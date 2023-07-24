تقنيات فعالة لتدوين الملاحظات للطلاب: تعزيز التعلم والاحتفاظ بها

إذا كنت طالبًا عليك معرفة أن التدوين أحد أهم الأشياء التي ستساعدك على النجاح، ولكنك سوف تقف قليلًا لتسأل نفسك ما هي الأشياء التي يجب عليك أن تقوم بتدوينها؟

تعد عملية التدوين إحدى أهم الطرق التي تساعدك على حفظ الكثير من المعلومات الهامة وترسيخها في ذهنك جيدًا، فإذا كنت موظفًا أو طالبًا أو تحاول تعلم مهارة أو لغة جديدة، فإن هناك العديد من الطرق التي تقوم من خلالها بتدوين الأفكار والأشياء المهمة بشكل يجعلها ترسخ في ذهنك فلا تنسها مرة أخرى.

الخطوات في ما يلي ستساعدك على تذكر الحقائق والأفكار خاصة للأشخاص الذين يعانون من النسيان المتكرر وأصحاب الذاكرة الضعيفة، ليكون الهدف الأساسي منها هو مساعدتك على العمل بشكل أفضل، لذلك نقدم لك طرقًا مختلفة للتدوين والاحتفاظ بالمعلومات المختلفة لتكون وسيلة رائعة للتعلم بسهولة.

ما هي الأشياء التي يجب عليك تدوينها؟

إذا كنت طالبًا عليك معرفة أن التدوين أحد أهم الأشياء التي ستساعدك على النجاح، ولكنك سوف تقف قليلًا لتسأل نفسك ما هي الأشياء التي يجب عليك أن تقوم بتدوينها؟ ونحن سنخبرك بالإجابة في السطور التالية..

1. التواريخ والأحداث الهامة

عليك بحفظ التواريخ خاصة تلك التي تتعلق بالأحداث التاريخية الهامة كموعد ويوم أحد الحروب التاريخية أو تاريخ ظهور أحد الاختراعات المهمة، لذلك ضع التواريخ الهامة أمام عينيك دائمًا لترسخ في ذهنك طوال العام، ككتابتها على "فلاش كارد" على سبيل المثال.

2. أسماء الأشخاص

يجب أن تكون لديك مدونة بأبرز الأسماء والشخصيات التي تود أن تتذكرها وربطها بأهم أعمالهم، فحينما تحاول تذكر هذه الأسماء ستتذكر أعمالهم بالتأكيد وتربط الأفكار بعضها البعض، وهذه أفضل طريقة لتذكر المشاهير والعلماء والشخصيات التاريخية.

3. النظريات وأطر العمل

قم بتدوين جميع النظريات التي تدرسها وخصوصا النظريات الرياضية والفيزيائية والتي تعتمد بها على حل المسائل المختلفة، وفي هذا الوقت يمكنك أن تستعيد هذه النظريات في أي وقت لحل المسألة.

4. الصور البيانية

عند استخدام صور بيانية لتوضيح نقطة معينة قم بتدوين هذه التجربة، ربما لن تستطيع وصف كل التفاصيل الدقيقة، ولكن يكفي أن تدون ملخص ما تم نقاشه في الفصل على شكل صورة بيانية تمكنك من معرفة التفاصيل واسترجاع الشرح بعد ذلك.

5. أسئلتك الخاصة

من المهم أن تحرص على تدوين الأسئلة التي تخطر ببالك حول أي شيء، وهذا سيجعلك تتذكرها فتسأل معلمك عنها لتعرف الإجابات لكل ما يجول في رأسك، ومن ثم يمكنك تدوين الإجابات أيضًا لاسترجاعها في الوقت المطلوب.

أفضل طرق التدوين لتعزيز التعلم والاحتفاظ بالمعلومات

1. طريقة كورنيل

تم تطوير نظام كورنيل في خمسينيات القرن الماضي عن طريق أستاذ مهارات التعلم في جامعة كورنيل وذلك للتسهيل على الطلاب وتدوين ملاحظاتهم بسهولة، إذ تُعتبر من أهم تقنيات التدوين وتقوم بتقسيم الصفحة إلى ثلاثة أقسام:

العامود الأيمن: وهو الذي تقوم فيه بتدوين الأفكار الأكثر أهمية ملخصًا النقاط الرئيسية فقط، ومن خلالها يمكنك استخدام كلمات وعبارات مفتاحية بطريقتك الخاصة بحيث تتذكرها بسهولة.

العامود الأيسر: وهو المكان المخصص لدعم الأفكار التي قمت بتدوينها، وذلك عن طريق كتابة الملاحظات التي تساعدك على ربط المعلومات المختلفة وفهمها بشكل جيد، ويسمى بالهامش.

الجزء السفلي: يجب أن تترك هذا الجزء فارغًا لترتيب الملاحظات التي قمت بكتابتها فيه وتلخيصها في النهاية عند مراجعتك لذلك.

