سهولة العناية بالنباتات الداخلية: الحفاظ على النباتات المنزلية الخاصة بك مزدهرة وصحية

يجب أن تعلم أن النباتات تحتاج إلى الكثير من الاهتمام، ولا يمكنك أن تختار زراعة النباتات المنزلية كهواية دون أن تعلم كيف تعتني بها جيدًا، فهي في الأساس كائن حي يحتاج إلى الاهتمام والرعاية.

إذا أردت أن تحول منزلك إلى مكان بهيج مليء بالألوان والسحر والنضارة الطبيعية، فما أفضل من زراعة النباتات المنزلية الساحرة التي تضيف لمنزلك لمسة من الجمال والأناقة معززة من جودة الهواء، ومخففة من التوتر والضغوط النفسية المختلفة، فالنباتات المنزلية لديها القدرة السحرية لزيادة بريق أي مكان تتواجد فيه.

إذا أردت أن تضيف إلى منزلك حديقة خاصة يجب أن تتعلم المحافظة على النباتات معتنيًا بها، فتختار التربة السليمة والسماد المناسب وطريقة سقيها والتخلص من الأوراق التي ذبلت، فالحفاظ على النباتات المنزلية ليس فقط مسألة جمالية، بل هو أيضًا رعاية لكائنات حية تحتاج إلى الاهتمام والحب.

كيف تعتني بالنباتات المنزلية في بضع خطوات سهلة؟

1. اختيار النباتات المناسبة لك

الخطوة الأولى التي يجب أن تفكر بها إن أردت أن تزرع نباتات في منزلك هي أن تختار نوع النبات المناسب لك، فهل أنت من محبي الورد بألوانه المختلفة الحمراء والوردية والبيضاء؟ أم أنك من محبي الأوراق الخضراء ذات الرائحة المميزة من نعناع وريحان؟

عليك أيضًا أن تفكر في الوقت الذي ستقضيه في رعاية هذه النباتات والاهتمام بها، وهل أنت شخص يجلس طويلًا في المنزل أم أنك تسافر في الكثير من الأحيان وتحتاج إلى نباتات لا تسقيها يوميًا، لذلك عند اختيار نبات منزلي عليك التفكير في المكان الأفضل لوضع هذه النباتات، فهل لديك الكثير من الإضاءة في المنزل؟ أم أن المساحة محدودة و يتطلب الأمر وضع النبات في منطقة قليلة الضوء؟

كل هذه النقاط تُحدد لك بالتأكيد نوع النبات المناسب لمنزلك، وأشعة الشمس التي تحتاج إليها، والسماد والمياه والهواء الداخلي في المنزل.

2. ري النباتات بالطريقة المناسبة

أحد أهم النصائح التي يجب أن تتعلمها لرعاية النباتات في المنزل هو معرفة نوع النبات المتوفر لديك وكمية المياه المناسبة، إذ يجب أن تحافظ دائمًا على التربة رطبة، وأفضل طريقة هي أن تختبرها بإصبعك وتعرف إذا كانت التربة رطبة أم لا.

إذا كانت الإجابة لا، فإنها تحتاج إلى الماء لأن التربة الجافة تقتل النباتات، ولكن عليك أن تنتبه أن كثرة الماء أيضًا تضر بالجذور، لذا، عليك معرفة متى تسقي النبات ومتى تتوقف عن ذلك وأي كمية مناسبة أكثر، كما يجب أن تختار أواني زرع مع صرف جيد لتجنب أي مشكلة، وأن تهتم ببعض الأشياء التي تُخبرك بوضوح ما الذي تحتاج إليه التربة:

إذا كانت التربة متصدعة أو فاتحة اللون فإن النباتات تحتاج إلى سقي.

بعض النباتات تتطلب أن تكون تربتها جافة بين فترات الري.

العفن الذي تلاحظه على سطح التربة أو المياه الدائمة في الجزء السفلي من الوعاء تعني أنك قمت بسقي النباتات أكثر من اللازم ويجب تفريغ المياه منه.

النباتات التي تُسقى بكثرة قد يتغير لون أوراقها فينقص نموها وتصفر وتسقط، بالإضافة لوجود البقع الفاسدة أو الحواف البنية والجافة، كما تُصبح الأوراق صفراء ولولبية.

استخدم مياه طبيعية من الصنبور، فلا تسقي النباتات بمياه باردة أو ساخنة حتى لا تموت.

3. وضع النباتات في المكان الصحيح وطريقة رعايتها

في هذه الخطوة عليك التأكد من أن النباتات في منزلك هي في المكان الصحيح الذي يجب أن تكون فيه، إذ يجب وضعها في مكان يضمن حصولها على كمية كافية من أشعة الشمس، ويشمل هذا الجودة والمدة وكثافة الضوء، فلا يجب أن تضع النبات في الشمس مباشرة بل ضعها في غرفة مضاءة جيدًا مع الكثير من الضوء غير المباشر، إذ أن النباتات المزهرة تحتاج من 12 إلى 16 ساعة من الضوء يوميًا في حين أن النباتات المورقة تحتاج من 14 إلى 16 ساعة من الضوء يوميًا.

