتاج الاهتمام والرعاية حتى تمنحنا النتيجة التي نتطلع إليها من جمال وراحة نفسية ورائحة ذكية في المنزل وصولًا إلى الثمار والزهور، لذا، فإن الصبر والتعلم الصحيح وتوفير ما يلزم هو الأساس لعمل مساحات خضراء جيدة في المنزل.