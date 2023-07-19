أفضل أحذية الجري وأثرها في الوقاية من الإصابات

لاشك أن الاهتمام برياضة المشي والجري كل يوم تُحدث فارقًا كبيرًا جدًا في الصحة واللياقة البدنية

لا شك أن الاهتمام برياضة المشي والجري كل يوم تُحدث فارقًا كبيرًا جدًا في الصحة واللياقة البدنية، فهي قادرة على مساعدة الجسم في الاستمتاع بوزن مثالي ولياقة عالية وحالة نفسية هادئة، كما أن لها الكثير من الآثار الإيجابية على طريقة التفكير وسرعة البديهة والاستيعاب وتنمية معدل الذكاء إلى جانب أنها تُمد الجسم بالنشاط والحيوية والطاقة.

لذلك عندما تعقد العزم على بدء ممارسة رياضة الجري عليك اختيار الحذاء المناسب الذي سيساعدك على الاستمرار في هذه الرياضة بشكل يومي دون تعب نظرًا للأثر الكبير للأحذية الرياضية في الوقاية من الإصابات.

أفضل أنواع أحذية التي تساعدك على الجري لمسافات طويلة

يبحث الكثير من العدائين أو المهتمين بالجري عن أفضل أنواع الأحذية التي تساعدهم على ممارسة هذه الرياضة دون تعب أو إصابات، لذلك سنعرض لكم أفضل أنواع أحذية الجري:

1. أحذية Speed Hunter من فورفيت

يعتمد أغلب الرجال المهتمين بالجري لمسافات طويلة كأسلوب رياضة متبع بشكل يومي في حياتهم على هذا النوع من الأحذية نظرًا لاحتوائه على الكثير من المميزات:

النعل الخارجي المصنوع من مادة مطاطية مانعة للانزلاق أثناء الجري وتساعد الشخص على الشعور بالثبات بشكل أكبر، كما أن هذا النعل المطاطي مقاوم للصدمات ومُريح جدًا وغير قابل للتمزق.

يحتوي هذا النوع من الأحذية على نعل داخلي مانع لتكون البكتريا والفطريات التي تسبب رائحة القدم الكريهة.

الحذاء بالكامل مُبطن بمادة المايكروفايبر التي تمنع دخول الغبار إليه.

مُريح جدًا للأقدام في حالة المشي أو الجري لمسافات طويلة فلا يشعر الشخص بألم.

مصنوع من خامات عالية المرونة والجودة.

2. أحذية تيستا تورو القابلة للغسل

أحذية شركة "تيستا تورو" غنية عن التعريف، فهي قادرة على تقديم أحذية مخصصة للحياة اليومية ومخصصة أيضًا للجري والمشي لمسافات طويلة، ومن مميزات الأحذية الرياضية من "تيستا تورو":

مصنوعة من نعل طبي يتمتع بقدر عالي من الثبات أثناء المشي أو الجري.

الأحذية مبطنة بالكامل بطبقات داخلية من الإسفنج لراحة إضافية للأقدام كما أن الإسفنج مقاوم للصدمات.

النعل الداخلي للأحذية مصنوعة من قماش تيري رايون ومادة ايفا وهم مواد عالية المرونة لتناسب أي ضغط أو وزن لمُرتدي الحذاء لمزيد من الراحة.

الأحذية مصنوعة من القماش عالي الجودة والتهوية بالإضافة إلى أنه قابل للغسيل لمرات عديدة.

3. Brooks Ghost 15 Classic

يُصنف هذا الحذاء كأكثر الأحذية الرياضية مبيعًا على موقع "أمازون" العالمي، فهذا الحذاء مشهور بتصميمه المميز الذي يتناسب مع انحناءات القدمين ما يجعله من أكثر الأحذية الرياضية المريحة، كما أن النعل الخارجي الذي يتخذ شكل تعاريج تمنح مرتدي الحذاء قدرة أكثر على الثبات على الأرض للحماية من الانزلاق أو التعثر أثناء الجري.

4. Mizuno Wave Rider 26

يستطيع الرياضيين المشاركين في مسابقات الركض لمسافات طويلة الاعتماد على هذا النوع من الأحذية الرياضية نظرًا لخفة وزنه وتصميمه الرائع المميز وجودة القماش الذي يسمح بمرور الهواء إلى القدمين، كما أن هذا الحذاء يتميز بالنعل الخارجي المرتفع بعض الشئ مقارنًة بالأحذية الأخرى مما يمنح طولًا إضافيًا لمرتديه.

5. Asics Gel-Cumulus 25 Cushioned Running Sneakers

يُعد هذا الحذاء واحدًا من أخف الأحذية في الوزن التي قد ترتديها في حياتك، إلى جانب التصميم المميز الذي يتمتع به هذا الحذاء إلا أنه الأكثر راحة أيضًا! فالنعل الداخلي يحتوي القدم بالكامل وكأنه يحتضنها فيجعل القدم والأصابع في راحة وحماية من أي إصابات، يُعلق الكثير من الرياضيين والذين جرّبوا هذا الحذاء على أنه من أكثر الأحذية الرياضية المريحة التي يمكن ارتدائها أثناء الجري واصفين الأمر بأن مرتدي الحذاء يشعر وكأنه امتلك قوة وسرعة إضافيتين تدفعه للجري بشكل أسرع.