2. طريقة تقسيم الصفحة

هذه الطريقة تشبه تمامًا الطريقة السابقة إلا أنها تعد مبدأ منفصلًا بحد ذاته، والفكرة هنا تعتمد على تقسيم الصفحة عاموديًا إلى قسمين، جزء منها مخصص للأفكار الرئيسية والاَخر مخصص للأفكار الثانوية، وعندما تقوم بكتابة جميع المعلومات وتنظيمها في نفس الوقت فإنك ستتمكن من حفظها بشكل أكثر دقة.

3. الأدوات المرئية

تعتمد هذه الطريقة على استخدام الصور والرسوم البيانية والوسائل البصرية المختلفة لتحسين طريقة معالجة الدماغ للمعلومات وطريقة تحصيل المعلومة وذلك كي تتمكن من تذكرها بسهولة في وقت لاحق، وذلك بدلًا من كتابة فقرات طويلة قد يصعب على العقل تذكرها بسهولة، فيمكنك استخدام الألوان والحروف بأحجام مختلفة ويتم من خلالها تدوين المعلومات والنقاط تحت العناوين الرئيسية باستخدام الرسومات والأسهم والألوان، وكل هذا يساعدك على ترسيخ التفاصيل والمعلومات في ذهنك بشكل أكبر.

4. الرموز والاختصارات

تهدف هذه الطريقة إلى اختصار الوقت بشكل كبير، إذ لن يكون هناك داع للتدوين من خلال كتابة جمل طويلة، فتقوم بالاعتماد على الاختصارات كي تتمكن من مواكبة المتحدث وإذا لم يكن هناك اختصارات معروفة بإمكانك استخدام اختصاراتك الخاصة التي تساعدك على تذكر المعلومة، فعلى سبيل المثال يمكنك اختصار بعض الكلمات مثل كلمة Government باللغة الإنجليزية والتي يمكن اختصارها بأول ثلاثة أحرف لتصبح gov. أو حذف أحرف العلة من الكلمات لتصبح أكثر سهولة وبساطة، مثال آخر على ذلك وهي موجودة في الخطابات والأوراق الرسمية والصحف مثل "ص. ب" والتي تعني صندوق البريد؛ وما هذه إلا أمثلة جد بسيطة للاختصارات.

5. التخطيط تحت الكلمات المفتاحية

من أبرز الطرق التي تساعد الطلاب على تذكر تفاصيل الشرح هي التخطيط تحت الكلمات المهمة أو تظليلها بلون آخر، ما يمكنهم من تذكّرها وتمييزها وحفظها بسهولة، وذلك بدلًا من قراءة صفحة كاملة كل مرة، فبهذه الطريقة يرجع الطالب فقط إلى الأجزاء المهمة في الصفحة، وعلى الرغم من فعالية هذه الخطوة إلا أنها قد تشكل نوعًا من عدم الترتيب أو الفوضى في الورقة، ولكنها مع ذلك توضح لك تمامًا النقاط المهمة بدلًا من تضييع الوقت.

أمور تساعدك على التعلم بشكل أسرع

تدوين الملاحظات الهامة بالورقة والقلم

ذكرنا لك عدة طرق للتدوين ولكن ما زالت أقوى طريقة منها هي التدوين بالورقة والقلم وكتابة المعلومات المهمة أثناء الشرح، فهذه الطريقة بالتأكيد ستساعدك على تذكر المعلومات بسهولة عند المذاكرة، فقد أكدت الدراسات أن كتابة الملاحظات بالطريقة القديمة باستخدام القلم والورق يرسخ المعلومة في ذهنك بشكل أسرع مما لو قمت بكتابته على اللابتوب.

أخذ قسط كاف من النوم العميق

إذا كان لديك امتحان أو محاضرة مهمة فيجب عليك أخذ قسط كاف من الراحة قبلها وتحظى بنوم عميق، إذ أكدت الأبحاث وجود علاقة قوية بين النوم العميق والقدرة على التعلم بسرعة واستيعاب أكبر قدر من المعلومات، فكلما كان عقلك مرتاحًا كلما زادت قدرتك على تلقي المعلومة وحفظها وفهمها بشكل أسرع.

قم بأخذ فترة راحة لاستعادة تركيزك

أظهرت العديد من الدراسات أن العقل البشري لا يستطيع استيعاب وجمع المعلومات لأكثر من 20 دقيقة، فأنت تحتاج إلى فاصل زمني قصير ولو لمدة 10 دقائق كي تستعيد قدرتك على الفهم والتركيز والحفظ.

تعلّم المعلومات بطرق متعددة

عندما تحاول حفظ معلومة وتشعر أنك غير قادر على ذلك قم بتجربة طرق مختلفة، يمكنك إما القراءة بصوت عال أو الكتابة باليد أو تسجيل صوتك والاستماع له مرة أخرى أو مشاهدة محاضرة للمادة ذاتها عبر فيديو مسجل قصير؛ لا تنسى أن هناك العديد من الطرق التي يمكنك تجربتها لفهم وحفظ المعلومات في النهاية بشكل كبير.

الخلاصة أن التدوين هو وسيلتك لحفظ وترسيخ المعلومات في ذهنك، وفي هذه المقالة قدمنا لك مجموعة من طرق التدوين المختلفة التي ستساعدك على تحقيق ذلك، إذ يمكنك اختيار الطريقة المثلى التي تناسبك.