وبعد أن تختار المكان الصحيح للنباتات حاول أن تتجنب تغييره كثيرًا، إذ أن النبات يعتاد على البيئة ببطء، بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك أن تنتبه إلى الرطوبة في الغرفة، فمجموعة النباتات الاستوائية تحتاج إلى الرطوبة على سبيل المثال، ويمكن أن توفر لها ذلك عبر شراء مرطب للجو، كما يمكنك أيضًا رش النباتات بالماء المقطر جامعًا إياها في جهة واحدة من أجل رفع الرطوبة، وفي بعض الأحيان يمكنك اللجوء إلى علبة مليئة بالحصى وإضافة الماء تحت قمم الحصى، والمياه المتبخرة سوف تقوم بترطيب الغرفة.

كما تحتاج أيضًا لمعرفة متى يحتاج النبات إلى التقليم وذلك لأن الجذور أحيانًا قد تخرج من الوعاء، وهذا يعني أنه سيكون لديك إعادة زرع للنبات، من أجل ذلك تأكد من قطع الأوراق والسيقان الميتة، ولكن عليك أولًا معرفة نوع النبات وعدد المرات التي تحتاج إلى التقليم.

4. اختيار نوع سماد مناسب للنباتات المنزلية

تحتاج النباتات المنزلية إلى سماد جيد كما تحتاج إلى المياه والضوء، وخصوصا أن النبات المنزلي لا يمتلك مصدرًا منتظمًا لتجديد المغذيات مثل النباتات المتواجدة في الهواء الطلق؛ وبالنسبة إلى نوع الأسمدة التي تحتاجها فإنها تعتمد على النبات لديك.

على سبيل المثال فإن النباتات المزهرة تحتاج الأسمدة التي تحتوي على بوتاسيوم عالي في حين أن المورقة تحتاج إلى سماد عالي في النيتروجين، كما أن الصبار لا يحتاج إلى الكثير من الماء وذلك لأنه من النباتات الصحرواية، فبضع قطرات من الماء أسبوعيًا أكثر من كافية.

بالإضافة لما ذُكر يجب تسميد النباتات المزهرة مرة واحدة في الشهر وخلال فصل الشتاء، وإذا كانت النباتات أحد الأنواع التي لا تنمو كثيرًا فقد لا تحتاج إلى التسميد، ومن الأفضل استخدام الأسمدة العضوية المصنّعة خصيصًا للنباتات المنزلية، واتباع التعليمات المرفقة وإضافة الكمية المناسبة.

وفي حالة كانت أوراق نباتك تتساقط أو أنها ضعيفة النمو أو تتعرض للاصفرار فلا تضف السماد على الفور، فقد تحتاج النبتة إلى المزيد من أشعة الشمس أو لنسبة أقل من المياه، فالمهم أن تقوم بتحليل الوضع ومعرفة السبب بوضوح قبل وضع الأسمدة.

5. تغيير أصيص الزرع

من المهم أن تتعلم كيفية الحفاظ على النباتات المنزلية وكيف تُغير الأصيص، فقد تحتاج النباتات المتنامية إلى أصيص أكبر وذلك حسب النبتة، أو إذا كان وعائك القديم غير مناسبٍ للنبات أو أن التراب فيه قديم؛ والوقت الأفضل للقيام بذلك هو في فصل الربيع عندما تبدأ النباتات بالنمو لأن ذلك يعني أنها سوف تتكيف في الأصيص الجديد بسهولة، وليس بالضرورة أن يكون حجمه كبيرًا جدًا لأنه قد يساعد على تعفّن الجذور وذلك بسبب بقاء التربة رطبة لأيام وأسابيع وقد تكون متعفنة، خصوصا إذا كانت النبتة لا تحتاج لكميات كبيرة من الماء.

ولا تنسى عند تغيير الأصيص أن تقوم بتنظيف النباتات وقص جذورها المتعفنة أو الطويلة جدًا، ولكن باحترافية كي لا تكون سببًا في موت النباتات وأن تعرضها بعد ذلك إلى الضوء قليلا.

في النهاية يجب أن تعلم أن النباتات تحتاج إلى الكثير من الاهتمام، ولا يمكنك أن تختار زراعة النباتات المنزلية كهواية دون أن تعلم كيف تعتني بها جيدًا، فهي في الأساس كائن حي يحتاج إلى الاهتمام والرعاية، كما أنها تُزين منزلك وتُعطيه ألوانًا ولمسات من الطبيعة، فإذا أعطيتها الاهتمام المطلوب فسوف تراها تكبر أمامك يومًا بعد يوم، فتُزين الغرفة بطريقة ساحرة.