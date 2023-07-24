تعلم الطبخ: مهارات الطبخ الأساسية لكل طباخ منزلي

بدون الشغف سيتحول الشيف إلى مجرد آلة، يقوم فقط بما يُملى عليه من وصفات دون أن يكون له وصفة تميزه، فالأمر يتطلب قدرًا من الإبداع والانفراد والقدرة على صنع طبق شهي.

عملية الطبخ فن يُكتسب بالتجارب المختلفة والمحاولات العديدة لصناعة أكلة لذيذة، فبالإمكان اكتساب هذه المهارة إذا كنت ترغب وخصوصا إذا كنت من مُحبي الطعام وطهيه.

يوجد العديد من الطباخين حول العالم الذين يتمتعون بمهارات طبخ مختلفة وحرفية ساحرة لصناعة أكلات لذيذة جعلتهم أشهر طباخون في العالم، فإذا كنت تقوم بمهمة الطبخ في البيت أو أنك تحلم بأن تكون شيفًا في مطعم فإن ذلك سيحتاج منك القدرة على معرفة النكهات وفهمها والخروج بأفكار خارج الصندوق والإبداع في الأطباق المقدمة وابتكار أخرى جديدة.

هنالك عدة مهارات لا بد أن تتواجد عند كل شيف، وتاليًا سنذكر عددًا منها:

مهارات الطبخ الأساسية لكل طباخ

1. الشغف بفكرة الطبخ

امتلاك الشغف بفكرة الطبخ هو سبيلك الوحيد لتعلم الطهي بطريقة مستمرة، وهو مهارة أساسية تمامًا في رحلتك لتعلم الطبخ، فالشغف هو ما سيدفعك بالتأكيد للتطور المستمر من نفسك ومن مستواك في معرفة العناصر والمكونات الغذائية المختلفة لكل طبق، ليجعل لديك استعدادًا تاما ومستمرا للإبداع وإيجاد الاختلافات في الأطعمة، بالإضافة لتحسين جودة عملك في مطبخك.

وبدون الشغف سيتحول الشيف إلى مجرد آلة، يقوم فقط بما يُملى عليه من وصفات دون أن يكون له وصفة تميزه، فالأمر يتطلب قدرًا من الإبداع والانفراد والقدرة على صنع طبق شهي.

2. الانتباه إلى أدق التفاصيل

كل عنصر أو مهمة معينة تتعلق بالطبخ مهما كانت صغيرة أو بسيطة هي ذات قيمة كبيرة، لأن كل المكونات الغذائية في كل أكلة لا تكون بنفس النسب، حتى أن الخضروات ليست بنفس الشكل، فكل أكلة لها طريقة تقطيع وتجهيز مختلفة عن غيرها من الأكلات الأخرى، وعليك أن تتم عملك على أكمل وجه، وتعرف طريقة وضع التوابل والكميات المطلوبة والشكل النهائي للأكلة والطعم المطلوب وطريقة تقديمها، وكلما تميزت في ذلك كلما كانت مهاراتك في الطبخ أعلى ممن حولك.

3. الصحة والنظافة والسلامة

إن صحة مطبخك ونظافته ونظافتك الشخصية وطريقة التقديم وسلامة محتويات المطبخ وطريقة التعبئة وتقديم الطعام، كل ذلك يصنع الفارق في مستواك بالطهي، فإذا اهتزت أحد هذه الأشياء فإنك لن ترتقي في مستواك وسط كثير من الطهاة، فيجب على كل طاهي متميز إدراك وممارسة إجراءات السلامة المناسبة للحفاظ على نظافة محيط عمله، وغسل وتنظيف أسطح العمل باهتمام شديد.

4. المهارة في استخدام الأدوات

تسمى هذه المهارة بالمهارات الصلبة لأنها تعتمد على المهارة في استخدام الأدوات الصلبة والحادة في المطبخ مثل أنواع السكاكين المختلفة وأساليب الطهي المثالية والطرق المناسبة لاستخدام أجهزة المطبخ المختلفة.

5. التنظيم والترتيب في المطبخ

من أهم المهارات التي يجب أن تتوفر في الشيف المحترف ان يكون منظمًا في مطبخه وفي أدواته، ويعرف كافة الأدوات التي يستخدمها باستمرار لتكون على مقربة من يده وفي المقدمة، وذلك كي توفر عليه الوقت والجهد وتمكنه من إعداد الوجبات بطريقة سريعة وسهلة، كما أن تنظيم المطبخ يمكنك من الحصول على الأدوات بسهولة وتجنب كسرها أو حدوث فوضى في شتى الجوانب.

6. السرعة في التنفيذ

السرعة في إعداد الوجبات مطلوبة، فالشيف الماهر يعرف تمامًا كيف يقوم بإعداد الوجبة بطريقة سريعة دون أن تأخذ منه وقتًا وجهدًا أكثر من اللازم، وإذا كان الطهي من المنزل يجب أن لا يضيع اليوم بأكمله لإعداد وجبات الطعام للأبناء، فاليوم به الكثير من المهام التي تحتاج إلى الوقت مثل إعداد الطعام.