6. Lululemon Blissfeel 2 Cushioned Running Shoe

ذكرنا أن الحذاء الرياضي السابق من أكثر الأحذية الخفيفة التي يمكن ارتدائها أثناء الجري فماذا لو وجدت حذاء أخف وزنًا، فأنت حقًا ستشعر كأنك لا ترتدي شيئَا في قدميك، تُعد Lululemon علامة تجارية مميزة في عالم الرياضة فقد حصلت الشركة على جائزة Gear of the Year في العام الماضي نتيجة إصدارها هذا الحذاء الأمثل للجري والرياضة، فهو معروف بخفة وزنه وثباته على الأرض أثناء الجري أو ممارسة التمارين الرياضية بالإضافة إلى ألوانه المميزة.

7. Hoka Mach 5 Cushioned Running Sneaker

يُفضل عدد كبير من العدائين ارتداء هذا الحذاء نظرًا لعدد من المميزات مثل:

خفة وزنه بشكل كبير.

قوة إحكامه في القدم أثناء الجري.

كما يشعر العدائين براحة كبيرة أثناء الجري نظرًا للنعل الداخلي الناعم.

احتواء النعل الخارجي من ناحية الكعبين على جزء خارجي يجعل الحذاء أكثر ثباتًا أثناء الجري ليحمي العدائين من السقوط ويحمي الكعبين من أي إصابات

8. New Balance FuelCell SuperComp Cushioned Running Trainer

يفضّل محبي الأحذية ذات النعل الخارجي العالي هذا الحذاء على وجه التحديد، فأكثر ما يميزه هو الشكل الخارجي المرتفع للنعل، فقد تظن عند الوهلة الأولى لرؤية هذا الحذاء أنك لن تستطيع ارتدائه أثناء الجري نظرًا لضخامة نعله ولكن هذا معاكس تمامًا للحقيقة فهو خفيف الوزن بشكل كبير ويمنح مرتديه قدرة عالية من الثبات.

أهمية أحذية الجري عن غيرها من الأحذية

يفكر البعض أن أي حذاء يصلح للجري أو المشي لمسافات طويلة، لكنها معلومة خاطئة فليس كل حذاء مُريح أثناء المشي يصلح أن يكون حذاءً مخصصًا للجري، فأهمية الأحذية المخصصة للجري تكمن في الآتي:

عمل توازن للقدمين أثناء الجري من قبل النعل الخارجي المصنوع من مادة المطاط التي تُعطي للحذاء قدرة أكبر على الثبات والحد من خطورة الانزلاق.

زيادة القدرة على امتصاص الصدمات أثناء الجري، فعند الركض تكون قدرة الشخص على الوقوف وتلاشي الصدمات صعبة، أما الحذاء المخصص للجري فهو قادر على الحماية من هذه المخاطر.

توزيع وزن الجسم على القدمين بالتساوي نظرًا للتصميم المذهل الذي تنفرد به أحذية الجري عن غيرها.

راحة الأقدام التي تعاني من بعض التقوس أو الأقدام المسطحة التي تشعر الشخص بألم أكبر عند المشي لمسافات طويلة أو الجري.

كيفية اختيار حذاء رياضي مناسب للجري

ينتاب البعض حيرة كبيرة عند الإقبال على شراء حذاء للجري، لذلك قررنا من خلال هذا المقال عرض مجموعة من النصائح التي تساعدكم في اختيار الحذاء المناسب:

الابتعاد عن اختيار الأحذية الرياضية ثقيلة الوزن، فكلما كان الحذاء خفيفًا كلما كان أفضل.

أن يكون الحذاء مُدعمًا بإمكانية امتصاص الصدمات أثناء الجري من خلال وجود طبقات من الإسفنج أو طبقة خارجية من المطاط تحمي مشط القدم.

يحب أن يكون الحذاء مرنا، أي قابل للطي ليساعد الشخص أثناء الجري على تحريك قدميه بسهولة.

أن يتخذ الحذاء شكل إنحناءات القدم أو كما يُطلق عليها البعض اسم تقوسات القدم.

أن يكون الحذاء نفس مقاس القدم ليس أكبر ولا أصغر.

أن يكون مصنوعا من قماش جيد التهوية.

ضرورة ارتداء جوارب مخصصة للجري قبل قياس الحذاء عند الشراء، فغالبًا ما تُحدث الجوارب فرقًا في المقاس عند ارتدائها.

عند شراء حذاء رياضي للجري يُفضل أن يكون بعد المشي لفترة طويلة لأن ذلك يضاعف من حجم الأقدام ويجعلها أكبر نسبيًا، لذلك يجب مراعاة هذا الفرق في الحجم الذي يحدث بعد الجري أو المشي لفترة طويلة.

خطورة استخدام أحذية غير مخصصة للجري

يتهاون البعض في ارتداء حذاء مخصص للجري مما يتسبب في حدوث إصابات كبيرة ومخاطر حقيقية، ومن بين هذه المخاطر:

إصابة القدم بما يُسمى مسمار القدم.

ظهور فقاعات في الجلد ممتلئة بالماء نتيجة احتكاك الطبقة الخارجية من الجلد بالنعل الداخلي للحذاء الذي يكون في أغلب الأمر صلبًا وغير مُريح.

تكّون عدد من التورمات الصغيرة أسفل القدم حول الأصابع.

الشعور بألم في القدمين أو الركبتين أو الساقين بسبب عدم وجود البطانات الداخلية التي تحمي القدمين من الإصابات وتعمل كوسادة لراحة القدمين.

تؤثر أحذية الجري بشكل كبير جدًا في الحد من إصابات القدمين، لذلك إذا كنتم رياضيين محترفين أو من محبي الركض لمسافات طويلة يوميًا فعليكم باقتناء الأحذية الرياضية المناسبة والمخصصة للجري لتجنب حدوث أي آلام أو إصابات في القدمين لراحة أكثر وحماية أفضل.