7. الإبداع وليس التقليد

في بداية تعلم الطبخ يقوم الجميع بتقليد الأطباق التي يشاهدونها عبر المواقع المختلفة، إلا أن الأمر لا يتوقف عند ذلك، فالمهارة تأتي من الإبداع إذ يقوم بوضع لمسات مختلفة للأكلة أو التغيير في الوصفة لتصبح أكثر ملائمة، أو ابتكار وصفة جديدة لم تكن معروفة من قبل.

إن أكثر ما يميز الطهي هو مرونة صنع الطبخة، إذ أصبحت العديد من المنتجات والأغذية متوفرة من حولنا الأمر الذي يسمح بتوظيفها بالشكل الذي تختاره لتصنع لنفسك لمسة مختلفة، ولكي يتميز طعامك بنكهة رائعة تتميز عن غيرها من الأطعمة الأخرى.

8. الخبرات المكتسبة بعد الفشل

التجربة مهما كانت فاشلة ستعلمك النجاح في ما بعد، فعلى الأقل لن تكرر أخطائك سيما وأن الأخطاء في الطهي كثيرة، ومن هنا ستأتي الخبرة في طهي الأطباق بأحسن طريقة وأفضل طعم، فالكثير من الطهاة المتميزين الكبار صنعوا شهرتهم من الفشل المتكرر والمحاولات المختلفة حتى وصلوا إلى النجاح.

9. استيعاب المهام المتعددة

في المطبخ يجب أن تستوعب المهام المختلفة خاصة إذا تعلق الأمر بالعزائم الكبيرة، إذ أنك تقوم بعمل أكثر من صنف في وقت واحد ويحتاج الشيف الماهر إلى استيعاب فكرة القيام بأكثر من أكلة واستخدام عناصر متعددة في وقت واحد.

10. تقبل النقد مهما كان شديدا

قد لا يحظى طعامك دومًا بإعجاب الجميع، ومن أجل ذلك عليك أن تتحلى بالصبر، فالنقد مهما كان شديدًا أو لاذعًا فإنه سيدفعك للتقدم والتغيير حتى تصل إلى أفضل نسخة، كما أن إدراك واستيعاب ملاحظات ونصائح وتعليمات من حولك، والتطوير من طريقة طهي الطعام سيسرع من جعلك طاهيًا محترفًا.

نصائح هامة لتعلم الطبخ بشكل أسرع وأسهل

تجهيز المكونات المطلوبة في الليلة السابقة كي تكون جاهزًا للطبخ مباشرة.

معرفة درجة حرارة الموقد وتطبيق درجة الحرارة المناسبة للطبخة.

تحضير كميات من المرق وحفظها في الفريزر لتكون جاهزة من أجل الطبخ بشكل أسرع.

لا تخاطر بعمل وجبة أو وصفة جديدة في حالة كان لديك عزائم أو شخص مهم.

تعلم التوقيت الصحيح لسلق البيض أو المكرونة أو الخضار.

تعلم الطريقة المناسبة لطهي الأرز وكمية السوائل المطلوبة لكل نوع حتى يُطهى جيدًا ولا يتعجن.

قم بتجهيز بعض الأشياء لتسهيل الطبخة مثل تحضير اللحم المفروم وصلصة الطماطم من قبل ووضعهم في الفريزر.

قم بتتبيل اللحوم والدواجن ووضعها في الثلاجة قبل الطهي بيوم لكي تتشبع بالخلطة.

قم بضبط سكر الحلويات ولا تجعلها قليلة الحلا أو حلوة زيادة عن اللزوم.

قم بطحن وإعداد التوابل والمنكهات التي تستخدمها وضعها في علب جاهزة أمامك لتسهيل الطهي عليك.

تعليمات هامة للمبتدئين

إذا كنت في أول مشوارك في الطبخ ولكنك تريد أن تصبح ماهرًا في عملية الطبخ فتصنع أشهى المأكولات فعليك اتباع التعليمات الاَتية:

قم بالطهي طوال الوقت ولا تقم بشراء الطعام الجاهز، وذلك كي تعتاد على عملية الطهي فتكتسب مهارات جديدة من الأخطاء التي بالتأكيد ستقع فيها في البداية. ابدأ بالأكلات البسيطة واصعد السلم بالتدريج كي تصل إلى القمة، واختر الوصفات السهلة وجربها كما هي وتذوق الطعم قبل وضع أي لمسات إضافية. جرب أكثر من وصفة للطبق الواحد حتى تحصل في النهاية على أكثر وصفة مرضية ومناسبة بالنسبة لك ولعائلتك. دوّن طريقة العمل والمقادير عند نجاحك في طهي أي طبق وذلك كي تقوم بتكرارها دون أن تنسى التفاصيل.

في النهاية لكي تكتسب مهارة في الطبخ لا بد من التكرار والتعلم بطريقة صحيحة، وأن لا تيأس من أخطائك مهما كانت غريبة، ولا تشعر بالخجل إذا فسدت الوصفة، بإمكانك تكرارها مرة أخرى مع مراجعة المقادير والطريقة بشكل سليم، وبالطبع ستصبح طباخًا ماهرًا.